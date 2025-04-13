Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.22 комментария
Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по объектам энергетики России
Украинские военные атаковали два энергетических объекта в Белгородской области, оставив без электроснабжения более 600 потребителей, сообщили в Минобороны РФ.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что зафиксированы две атаки на объекты в Белгородской области, что является нарушением российско-американских договоренностей о прекращении атак на такие объекты с 18 марта на 30 дней.
Как указали в ведомстве, первая атака произошла 11 апреля в 19.02 на энергообъект «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». В результате обстрела обрывались провода высоковольтной линии, оставив без электроснабжения более 600 бытовых потребителей в Шебекинском районе.
Отмечается, что вторая атака произошла 12 апреля в 10.16 на энергообъект «Красная Яруга» того же филиала. Обрывы проводов в пролетах опор оставили без электричества потребителей села Степное.
Накануне в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики.
Ранее Минобороны также заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России. Как сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, Россия передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам.