Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
КНДР отказалась обсуждать «сделку» по ядерному оружию
ЦТАК заявило, что ядерное оружие КНДР не подлежит обсуждению и не является «предметом сделки»
Ядерное оружие КНДР предназначено для сдерживания агрессии враждебных стран и не рассматривается как «предмет сделки» на переговорах, заявило Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Ядерные вооруженные силы нашего государства (предназначены) для срыва любых агрессивных (действий) враждебных сил, нарушающих суверенитет страны и безопасность народа, угрожающих миру в регионе», – приводит ТАСС текст сообщения ЦТАК.
В материале отмечено, что ядерное оружие Пхеньяна не требует «чьего-то признания» и не является «предметом сделки», предполагающей отказ от него за символическое вознаграждение.
В комментарии отсутствуют упоминания о политике новой администрации США, но содержится критика НАТО и ЕС за призывы к демонтажу ядерной программы КНДР. ЦТАК назвало эти призывы «эксцентричным вздором», вызывающим смех.
Также агентство отметило, что ядерное оружие необходимо для противодействия западным провокациям, и обвинило США и Европу в обострении ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.
Комментарий был опубликован на фоне встречи руководства США и Японии, после которой японский премьер Сигэру Исиба заявил, что Вашингтон и Токио намерены стремиться к свертыванию ядерной программы КНДР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью северокорейский лидер Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР использовать ядерное оружие в случае нападения на страну со стороны Южной Кореи и США.