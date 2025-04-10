В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Минобороны заявило об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России
ВСУ в течение суток провели 11 атак на объекты российской энергетики, что привело к отключению высоковольтных линий и оставило без электроснабжения тысячи потребителей, сообщило Министерство обороны.
Министерство обороны сообщило о 11 атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетические объекты России в течение последних суток, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Атаки были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обстрелов, что привело к перебоям в электроснабжении в разных регионах.
В Луганской народной республике 9 апреля были атакованы высоковольтные линии 500 кВ и 110 кВ, что привело к отключению электроснабжения на Стахановском заводе ферросплавов и в других местах. В Донецкой Народной Республике в Горловке сброс боеприпаса с БПЛА также нарушил работу энергетической инфраструктуры.
В Запорожской области и Херсонской области атаки БПЛА привели к обрыву проводов и повреждению трансформаторов, оставив без света мини-котельные и около 5 тыс. потребителей. В Курской области обстрелы ВСУ вызвали обрывы проводов, что привело к отключению более 600 потребителей.
В Брянской области две атаки БПЛА по энергообъектам привели к отключению трансформаторных подстанций и перебоям в Севском районе. В Белгородской области были повреждены газопровод и электроподстанция после атак БПЛА.
В Краснодарском крае также произошли перебои в электроэнергии из-за повреждений высоковольтной линии в результате атаки БПЛА.
Ранее Минобороны заявило о четырех новых ударах Вооруженных сил Украины по объектам энергетики России.
Украина атаковала компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» на Кубани с помощью беспилотников.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.