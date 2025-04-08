  • Новость часаКорабль «Союз МС-27» с международным экипажем успешно вышел на орбиту
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как эзотерика проникает в жизнь

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому, что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

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    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

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    8 апреля 2025, 08:55 • Новости дня

    Минобороны Японии сообщило о размещении дронов США на Окинаве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На острове Окинава на неограниченное время разместят разведывательные дроны MQ-4C Triton, что усилит возможности США по сбору информации в районе отдаленных японских островов в Восточно-Китайском море, говорится в сообщении Министерства обороны Японии.

    США планируют разместить на неопределенный срок несколько крупных разведывательных дронов MQ-4C Triton на базе ВВС на южном японском острове Окинава, сообщает ТАСС. Эта мера направлена на укрепление возможностей сбора информации в районе отдаленных японских островов в Восточно-Китайском море.

    Ранее, с мая по октябрь прошлого года, дроны MQ-4C Triton уже находились на Окинаве и выполняли миссии в зоне Тайваня. Они также временно перебрасывались на базу ВВС США Мисава на север Японии. Эти беспилотники имеют длину около 15 метров и размах крыльев почти 40 метров. Они способны вести сбор информации в течение суток с высоты более 18 тыс. метров.

    На Окинаве находится база Кадэна, которая является крупнейшим объектом американских ВВС за пределами США. Помимо MQ-4C Triton, на базе уже развернуты разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Окинавы обвинили американских военных в изнасилованиях местных девушек. Также сообщалось, что груз с американского конвертоплана унесло ветром в море у берегов Японии. Недавно стало известно, что пьяный морпех США угнал автомобиль и проник в квартиру в Японии.

    6 апреля 2025, 23:56 • Новости дня
    В Британии заподозрили яхты российских олигархов в шпионаже за военным флотом

    The Sunday Times: Россия шпионила за британскими подлодками с яхт олигархов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские олигархи якобы используют свои яхты для шпионажа за британским флотом и подводной инфраструктурой, согласно расследованию The Sunday Times.

    Российские олигархи, как утверждает издание The Sunday Times, возможно, применяют свои яхты для шпионажа за британскими подлодками. Одним из примеров стало событие 2018 года, когда британский корабль HMS Albion экстренно покинул порт Лимасола из-за якобы шпионской активности российской яхты. Британское Министерство обороны заявляет, что не только яхты, но и подводные датчики использовались для слежки за атомными подлодками Vanguard с ракетами Trident-2 D5.

    Кроме того, вблизи критически важных коммуникационных кабелей Британии были неоднократно обнаружены беспилотные аппараты, которые могли повреждать кабели. Ни корабля-носителя, ни подводной лодки рядом не было, что, по мнению военных, свидетельствует о возможности беспилотников преодолевать значительные расстояния самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Британии приняли звуки, издаваемые китом, за российские подводные беспилотники на северо-западе Шотландии.

    Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что британские военные направили подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш.

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    6 апреля 2025, 04:03 • Новости дня
    Британия и Франция обсудили миротворцев на Украине с Киевом

    Начальники штабов Британии и Франции обсудили отправку сил сдерживания в Киев

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальники генеральных штабов Британии и Франции провели переговоры в Киеве о возможной отправке сил сдерживания, которые не заменят украинские войска, но будут размещены в стратегических местах.

    Британское министерство обороны сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провел встречу с главами генштабов Франции и Украины в Киеве для обсуждения возможного развертывания сил сдерживания. На встрече обсуждались структура, размер и состав будущих сил по поддержанию безопасности на Украине. Имя представителей Франции и Украины, участвовавших во встрече, не уточняется, пишет РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что по итогам парижского саммита коалиции желающих, среди которых Британия и Франция, планируется отправка на Украину сил сдерживания. Французский лидер подчеркнул, что эти силы не будут миротворческими и их целью станет сдерживание России. Они будут размещены в заранее согласованных с украинской стороной стратегически важных местах.

    В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия видит размещение иностранных миротворцев как провокацию, создающую новые факты на земле и затрудняющую мирное урегулирование конфликта. Лавров подчеркнул, что страны Запада не будут заинтересованы в согласовании условий, если контингент будет размещен на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генералы Франции и Британии посетили Киев для обсуждения условий безопасности Украины после возможного прекращения огня в текущем конфликте с Россией.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине.

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, назначенной на 11 апреля в Брюсселе.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    6 апреля 2025, 03:34 • Новости дня
    Стало известно об испытаниях дрона-охотника в России в апреле

    Российский дрон «Фортуна-Т» с ИИ для борьбы с украинскими катерами подготовили к испытаниям

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские специалисты планируют в апреле провести испытания беспилотника «Фортуна-Т», который предназначен для борьбы с украинскими безэкипажными катерами.

    Ведущий инженер Центра беспилотных компетенций сообщил порталу ТАСС, что в апреле в России пройдут испытания беспилотного летательного аппарата самолетного типа «Фортуна-Т». Этот дрон оснащен системой искусственного интеллекта и предназначен для охоты за украинскими безэкипажными катерами.

    Специалист объяснил, что «Фортуна-Т» будет запускаться с руки без использования вспомогательных устройств. Аппарат сможет барражировать над водной поверхностью в течение трех часов, обнаруживая катера. Как только дрон зафиксирует катер, он в автоматическом режиме наводится на него для поражения.

    Кроме того, «Фортуна-Т» оснащен тепловизором, который позволяет выявлять объекты на воде. Разработчики аппарата рассчитывают, что его испытания подтвердят высокую эффективность в условиях реальных задач Военно-морского флота РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат», который достиг рекордной скорости 318 километров в час для беспилотников данного типа.

    В России успешно испытали новый робототехнический комплекс для штурмовых действий, способный действовать на расстоянии до 15 километров и оснащенный дневными и ночными режимами наблюдения.

    Также в России ведется разработка робота-андроида БРЧ-1, который будет использоваться в боевых условиях, а первые испытания запланированы на начало 2025 года, как рассказал генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

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    5 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Илон Маск призвал к окончанию войны на Украине

    Маск предложил прекратить «бессмысленные смерти» на Украине, поддержав Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выступил против продолжения конфликта на Украине, назвав его бессмысленным и требующим немедленного завершения.

    Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство в администрации Дональда Трампа, призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Во время своего выступления на конгрессе итальянской партии «Лига», Маск подчеркнул необходимость остановить «бессмысленные смерти» и заявил о поддержке позиции президента Трампа в вопросе достижения мира.

    Отвечая на вопрос Маттео Сальвини, лидера партии и вице-премьера Италии, Маск выразил неодобрение в отношении тех, кто способствует продолжению войн.

    Он отметил, что «мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла» и это является «жестоким, бесчеловечным и бессмысленным». Маск заявил, что пришло время положить конец этой «бессмысленной машине смерти».

    Маск также выразил недоумение по поводу продолжения боевых действий между русскими и украинцами, задаваясь вопросом: «Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще?». Он подчеркнул необходимость завершения конфликта и достижения мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами.

    Он также подчеркнул необходимость остановить «машину смерти». Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, которые создадут угрозу для жизни людей и приведут к массовым убийствам.

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    6 апреля 2025, 01:31 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море

    Хуситы нанесли удары по авианосной группе США в Красном море ракетами и дронами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на американский авианосец Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.

    Как передает ТАСС, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об атаке на американские военные корабли, включая авианосец Harry Truman, в северной части Красного моря.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в атаке были задействованы ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил. Он также отметил, что цель атаки заключалась в предотвращении нападений США на подконтрольные хуситам регионы Йемена.

    Телеканал Al Masirah передал слова Сариа о том, что удары хуситов длились несколько часов. По его словам, также была выпущена баллистическая ракета по кораблю снабжения, входящему в состав авианосной группы. Результаты атаки и возможные повреждения кораблей не уточняются.

    Ранее, в субботу вечером, Al Masirah сообщил об ударах ВВС США по району Хафсин в Йемене, где погиб один и ранены четыре человека. Это стало ответом на активные действия хуситов, контролирующих значительные территории в Йемене.

    С середины марта США начали массированные удары по объектам хуситов по приказу президента Дональда Трампа. Операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы торговых путей. Хуситы, в свою очередь, ответили атаками на авианосец Harry Truman, используя ракеты и беспилотники. Пока информации о повреждениях авианосца не предоставлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» совершили атаку на авианосную группу США в северной части Красного моря с использованием крылатых ракет и беспилотников, нанеся значительный ущерб.

    Соединенные Штаты совершили более 36 авиаударов по территории Йемена, контролируемой хуситами, что привело к гибели и ранению людей, как сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Стоимость военной операции Соединенных Штатов в Йемене скоро может превысить 1 млрд долларов, а ее продолжительность – составить шесть месяцев, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Конгресса

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    6 апреля 2025, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростовской области

    ПВО сбила украинские дроны в Ростове-на-Дону и других районах области

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили дроны над Ростовом-на-Дону и прилегающими районами, пострадавших нет, ведется проверка падения обломков.

    Как передает РИА «Новости», врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов в нескольких районах региона, включая Ростов-на-Дону, Аксайский, Мясниковский и Октябрьский сельские районы.

    В своем Telegram-канале Слюсарь написал: «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах».

    По предварительным данным, жертв или пострадавших в результате атаки нет. Однако оперативные службы продолжают проверку информации о возможном падении обломков дронов на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова.

    Слюсарь также подчеркнул важность готовности и быстроты реагирования сил ПВО в обеспечении безопасности мирного населения и объектов инфраструктуры. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия для уточнения всех обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, в результате чего повреждены дома, автомобили и инфраструктура.

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения и предприятию по сборке беспилотников.

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    6 апреля 2025, 03:08 • Новости дня
    Минобороны потребовало 11,5 млн рублей неустойки с ЦМКБ «Алмаз»

    Минобороны подало иск к ЦМКБ «Алмаз» о взыскании неустойки в 11,5 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России требует через суд взыскать более 11,5 млн рублей с компании «ЦМКБ «Алмаз» за неустойку, что стало предметом разбирательства в Арбитражном суде Москвы.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы против компании «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Предметом иска является взыскание неустойки в размере 11 501 085 рублей.

    Судебный акт, который имеется в распоряжении ТАСС, подтверждает принятие к производству данного искового заявления. Документ отмечает, что истцом выступает Министерство обороны РФ, а ответчиком – АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

    Детали дела пока не раскрываются, но известно, что именно эта сумма, более 11,5 млн рублей, причитается Минобороны РФ в качестве компенсации за, вероятно, задержки или другие нарушения в рамках контрактов на проектирование боевых кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы получил новый иск от Минобороны России против АО «Военторг» с требованием взыскать 317 тыс. рублей, а сумма иска составила 317 тыс. 449 рублей сообщалось.

    Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском на 390 млн рублей против Кизлярского электромеханического завода.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны России к НПО «Алмаз» на сумму около 111 млн рублей, однако основания исковых требований пока не раскрываются.

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    5 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    В ДНР из-за атак ВСУ погибли два человека

    Два погибших и восемь пострадавших в ДНР в результате атак ВСУ на Горловку и Макеевку

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике в результате атак со стороны ВСУ погибли два человека и еще восемь получили ранения, причем наиболее пострадали Горловка и Макеевка.

    Как сообщает ТАСС, в результате атак Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике погибли два человека и восемь получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наиболее пострадали Горловка и Макеевка.

    В Кировском районе Макеевки в результате атаки погибла сотрудница предприятия «Рыбный цех», еще две работницы получили ранения. В Горловке, в Центрально-Городском районе, атака ударных БПЛА привела к гибели мужчины 1993 года рождения. Там же пострадали пять человек, еще одна женщина была ранена в Никитовском районе.

    ВСУ применили реактивную артиллерию калибром 122 мм и ствольную артиллерию 155 мм, включая кассетные боеприпасы. Всего зафиксировано около 40 атак. Шесть жилых домов, пять объектов инфраструктуры и два автомобиля оказались повреждены.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, власти ДНР продолжают оценивать ущерб и принимать меры по восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак ВСУ на Горловку погиб один человек и пострадали пятеро, включая сотрудника МЧС, при этом был нанесен ущерб инфраструктуре города.

    Донецк впервые с начала конфликта был атакован ударными БПЛА дальнего действия со стороны Украины. ВС России усилили давление на оборону ВСУ в Запорожской области, продвигаясь на Ореховском, Степногорском направлениях и у границы с ДНР.

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    7 апреля 2025, 03:11 • Новости дня
    Британия решила заменить боевые самолеты Hawk на итальянский аналог Як-130

    Британские власти выбрали российско-итальянский самолет M-346 для замены устаревших Hawk

    Tекст: Денис Тельманов

    Британское правительство планирует заменить устаревшие самолеты Hawk на разработанные с Россией итальянские M-346, что вызвало недовольство в парламенте.

    Британские власти намерены заменить устаревшие самолеты Королевских ВВС Hawk на итальянские M-346, сообщает The Sun. Hawk T1 должны быть выведены из эксплуатации к 2030 году, а у более новой модели Hawk T2 уже обнаружены проблемы с двигателями. Завод в Йоркшире, где ранее производились BAE Hawks, был закрыт в 2020 году, и на данный момент альтернатива этим самолетам не найдена.

    Британское правительство рассматривает возможность приобретения самолета Aermacchi M-346, стоимость которого составляет 19 млн фунтов стерлингов. Этот самолет является результатом совместной российско–итальянской разработки  – в России он известен как учебно-боевой Як-130.

    Британский парламентарий Алек Шелбрук выразил возмущение таким решением. По его словам, приобретение российско-итальянского самолета является ошибочным сигналом для страны, твердо поддерживающей Украину, и оскорблением памяти тысяч погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия рассматривает возможность задействования своих истребителей в обеспечении нужд противовоздушной обороны на западе Украины, но окончательное решение пока не принято.

    Вместо отправки на Украину сухопутных войск Великобритания может направить свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства над Украиной в рамках миротворческой миссии.

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    6 апреля 2025, 10:58 • Новости дня
    Минобороны подало иск на 11,5 млн рублей к КБ «Алмаз»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арбитражный суд Москвы 13 мая начнет рассматривать иск Министерства обороны России к центральному морскому конструкторскому бюро «Алмаз» на 11,5 млн рублей, сообщили в суде.

    Министерство обороны России подало исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», сообщает «РИА «Новости». Сумма требований составляет 11,5 млн рублей.

    Рассмотрение иска назначено на 13 мая. О сути иска в суде пока не сообщили, оставив это без комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России подало иск на 111 млн рублей против НПО «Алмаз». Суд в Москве взыскал 71 млн рублей с Военно-строительной компании в пользу Министерства обороны. Минобороны совместно с Генпрокуратурой подали иск против рязанского изобретателя.

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    7 апреля 2025, 03:55 • Новости дня
    МИД Мали: Урегулирование с Украиной должно учесть безопасность России

    Министр иностранных дел Мали заявил о поддержке интересов безопасности России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп поддержал инициативы по мирному урегулированию с Украиной, подчеркнув важность учета интересов безопасности России.

    Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп в интервью РИА «Новости» выразил поддержку мирным инициативам между Россией и Украиной, отметив, что в этом процессе необходимо учитывать интересы безопасности Москвы. «Мали и АГС (Альянс государств Сахеля) в целом поддерживают все инициативы, ведущие к миру, но справедливому и прочному миру, миру, учитывающему интересы безопасности России», – заявил Диоп.

    Глава МИД Мали подчеркнул, что мир между Россией и Украиной принесет пользу не только этим странам, но и мировой экономике в целом, включая страны Сахеля. Это облегчит поставки российских и украинских товаров тем, кто в них нуждается. «Мир между Россией и Украиной будет полезен для всего мира, для стабильности, а также для мировой экономики, экономики наших стран, поэтому мы это поддерживаем», – отметил он.

    Министры иностранных дел из Мали, Буркина-Фасо и Нигера недавно посетили Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова, чтобы провести первые консультации между Альянсом государств Сахеля и Россией. Диоп сообщил, что стороны договорились о регулярных консультациях не реже одного раза в год, и следующая встреча пройдет в одной из стран Сахеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в поддержке террористических группировок в регионе Сахеля. Лавров подчеркнул, что действия Украины дестабилизируют ситуацию в Африке. Глава российского внешнеполитического ведомства сделал это заявление после переговоров с главами Министерств иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

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    5 апреля 2025, 12:58 • Новости дня
    Стало известно о возможном сокращении численности армии США на 90 тыс. человек

    Militarycom: Армия США рассмотрела сокращение численности войск на 90 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия США рассматривает возможность сокращения численности регулярных сил на 90 тыс. военнослужащих, что связано с бюджетными проблемами Пентагона и сменой военной стратегии, предусматривающей отход от европейского направления.

    Армия США рассматривает возможность значительного сокращения численности регулярных сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Military.com. По данным портала, обсуждается возможность уменьшения личного состава на 90 тыс. военнослужащих. Этот шаг указывает на растущие бюджетные проблемы в Пентагоне и изменения в военной стратегии США, которые уходят от европейского направления и борьбы с терроризмом.

    В настоящее время численность регулярных сил армии США составляет около 450 тыс. человек. Планируется сокращение до численности в пределах от 360 тыс. до 420 тыс. военнослужащих. Однако пока не ясно, как эти реформы отразятся на резерве личного состава или национальной гвардии.

    Портал сообщает, что целью преобразований является создание более гибких и специализированных сухопутных войск. Это позволит им быть лучше подготовленными для участия в будущих конфликтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил перераспределить оборонный бюджет, отказавшись от финансирования программ для меньшинств и поддержки Европы. Также сообщалось, что в Пентагоне создали специальную группу для отмены поддержки сексуальных меньшинств. Пентагон также планирует ускорить производство артиллерийских снарядов к 2025 году.

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    7 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили бронетехнику при освобождении Успеновки в ДНР

    Группировка «Центр» уничтожила 10 единиц бронетехники в боях за Успеновку

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе боев за освобождение Успеновки в ДНР военнослужащие группировки «Центр» уничтожили 10 единиц бронетехники, используя различные тактики для преодоления обороны противника.

    Штурмовики российского соединения «Центр» уничтожили десять единиц бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе боёв за освобождение населённого пункта Успеновка в Донецкой Народной Республике, передаёт РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщило, что одной из сложностей при операции стало взятие двухэтажного здания школы, использованного противником в качестве укрепления. Российские военнослужащие также столкнулись с необходимостью преодоления прямого участка открытой местности перед Успеновкой и активным использованием ВСУ ударных дронов.

    По данным министерства, украинские силы применяли дроны с новой тактикой, когда дрон, находясь в режиме ожидания на земле, немедленно взлетает и атакует при приближении техники или человека. Для преодоления трудностей открытой местности российские военные использовали мотоциклы и самокаты, позволяющие лучше слышать подлет дронов.

    В одном из эпизодов россияне проникли в тыл ВСУ и заминировали трассу снабжения. Командир мотострелкового батальона Даба Бадмажапов сообщил, что российские силы уничтожили БМП-1 и Hummer, а всего в боях за Успеновку было уничтожено 10 единиц техники.

    Российским штурмовикам удалось зайти в населённый пункт мелкими группами, используя укрытия и лесопосадки. Все действия координировались с помощью беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Министерство обороны России заявило, что 4 апреля Успеновка была освобождена.

    На другом участке фронта в Курской области российская группа вертолетов уничтожила блиндажи с личным составом ВСУ. Министерство обороны России сообщило, что в операции участвовали вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8ПСГ, которые нанесли удары по заранее определённым координатам.

    В то же время на южнодонецком направлении фронт продвигается со скоростью 1,5-2 км в день, сообщил командир танкового батальона Восточной группировки российских войск с позывным «Алтай». Российские танковые экипажи обеспечивают поддержку мотострелковым подразделениям, нанося удары по позициям ВСУ с высокой точностью благодаря корректировке операторов БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские Вооруженные силы продолжают успешно вести боевые действия против ВСУ в Курской области, уничтожив более 72 тыс. военнослужащих и значительное количество техники. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, что было подтверждено Минобороны. В микрорайоне Западный города Часов Яр в Донецкой области ВС РФ успешно ликвидировали группировку ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских войск.

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    8 апреля 2025, 07:49 • Новости дня
    Европейскую ПВО признали уязвимой перед «Искандерами»

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская система противовоздушной обороны оказалась уязвима перед российскими «Искандерами» и другим оружием, пишет французское издание Meta Defence.

    В статье подчеркивается, что европейская система противовоздушной обороны оказалась в крайне уязвимом положении перед лицом российских ракетных систем, таких как «Искандер-М», передает РИА «Новости».

    В материале сообщается, что вооруженные силы стран Европы располагают менее чем пятьюдесятью зенитными батареями дальнего радиуса действия, включая комплексы Patriot, SAMP/T и С-300. Только половина этих систем имеет противоракетные возможности против ракет малой дальности, таких как российские «Искандеры».

    Издание указывает, что ситуация не улучшится и к 2029 году. Лишь 35% существующих в Европе систем «земля-воздух» производятся на континенте.

    В статье также упоминается, что в соответствии с американской доктриной, европейские армии никогда не имели сильной стороны в противовоздушной обороне.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

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    6 апреля 2025, 22:32 • Новости дня
    США нанесли авиаудар по дому в Сане

    США нанесли авиаудар по дому в Сане, есть жертвы

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара США по дому в Сане погибли три человека и шесть получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения йеменских хуситов.

    Как передает РИА «Новости», три человека погибли и шесть получили ранения в результате авиаудара США по дому в столице Йемена Сане. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения правительства йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) Анис аль-Асбахи. Он отметил, что авиаудар был нанесен в воскресенье, 6 апреля.

    Аль-Асбахи написал в соцсети X: «По первоначальным данным, три человека погибли, шесть получили ранения в результате американского авиаудара по дому... в городе Сана в воскресенье, 6 апреля». Это нападение произошло в контексте более широких военных действий, начатых США.

    Президент США Дональд Трамп ранее, 15 марта, приказал военным предпринять «решительные и мощные» действия против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило о начале крупномасштабной операции для защиты американских интересов в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Йемене готовится наземная операция против хуситов, которая может получить поддержку США и Саудовской Аравии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники. Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на авианосец США Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.

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