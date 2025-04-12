Минобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России

Tекст: Мария Иванова

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 дней начиная с 18 марта ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Так, 11 апреля в 2.00 в Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника на электроподстанцию 35 кВ «Чубаревка» (ГУП «Таврия-Энерго») был поврежден трансформатор. Без электричества остались жители пяти населенных пунктов, всего около 1650 человек.

В Краснодарском крае 12 апреля в 2.40 из-за атаки БПЛА около станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть, которая повлекла за собой остановку двух пассажирских поездов.

В Курской области 11 апреля в 8.31 в ходе намеренного обстрела ВСУ энергообъекта «Кондратовка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» и последовавшего обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Промышленная нагрузка в Беловском районе осталась без электроснабжения, сообщили в Минобороны.

12 апреля в 4.29 в результате обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Белая – Рыбинские Буды» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Без электричества остались порядка 19,4 тыс. бытовых потребителей в Обоянском и Беловском районах.

А 10 апреля в 18.43 из-за обрыва провода отключалась линия 110 кВ Южная – Льгов филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»). 1На следующий день во время осмотра в данном месте под высоковольтной линией были обнаружены обломки украинского беспилотника, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны также заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России. Днем ранее оборонное ведомство заявило об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России.

Как сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, Россия передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам.