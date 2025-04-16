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    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    59 комментариев
    16 апреля 2025, 14:29 • Новости дня

    РПЦ предложила сделать понедельник после Пасхи выходным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе предложил рассмотреть введение выходного дня в первый понедельник после Пасхи.

    Кипшидзе на пресс-конференции подчеркнул, что такое предложение обосновано историческими, культурными и религиозными традициями, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что аналогичная традиция существует в ряде европейских стран, а в России «есть региональные праздники, правом установить которые пользуются другие традиционные религии нашей страны». Он подчеркнул важность осознанного отношения к празднику Воскресения Христова, чтобы он не сводился лишь к дополнительной возможности устроить пикник.

    Протоиерей Михаил Потокин добавил, что многие верующие посещают храмы на Светлой седмице, и введение дополнительного выходного могло бы подчеркнуть значимость Пасхи. «Пасха – это не только религиозный праздник, но и возможность переосмыслить духовные ценности», – отметил он.

    Ранее член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала идею сделать Пасху и Троицу выходными. По ее словам, это может привести к увеличению затрат компаний, так как работодателям придется платить двойную зарплату за работу в эти дни.

    Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила, что Пасха и день Святой Троицы не требуют дополнительных выходных, так как уже выпадают на воскресенье.

    14 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым

    Политолог Рар: Мерц готовится к эскалации конфликта на Украине

    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза. Также он рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, и инициатива окажется в руках Лондона, Парижа и Берлина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ФРГ подтвердили намерение предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    «Мерц подтвердил намерение предоставить Украине ракеты Taurus, но умолчал, что боеприпасы нуждаются в наводчиках-специалистах из бундесвера. А участие немецких военных в СВО может означать прямое вступление Германии в боевые действия против России», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «При этом Мерц, в отличие от Шольца, хочет взять на себя военное лидерство в Европе в противостоянии с Россией. Такие настроения в целом популярны в блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)», – указал собеседник.

    «Кроме того, будущий канцлер критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма. По его словам, украинским военным надо вести наступательные бои, чтобы разрушить российскую военную логистику на полуострове. Мерц уверен в успехе Украины при наращивании европейской военной помощи», – продолжил он.

    «Также Мерц считает мирные переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина бессмысленными, потому что Москва их якобы не хочет. Это говорит о том, что Берлин не согласится со сдачей украинских территорий. Я думаю, у будущего немецкого канцлера создалось превратное впечатление о военной силе России», – заметил аналитик.

    «При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. Он понимает, что немецкое общество не поддержит эту идею. Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза», – объяснил эксперт.

    «Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц», – резюмировал Рар.

    Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD подтвердил желание отправить Киеву ракеты большой дальности Taurus при условии, что поставки будут скоординированы с европейскими союзниками, сообщает Deutsche Welle. Мерц напомнил, что Британия, Франция и США уже поставляли Украине ракеты. При этом уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи из-за риска эскалации конфликта.

    Заявления Мерца прозвучали после того, как ХДС/ХСС заключили коалиционное договор с Социал-демократической партией для формирования нового правительства. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал соглашение, выразив сомнения в приверженности нового правительства поддержке Киева.

    Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе и указав на необходимость «давления на Россию».

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются российскими военными как законные цели для атаки. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Франция наводит украинские удары по России.

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    15 апреля 2025, 14:06 • Новости дня
    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ

    Военкор Коц: ВСУ в Горнальском монастыре необходимо отрезать от снабжения

    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ
    @ курская-епархия.рф

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник занял монастырь в Горнале, чтобы попытаться затормозить продвижение ВС России. При освобождении обители российские войска сначала попытаются отрезать украинскую группу от логистики и вынудить их сдаться. Если же не получится создать такие условия, то российские бойцы перейдут к штурму, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц.

    «В Курской области остается два населенных пункта, которые контролирует противник, – это Горналь и Олешня», – отметил военкор Александр Коц. Он напомнил, что на прошлой неделе российские войска освободили село Гуево. На юго-западе от него, на подступах к Горналю находится Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.

    «Обитель расположена на господствующей высоте. Кроме того, это основательное сооружение с толстыми стенами. ВСУ сочли, что оно хорошо подходит для обороны, для обустройства там огневых позиций и складов», – указал собеседник.

    По его мнению, цель группы украинских военных, занявших монастырь, – попытаться затормозить продвижение ВС России. «По задумке противника, такой "опорник" должен помешать нам вернуть контроль над селом Горналь, освободить лесные массивы, примыкающие к этому населенному пункту, и дальше наступать на Сумскую область», – уточнил Коц.

    «То есть для ВСУ это вопрос не о том, чтобы удержаться во что бы то ни стало на территории нашей страны. Для них это уже первая линия обороны на Сумском направлении, через которую наши бойцы будут пробиваться для формирования зоны безопасности, о которой говорил президент Владимир Путин», – акцентировал военкор.

    То, какая тактика будет выбрана при освобождении монастыря, зависит от нескольких факторов. Один их них – удастся ли отрезать группу украинских военных от логистики. «Пока противник получает снабжение, он сдаваться не станет. Поэтому сначала мы попытаемся создать условия, при которых он окажется вынужден либо пытаться прорваться из монастыря, либо выйти с белым флагом и поднятыми руками», – считает эксперт.

    Если же реализовать план не получится, то ВС России перейдут к штурму. Однако в этом случае главная сложность заключается в расположении монастыря на господствующей высоте. «Я думаю, будет предусмотрена поддержка дронами с воздуха», – рассуждает собеседник. Он также с сожалением отметил, что «боевые действия зачастую приводят к повреждениям объектов культуры». «Идеальным вариантом, конечно, было бы окружение обители и перерезание логистики противоборствующей стороны», – заключил Коц.

    Ранее ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, противник отказался от переговоров по сдаче в плен.

    «К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», – сказал собеседник агентства.

    Как отмечают авторы Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», монастырь стал ключевым опорным пунктом ВСУ. «Противник использует помещения монастыря в Горнале для обороны и атак на наши позиции. Обитель находится на горе, за ним река и далее уже Сумская область. В бинокли видно Мирополье, а в хорошую оптику, возможно, даже можно рассмотреть Сумы», – пишет военкор Роман Алехин в Telegram-канале. По его мнению, противник будет «пытаться удержать монастырь до последнего».

    При этом отдельные разрозненные группы ВСУ «самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», сообщают отраслевые Telegram-каналы. Отмечается, что бегут со своих позиций военнослужащие элитной 82 одшбр, в то время как бывшие заключенные из состава 129 обр ТерО используются командованием ВСУ как заградотряды.

    Горналь – один из последних населенных пунктов в Курской области, который находится под контролем ВСУ. Свято-Николаевский мужской монастырь был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года обитель находился под постоянными обстрелами ВСУ.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    13 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    В торговом центре в Москве упал лифт

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт в столичном торговом центре рухнул с минус первого на минус второй этаж, в результате чего пострадала женщина, находившаяся внутри кабинета лифта.

    Как передает РИА «Новости», в торговом центре на Каховской улице в Москве произошел инцидент с лифтом. Лифт упал с минус первого этажа на минус второй, и в результате этого происшествия пострадала женщина.

    Эта женщина находилась в лифтовой кабине в момент падения. После инцидента ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности ее состояния не разглашаются.

    По данным прокуратуры, установление всех обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство предпринимает все необходимые меры для выяснения причин инцидента и привлечения к ответственности виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на востоке Москвы две женщины получили травмы. В жилом доме на улице Есенина в Петербурге упал лифт, в котором находился 12-летний мальчик; ребенок не пострадал.

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    14 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Danone потеряла контроль над бизнесом в России и не сможет вернуться

    H&N: Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за утраты контроля

    Tекст: Ирма Каплан

    Французская компания Danone утратила контроль над своим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок, о чем сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

    Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок, так как полностью утратила контроль над своим бизнесом в стране. Это подтвердил председатель совета директоров Health & Nutrition (бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобную статистику эксперты отмечают по всем зарубежным компаниям, которые ушли с российского рынка.

    «Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», – сказал Алисултанов.

    Как писала в марте 2024 года газета ВЗГЛЯД, компания Danone завершила сделку по продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р» из Татарстана.

    Весной 2025 года Минфин России озвучил базовые условия возвращения иностранных компаний, подчеркнув рыночный подход и учет отраслевой специфики. Ведомство занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, а также готовит этот список по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

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    15 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Массированная атака украинских БПЛА по России доказала, что у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и вставать на путь мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее российская ПВО перехватила и уничтожила 115 беспилотников ВСУ над Курской и другими областями.

    «Районы, по которым ВСУ нанесли удары беспилотниками минувшей ночью, находятся далеко от линии боевого соприкосновения. Это обычные жилые кварталы. Так что однозначно можно сказать, что атака не имеет какого-либо военного значения», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. «У Киева одна задача – запугать мирное население России. Это коренным образом разнится с действиями наших военных, которые своими ударами ослабляют военные возможности Украины и не бьют по гражданским», – продолжил он.

    «Более того, есть подозрение, что тактику проведения таких военных мероприятий в Киев с Ближнего Востока привезли западные инструкторы. Мы все слышали сообщения о том, как там они прикрывали мирными людьми, словно живым щитом, военные склады, ракетные установки, оперативные штабы», – заметил дипломат.

    «Это кричащий вызов мировому сообществу: Киев размахивает флагом на всех международных площадках и утверждает, что Москва якобы отказывается от переговоров. Но все знают, что Зеленского можно считать мастером только разговорного жанра. Его дела говорят об обратном», – подчеркнул собеседник.

    «При этом Украина пользуется безусловной медиаподдержкой западных, прежде всего европейских, партнеров, которые осуждают Россию за удары по украинским военным объектам, но совершенно не замечают атак ВСУ по мирному населению. Думаю, в этот раз будет то же самое», – посетовал Мирошник.

    «Произошедшее в очередной раз доказало: Москва демонстрирует готовность к решению украинского кризиса дипломатическим путем – с учетом стратегических интересов России. А у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и становиться на путь мирного урегулирования», – указал он.

    Во вторник утром Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа: 109 – над Курской областью, три – над Воронежской областью, по одному – над Московской, Брянской и Орловской. Эта операция стала одной из крупнейших по числу сбитых беспилотников за одну ночь.

    В Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, и были госпитализированы. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На месте военные следователи нашли стальные шары, которыми были начинены БПЛА для максимального урона мирным жителям, сообщает РИА «Новости».

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    15 апреля 2025, 06:48 • Новости дня
    Арестованная жена экс-мэра Сочи просила разместить своих детей в СИЗО

    Tекст: Денис Тельманов

    Янина Копайгородская, супруга экс-мэра Сочи, просила содействия в размещении своих малолетних детей с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания.

    Как сообщает ТАСС, жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, находящаяся под арестом за посредничество в получении взятки и растрате, обратилась за помощью к правозащитникам. Копайгородская хочет, чтобы ее малолетние дети находились с ней в следственном изоляторе, что, по словам ее адвоката Елизаветы Меткиной, облегчит ее разлуку с детьми.

    Адвокат отметила, что условия содержания в СИЗО позволяют разместить маленьких детей с матерью, так как в таком возрасте они не осознают, что находятся в тюрьме. Копайгородская обратилась с соответствующей просьбой к члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

    Ранее адвокат сообщала, что старший сын Копайгородских, Давид Давлатов, временно взял под опеку своих младших братьев и сестер, пока родители находятся под стражей. Он также поддержал просьбу матери, обратившись к правозащитникам за помощью. Давид вынужден работать на двух работах, чтобы обеспечивать семью. В поддержке Копайгородским также помогают знакомые военнослужащие и многодетные семьи.

    У Янины Копайгородской пятеро детей, включая годовалых двойняшек и 3-летнюю дочь. Старший сын Давид, которому 24 года, также допрашивался по делу родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Янина Копайгородская, жена бывшего мэра Сочи, пыталась вынудить свидетелей дать ложные показания под угрозой смерти. Следствие обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения Копайгородской на заключение под стражу из-за обвинений в давлении на свидетеля по делу о вымогательстве и растрате. Также сообщалось, что Копайгородская обратилась в суд с иском к МВД и Минфину о погашении процентов по кредиту после ареста имущества на сумму 98 млн рублей.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    14 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Бывший замкомбрига ВСУ полковник Юла уничтожен в Сумах ракетным ударом

    Бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ ликвидирован при ударе в Сумах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

    Бердичевская районная военная администрация Житомирской области сообщила о гибели бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Юрия Юлы. Он был ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы.

    «13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады полковник Юрий Юла», – сказано в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщало РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Позднее мэр города Конотоп Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения. По этому месту был нанесен ракетный удар.


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    14 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и Украина не могут смириться с провалом планов по международной изоляции Москвы. Парад Победы на Красной площади соберет лидеров крупнейших держав современности, что сильно бьет по самолюбию Брюсселя и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая.

    «Мы имеем дело с двойным комплексом неполноценности. И Европа, и Украина не могут спокойно дышать в моменты, когда Россия принимает крупное международное событие. А именно таким и будет являться празднование Дня Победы в Москве. На главном параде страны соберутся ключевые лидеры международной арены», – сказал Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Ожидается, что Россия примет председателя КНР Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендру Моди. Прибудут главы государств СНГ и некоторых стран Европы. И все они вместе с Владимиром Путиным отдадут дань уважения павшим в боях с фашистской Германией героям. Ни о какой глобальной изоляции Москвы в таком контексте не может быть и речи», – рассуждает он.

    «Все это станет ударом по самолюбию чиновников в Брюсселе. ЕС так долго и старательно выстраивал "стену" вокруг России, что попросту не может признать провала собственной идеи. По-моему, именно Евросоюз и выдвинул идею организации сопутствующего мероприятия на 9 Мая в Киеве. Нужно же хоть как-то оттенить собственную ошибку», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, эта затея полностью противоречит идеологии Киева. Украина 10 лет отстраивалась от России с помощью оголтелой декоммунизации. В офисе Зеленского отмечали, что празднование Дня Победы вместе с Европой 8 мая – это прогрессивно и правильно», – считает эксперт.

    «Но этим словам грош цена. У них нет устоявшегося мировоззрения. В их головах крутится только одна мысль: делать что угодно, лишь бы это было в пику Москве. Замечу: не лучше, а именно в пику», – отмечает он.

    «Организовать собственное масштабное и красивое мероприятие у них не получится: они просто не понимают ценность грядущего события. А вот хотя бы немного оттенить успех России – для них важно. Нужно же хоть как-то радовать себя любимых на фоне колоссальных провалов в боевых действиях», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Соответствующее приглашение представителям ЕС направил глава МИД страны Андрей Сибига, пишет Politico. Отмечается, что данная инициатива должна стать «противовесом» ежегодному параду Победы в Москве.

    По замыслу дипломата, визит в Киев должен показать «единство» союзников Украины перед лицом якобы «крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». По данным издания, в настоящий момент рассматривается возможность приезда в республику лидеров стран-участниц так называемой «коалиции желающих».

    На этом фоне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании Дня Победы в Москве представителей государств – кандидатов на вступление в союз «будет воспринято всерьез» пишет РБК. Между тем, 9 мая в Россию должны приехать президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии (страна уже находится в составе объединения) Роберт Фицо.

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    14 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб

    Депутат Колесник: Молдавия превратилась в полигон украинских спецслужб

    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Анастасия Куликова

    Молдавия – небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством НАТО действуют на территории республики вольно: организовывают вербовку людей и их подготовку к диверсиям в России. Подобная тактика требует четко продуманного плана контрмер со стороны Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Молдавия фактически превратилась в полигон украинских спецслужб», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его мнению, это решение принимали вовсе не молдавские или украинские власти, а руководство НАТО.

    «Дело в том, что противник не может победить нас на поле боя. Поэтому в ход идут пакостные методы – а именно попытки совершить руками завербованных теракты и диверсии на территории России», – уточнил собеседник. Причем целями подобных атак становятся гражданские объекты и мирные жители, указал Колесник.

    То, что подготовка украинскими спецслужбами террористов и диверсантов происходит именно в Молдавии, объяснимо. «Это небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством Североатлантического альянса действуют на территории республики вольно», – пояснил Колесник. По его словам, подобная тактика оппонентов представляет серьезную проблему для России.

    «ФСБ и СВР имеют большой опыт и способны противостоять угрозе, что подтверждают нынешние задержания завербованных диверсантов. Но попытки противника напакостить нам едва ли прекратятся – а значит, нужен четко продуманный план контрмер», – подчеркнул депутат. По его мнению, в первую очередь важно работать с россиянами: просвещать их, объяснять, что делать в случае, если с ними связались подозрительные личности.

    «Зачастую украинские спецслужбы в интернете нацеливаются на неокрепшие умы молодежи. Им обещают деньги за «работу», а иногда угрожают. Россиянам следует помнить, что такое сотрудничество влечет за собой уголовную ответственность», – напомнил спикер.

    Он рекомендовал не общаться с незнакомыми и подозрительными людьми в интернете и проявлять бдительность. «На этом фоне, возможно, также стоит разработать и запустить социальную рекламу. При этом важно не разгонять панику среди населения – ведь это именно то, чего хочет добиться противник», – добавил Колесник.

    Кроме того, следует работать в Молдавии, где оппоненты готовят диверсии против России. Подполье, например, могло бы разведывать планы, а российские агенты внедряться и пытаться изнутри разрушить эти сети, считает он. Также важно взаимодействовать с простыми молдаванами. «До них важно доносить мысль о том, что им невыгодна активность украинских спецслужб на территории республики. Тогда они, возможно, станут воздействовать на власти Кишинева», – заключил Колесник.

    Ранее в ФСБ заявили, что Киев с попустительства Кишинева использует территорию Молдавии для вербовки и подготовки агентов с целью их дальнейшей переброски в Россию и осуществления диверсий. Спецслужба сообщила о поимке украинских агентов, причастных к диверсиям и терроризму в Крыму. Так, в Керчи задержали 32-летнего Евгения Курдоглу, уроженца молдавского села Чишмикиой, ранее судимого на Украине за кражу.

    С апреля прошлого года он дистанционно получал задания от представителя украинских спецслужб, отправлял ему фото, видео и другие данные о дислокации российской военной техники и ПВО, транспортной и энергетической инфраструктуре, а также фиксировал урон от ракетных ударов по Крыму.

    В его тайнике нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из вещества Semtex 10 массой 400 граммов, электродетонатора с платино-иридиевым мостиком и таймера. Курдоглу хотел подорвать водонасосную станцию в Керчи, после чего, по словам кураторов, у него было бы шесть часов, чтобы покинуть город.

    На фигуранта завели уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств». Он признал вину и сотрудничает со следствием.

    Также ФСБ задержала 24-летнего молдавского диверсанта Мариуса Пруняну. В 2022-2023 годах он в составе центра специальных мероприятий ССО (в\ч A1737) и интернационального легиона (в\ч 3449) воевал против России в Бахмутском районе ДНР.

    В январе 2023 года его завербовало Главное управление разведки Украины и присвоило псевдоним «Макс». На украинские деньги Пруняну купил Toyota Land Cruiser Prado, где спецслужбы сделали тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя бомбами по 1,6 кг на основе С-4, с предохранительно-исполнительными механизмами, детонаторами и ключами замыкания цепи.

    На этой машине Пруняну доехал из Молдавии в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он хотел спрятать взрывчатку в тайники в Волгограде и Саратове, но был задержан силовиками. По словам подследственного, в ГУР пообещали предоставить ему «клад с пистолетом для устранения какой-то личности».

    Кроме того, в Самарской области поймали 43-летнего россиянина Окрушко С.А., подорвавшего трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтезавода и заложившего на предприятии еще две взрывчатки. Также была задержана 35-летняя Измайлова И.О., причастная к подготовке диверсий на объектах оборонного комплекса.

    Их завербовали в Молдавии в сентябре 2022 года, где Окрушко уклонялся от частичной мобилизации. Ему сулили деньги и украинское гражданство, а Измайловой пригрозили насилием в отношении близких родственников на Украине. Перед отправкой в Самару их проверили на полиграфе. На Окрушко завели дело по статьям «Диверсия», «Госизмена», «Участие в террористическом сообществе» и другим. Ему грозит пожизненное заключение.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад способствует украинскому террору против России.

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    15 апреля 2025, 04:19 • Новости дня
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США

    Лавров заявил о понимании разницы между взаимовыгодными и зависимыми сделками с США

    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не допустит восстановления зависимых экономических отношений, указав на важность военной и технологической безопасности.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия осознает различия между выгодными сделками с США и ловушками, способными привести к зависимости. Как передает ТАСС, глава МИД РФ подчеркнул, что любые предложения о нормальных сделках воспринимаются положительно, но важно избегать сделок, создающих зависимость.

    «Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», – сообщил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

    Россия не намерена допускать, чтобы восстановление отношений в экономической и иных сферах снова привело к зависимости от поставок, от состояния которых зависит благополучие страны. Министр отметил, что речь идет о военной, технологической и продовольственной безопасности.

    Лавров также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что уроки извлечены, и ситуация не вернется к состоянию до февраля 2022 года. Глава МИД уверен, что этот урок не будет забыт и Россия станет действовать более осторожно, чтобы избежать любой формы зависимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией и предложили обсудить возникающие противоречия. Лавров также заявил, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений. Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

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    14 апреля 2025, 01:58 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов

    Депутат Ярослав Нилов предложил запретить коллекторскую деятельность в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов внес законопроект, предусматривающий полный запрет коллекторской деятельности, чтобы защитить заемщиков от психологического давления.

    В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий полный запрет коллекторской деятельности, сообщает ТАСС. Инициаторами документа выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его коллеги из ЛДПР. Законопроект уже представлен на рассмотрение парламентариев.

    В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагается установить запрет на уступку кредитором прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам. Также заемщики получат право в течение десяти дней после заключения договора требовать от кредитора исключения третьих лиц из процесса возврата просроченной задолженности.

    Ярослав Нилов отметил, что новая инициатива нацелена на избавление заемщиков от психологического давления со стороны коллекторов. В документе подчеркивается, что принятие законопроекта существенно ограничит возможности коллекторских агентств и обеспечит более надежную защиту интересов граждан, оказавшихся в сложных финансовых ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что нужно упорядочить методы, применяемые коллекторами в своей работе.

    Федеральная служба судебных приставов выявила почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков, включая разглашение данных и давление на должников.

    Продажа долгов коллекторам является стандартной практикой, но Сбербанк продает менее 0,1% долгов, предпочитая решать вопросы просрочки самостоятельно.

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    14 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Большинство детей мигрантов оказалось сконцентрировано в четырех регионах России

    В Минпросвещения назвали регионы с наибольшим числом детей мигрантов в РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Наибольшее число детей мигрантов в России проживают в Московской области и Москве, где с 1 апреля действует закон, запрещающий зачисление в школы детей, не владеющих русским языком, а тестирование проводится в специально определенных организациях.

    Как сообщает ТАСС, в Минпросвещения России заявили, что наибольшее количество детей мигрантов проживают в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

    В Московской области зарегистрировано 44 тыс. 422 ребенка из других стран, в Москве – 25 тыс. 963, в Санкт-Петербурге – 19 тыс. 622, в  Свердловской области 9 тыс. 600.

    Отмечается, что в этих регионах организованы специальные образовательные программы для детей мигрантов, не владеющих русским языком, после вступления в силу нового закона о зачислении в школы.

    С 1 апреля в России начал действовать закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. В общеобразовательных организациях проводится тестирование на знание языка. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что процедура внедрения закона проходит без проблем.

    В Московской области проект «Я учусь в Подмосковье» охватывает 68 школ, где ведется диагностика уровня владения русским языком. В Москве более 20 школ предлагают дополнительные программы по направлению «Русский язык как иностранный», а также создан информационный ресурс по социализации и адаптации.

    В 57 регионах реализуется курс «Русский язык как иностранный», в 14 субъектах работают ресурсные центры по адаптации детей мигрантов. Россия также развивает образовательные организации за рубежом, где обучение ведется на русском языке, в том числе в странах СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил значительное количество злоупотреблений в проверке знаний мигрантами русского языка и истории, что ставит под сомнение качество выданных сертификатов.

    На заседании комиссии по миграционной политике сообщалось, что приезжающие в Россию мигранты зачастую не знают русского языка, хотя имеют сертификат о сдаче экзамена.

    Вторая проблема, о которой говорилось, – это въезд в страну лиц с неснятой или непогашенной судимостью, проверка которых затруднена отказом стран Средней Азии давать доступ к своим базам. Кроме того, Министерство внутренних дел России завершает работу над новой концепцией миграционной политики, которая будет представлена правительству осенью.

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    14 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Медведев: Мерца преследуют воспоминания о служившем в гитлеровском вермахте отце

    Медведев обвинил Мерца в нацизме за предложение ударить по Крымскому мосту

    Медведев: Мерца преследуют воспоминания о служившем в гитлеровском вермахте отце
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал Фридриха Мерца, вероятного кандидата в канцлеры ФРГ, за идею ударить по Крымскому мосту, указав на нацистское прошлое его отца и обвинив в поддержке нацистских идей.

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался о потенциальном канцлере Германии Фридрихе Мерце, который предложил нанести удар по Крымскому мосту в рамках усиления давления на Москву.

    «Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, который служил в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» – сказано в посте Медведева в соцсети Х.

    Российский политик напомнил об отце Мерца, который служил в вермахте во времена Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик резко раскритиковал заявление Фридриха Мерца о возможной атаке по Крымскому мосту с использованием ракет Taurus, назвав такие высказывания безумием и антироссийской риторикой.

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    16 апреля 2025, 10:27 • Новости дня
    Система ПВО отразила атаку украинских дронов в Ивановской области
    Система ПВО отразила атаку украинских дронов в Ивановской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Ивановской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, обломки которых упали в Шуе, где экстренные службы ликвидируют последствия и перекрыли улицы, сообщает правительство региона.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО России отразили атаку украинских БПЛА в Шуе Ивановской области.

    Место падения обломков оцеплено экстренными службами, которые занимаются ликвидацией последствий.

    На странице администрации городского округа во «ВКонтакте» указано, что улица Генерала Белова от Проточного переулка до улицы Свердлова перекрыта тяжелой техникой. Власти просят жителей воздержаться от выхода на улицу и следить за дальнейшими оповещениями.

    По данным регионального оперативного штаба, инцидент требует повышенного внимания от экстренных служб, которые работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность граждан и ликвидацию всех возможных последствий атаки.

    В период с 6:35 до 7:00 по московскому времени дежурные силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, которые были уничтожены над Тульской и Рязанской областями.

    Минувшей ночью российская система ПВО уничтожила 26 украинских дронов над несколькими регионами, включая Воронежскую область и Крым, сообщало Минобороны.

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