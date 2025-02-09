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Ким Чен Ын обвинил США в нарушении баланса на Корейском полуострове
Глава КНДР заявил о нарушении стратегического баланса из-за ядерных сил США в Корее
Ким Чен Ын выразил обеспокоенность по поводу военного дисбаланса на Корейском полуострове из-за союза США, Японии и Республики Корея, а также развернутых в регионе американских ядерных сил.
Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Республики Корея, а также развернутые на Корейском полуострове ядерные силы Соединенных Штатов нарушают баланс в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам лидера КНДР, постоянное присутствие ядерных сил США и учения по моделированию ядерной войны создают военный дисбаланс на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Он также указал, что система трехстороннего военного союза США, Японии и Республики Корея, по его словам, построена по сценарию регионального военного блока США и способствует формированию «азиатского НАТО».
Кроме того, Ким Чен Ын подтвердил готовность поддерживать Россию в деле защиты ее суверенитета и безопасности.
Накануне Пхеньян отказался обсуждать «сделку» по ядерному оружию. В материале ЦТАК отмечалось, что ядерное оружие КНДР не подлежит обсуждению и не является «предметом сделки». Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью северокорейский лидер Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР использовать ядерное оружие в случае нападения на страну со стороны Южной Кореи и США.