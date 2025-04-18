В Госдуме предложили сделать понедельник после Пасхи выходным

ЛДПР предложила перенести один выходной на понедельник после Пасхи с 2026 года

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», депутаты Госдумы от ЛДПР, возглавляемые председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, представили законопроект, предлагающий переносить один выходной день на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года. Законопроект уже направлен на заключение в правительство.

Согласно пояснительной записке, предлагается внести изменения в статью Трудового кодекса, чтобы ежегодно закреплять перенос выходного на понедельник, следующий за Пасхой, если этот день не является официальным праздником. Это будет способствовать выражению религиозных чувств и проведению времени с близкими.

Нилов подчеркнул, что предложение направлено на сохранение баланса рабочих и нерабочих дней. Он отметил, что инициатива, поддержанная Русской Православной Церковью, направлена на создание светлого пасхального понедельника как выходного дня.

По действующему Трудовому кодексу, перенос выходных возможен в целях рационального использования времени. Законы или нормативные акты о переносе выходных должны публиковаться за месяц до начала года или за два месяца до даты устанавливаемого выходного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Пасху ожидается температура до 25 градусов тепла, что сделает этот день одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе предложил рассмотреть введение выходного дня в первый понедельник после Пасхи.

Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила, что Пасха и день Святой Троицы не требуют дополнительных выходных, так как уже выпадают на воскресенье.