Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.0 комментариев
Бельгия перестала считать США надежным союзником
FT: МИД Бельгии признал США ненадежным союзником для Евросоюза
Внешнеполитическое ведомство Бельгии сочло, что Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа перестали быть надежным союзником для королевства и Евросоюза в целом.
Об этом говорится в стратегическом документе бельгийского МИДа, подготовленном в конце прошлого года, с которым ознакомилась газета Financial Times, передает ТАСС.
В тексте отмечается, что «американский партнер больше не является тем союзником, каким был в прошлом». Авторы документа призвали к переоценке отношений ЕС и Бельгии с Соединенными Штатами, предупредив, что события в США «вероятно, поставят под угрозу ряд жизненно важных интересов Бельгии и Европейского союза».
Аналитики министерства рекомендовали поддерживать взаимодействие с действующей администрацией США, но при этом продолжать дискуссии с демократической оппозицией, Конгрессом и «новыми поколениями двухпартийных элит», способными сыграть роль в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер Бельгии поругался с послом США из-за антисемитизма.
В конце января бельгийский премьер-министр сравнил Трампа с голодной гусеницей.
В середине января глава Минобороны Бельгии переделал лозунг американского лидера.