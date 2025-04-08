Минобороны Японии сообщило о размещении дронов США на Окинаве

Tекст: Дмитрий Зубарев

США планируют разместить на неопределенный срок несколько крупных разведывательных дронов MQ-4C Triton на базе ВВС на южном японском острове Окинава, сообщает ТАСС. Эта мера направлена на укрепление возможностей сбора информации в районе отдаленных японских островов в Восточно-Китайском море.

Ранее, с мая по октябрь прошлого года, дроны MQ-4C Triton уже находились на Окинаве и выполняли миссии в зоне Тайваня. Они также временно перебрасывались на базу ВВС США Мисава на север Японии. Эти беспилотники имеют длину около 15 метров и размах крыльев почти 40 метров. Они способны вести сбор информации в течение суток с высоты более 18 тыс. метров.

На Окинаве находится база Кадэна, которая является крупнейшим объектом американских ВВС за пределами США. Помимо MQ-4C Triton, на базе уже развернуты разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Окинавы обвинили американских военных в изнасилованиях местных девушек. Также сообщалось, что груз с американского конвертоплана унесло ветром в море у берегов Японии. Недавно стало известно, что пьяный морпех США угнал автомобиль и проник в квартиру в Японии.