Груз с конвертоплана США в Японии унесло ветром в море

Груз в полтонны с американского конвертоплана Osprey унесло ветром в море на учениях в Японии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», ящик с грузом весом от 400 до 450 килограммов, который планировалось сбросить с конвертоплана ВС США Osprey на аэродром острова Иэ в префектуре Окинава, был снесен ветром в море. Военнослужащие США провели осмотр акватории, но груз не нашли.

Министр обороны Японии Гэн Накатани назвал произошедшее «поистине прискорбной ситуацией» и отметил, что Япония уже обратилась к США с просьбой обеспечить безопасность во время учений и предотвратить повторение подобных инцидентов.

Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки призвал американскую сторону к расследованию. Он подчеркнул, что «этот инцидент находился всего в шаге от серьезной трагедии», и отметил, что он усиливает беспокойство местного населения. Окинава принимает 74% всех американских баз на своей территории, занимая всего 0,6% от всей площади Японии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский конвертоплан экстренно сел на воду у берегов Японии, после чего Япония попросила США приостановить полеты этих машин, а на месте падения конвертоплана Osprey обнаружены тела пяти членов экипажа.