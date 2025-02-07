Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.2 комментария
Сенатор Косихина выступила против новых выходных на Пасху и Троицу
Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила, что Пасха и день Святой Троицы не требуют дополнительных выходных, так как уже выпадают на воскресенье.
Косихина выразила свое мнение относительно предложения сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями, передает РИА «Новости». По ее словам, такие изменения нецелесообразны, поскольку эти праздники и так выпадают на воскресенье.
Сенатор пояснила: «Как православный человек, я вместе со своей семьей, конечно, отмечаю Воскресение Христово и День Святой Троицы, и, безусловно, для меня это не просто дни в календаре». Однако, отметила Косихина, важно учитывать, что Россия является многоконфессиональной страной, где в мире сосуществуют представители различных вероисповеданий.
Косихина подчеркнула, что делать выходными «безусловно важные для православных христиан дни» не нужно, так как это не будет учитывать интересы всех граждан страны. Она также добавила, что ценности этих праздников следует сохранять и уважать, но без введения дополнительных выходных.
Ранее депутат Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия – За правду» сообщил, то Госдуме разработают законопроект, которым предлагается сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями.
Напомним, член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что дополнительные выходные на Пасху и день Святой Троицы могут привести к увеличению затрат компаний, так как работодателям придется платить двойную зарплату за работу в эти дни.