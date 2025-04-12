В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
МИД: Россия передает США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергетике
Россия передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Россия передает данные в Соединенные Штаты о нарушениях Киевом 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики, заявил Полищук. Он отметил, что все случаи нарушения фиксируются и передаются не только в Вашингтон, но и в другие международные структуры, передает РИА «Новости».
Инициатива о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на Украине была выдвинута президентом США Дональдом Трампом 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Путин поддержал это предложение, и президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность прекратить удары по энергетическим объектам.
Несмотря на достигнутые договоренности, российская сторона отмечает, что Киев продолжает атаки на энергоинфраструктуру России. Эти действия, по мнению Полищука, свидетельствуют о недоговороспособности киевского режима.
Ранее в МИД сообщили, что Киев нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам более 60 раз.
Накануне Минобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.