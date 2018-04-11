Американский солдат в Японии получил тюремный срок

Солдат ВС США, который в 2017 году совершил ДТП со смертельным исходом в японском городе Наха, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, получил четыре года тюремного заключения.

Как сообщило агентство Киодо, в ноябре прошлого года в Нахе пьяный морпех нарушил правила дорожного движения и выехал на перекресток на красный свет. В этот момент на него выехал фургон, передает ТАСС. В результате столкновения 60-летний водитель грузовика скончался в больнице.

На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Американские военные постоянно вызывают недовольство у местных властей и населения.

Напомним, в декабре 2017 года учащийся начальной школы в городе Гинован в южной префектуре Японии Окинава был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53.

В феврале 2017 года у боевого самолета с базы ВВС США Мисава, расположенной в префектуре Аомори на севере главного японского острова Хонсю, сразу после взлета загорелся двигатель. Для предотвращения взрыва пилот сбросил два полных топливных танка в озеро и вернулся на аэродром. В этот момент в озере находились пять лодок местных рыбаков. Они сообщили, что бак упал в нескольких метрах от судна, при этом подняв огромный столб воды.

В 2013 году правительство Японии обещало максимально облегчить жизнь гражданам на Окинаве, страдающим от американского присутствия на острове.