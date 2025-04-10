Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны сообщило о 11 атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетические объекты России в течение последних суток, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Атаки были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обстрелов, что привело к перебоям в электроснабжении в разных регионах.

В Луганской народной республике 9 апреля были атакованы высоковольтные линии 500 кВ и 110 кВ, что привело к отключению электроснабжения на Стахановском заводе ферросплавов и в других местах. В Донецкой Народной Республике в Горловке сброс боеприпаса с БПЛА также нарушил работу энергетической инфраструктуры.

В Запорожской области и Херсонской области атаки БПЛА привели к обрыву проводов и повреждению трансформаторов, оставив без света мини-котельные и около 5 тыс. потребителей. В Курской области обстрелы ВСУ вызвали обрывы проводов, что привело к отключению более 600 потребителей.

В Брянской области две атаки БПЛА по энергообъектам привели к отключению трансформаторных подстанций и перебоям в Севском районе. В Белгородской области были повреждены газопровод и электроподстанция после атак БПЛА.

В Краснодарском крае также произошли перебои в электроэнергии из-за повреждений высоковольтной линии в результате атаки БПЛА.

Ранее Минобороны заявило о четырех новых ударах Вооруженных сил Украины по объектам энергетики России.

Украина атаковала компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» на Кубани с помощью беспилотников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.