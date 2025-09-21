Слуцкий предложил учредить День российской государственности

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Слуцкого, основатель ЛДПР Владимир Жириновский называл 21 сентября Днем зарождения российской государственности и первым предложил придать этой дате особое значение, передает РИА «Новости».

Слуцкий подчеркнул, что партия считает важным продолжать линию Жириновского и официально закрепить 21 сентября как памятный день. Он отметил, что эта дата связана с рядом ключевых событий для России: победой на Куликовом поле, открытием в Новгороде памятника «Тысячелетие России» и православным праздником Рождества Пресвятой Богородицы, отражающим духовные корни народа.

Парламентарий заявил: «Мы чтим подвиги предков, опираемся на духовные традиции и смотрим в будущее. 21 сентября – это напоминание о том, что у России есть свои истоки, своя история и своя великая сила, которая веками помогала народу идти вперед».

В июле президент России Владимир Путин распорядился до октября внести проект указа об учреждении специального дня, посвященного языкам народов страны.