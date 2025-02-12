Пьяный морпех США угнал авто и проник в квартиру в Японии

Пьяного капрала морской пехоты США арестовали за угон авто и проникновение в квартиру

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японская полиция из префектуры Ямагути арестовала капрала морской пехоты США, подозреваемого в угоне и разбитии автомобиля, после чего он незаконно проник в чужую квартиру, сообщает ТАСС.

Согласно информации газеты Yomiuri, инцидент начался с аварии автомобиля, который врезался в фонарный столб в городе Ивакуни. Свидетели сообщили, что водитель скрылся с места происшествия.

Прибыв на место, полицейские обнаружили пьяного морпеха в коридоре соседней квартиры. На момент задержания военнослужащий находился в сильном алкогольном опьянении и утверждал, что ничего из произошедшего не помнит. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить, у кого был угнан автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии арестовали американского морпеха за пьяную езду после выезда из зоны заражения COVID. В 2017 году солдат ВС США совершил ДТП со смертельным исходом в японском городе Наха, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, и получил четыре года тюремного заключения. Трех командиров батальона ВМС США, находящегося на базе в префектуре Окинава, уволили после того, как один из них был найден в лесу в состоянии опьянения и без одежды.