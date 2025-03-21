Специально против БПЛА. Зенитно-ракетный комплекс «Деривация-ПВО»

Tекст: Александр Гулин, Ангелина Бурмистрова

В начале 2010-х гг. перед отечественной оборонной промышленностью возникла задача модернизации систем противовоздушной обороны (ПВО), особенно ближней зоны, чтобы эффективно противостоять новым типам угроз, в первую очередь БПЛА. В этой связи появилась идея создания мобильной и высокоэффективной системы ПВО, способной обеспечить защиту войск на поле боя от многочисленных беспилотных целей.

Разработанный «Уралвагонзаводом» комплекс получил наименование 2С38 «Деривация-ПВО» и был впервые продемонстрирован на форуме «Армия-2018». Испытания комплекса завершились в 2019-м, а в июне 2020 года «Деривация-ПВО» впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади. Что же представляет собой данная система ПВО Вооруженных сил РФ?

Базовой платформой для зенитно-артиллерийского комплекса стала хорошо известная и многократно опробованная в боевых условиях боевая машина пехоты БМП-3. При весе 21 т «Деривация-ПВО» развивает скорость до 70 км/ч и способна преодолевать водные преграды. Запас хода в 600 км дает возможность двигаться вместе с мотопехотой, обеспечивая соответствующее воздушное прикрытие.

Оптико-электронная система обнаружения целей и прицеливания «Пеленг» позволяет «Деривации-ПВО» обнаруживать цели размером 2,3 на 2,3 метра на расстоянии около 10 км.

Но главная особенность комплекса – то, чем он предназначен уничтожать противника. Управляемый дистанционно боевой модуль АУ220М («Байкал») оснащен скорострельной автоматической 57-миллиметровой пушкой 2А91, которая способна поразить воздушную цель на высоте до 4,5 км. С пушкой спарен 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ с боезапасом 500 патронов. Система управления огнем включает в себя прицельный комплекс, лазерный дальномер и двухплоскостной стабилизатор пушки.

Калибр имеет принципиальное значение. Как рассказывал военный эксперт Виктор Мураховский, именно использование калибра 57 мм позволяет перекрыть дальность применения высокоточного оружия БПЛА. Иначе говоря, «Деривация-ПВО» способна уничтожать носители до того, как они осуществят пуск. Меньший калибр этого в настоящее время уже не позволяет. Кроме того, 57-миллиметровый калибр расширяет сплошное поле поражения осколками, что упрощает уничтожение малоразмерных дронов. Боекомплект «Деривации-ПВО» включает в себя как неуправляемые, так и управляемые боеприпасы.

Осколочно-трассирующие снаряды 53-ОР-281 и бронебойные 53-БР-281, несмотря на их большой запас еще с советских времен, не пользуются достаточной популярностью для нового оружия. Являясь неуправляемыми, такие боеприпасы отличаются низкой точностью и незначительной долей взрывчатого вещества, что пагубно сказывается на боевых характеристиках самого зенитно-артиллерийского комплекса.

В 2021 году, наряду с ранее принятыми на вооружение, начались испытания новых выстрелов с многофункциональными, бронебойно-подкалиберными и управляемыми снарядами.

К категории управляемых артиллерийских снарядов к пушке 2А91 относятся осколочно-фугасные боеприпасы. В головной части такого заряда расположена одноканальная рулевая машина и специальные раскладывающиеся в полете рули. Центральная часть несет боевой заряд, а в хвостовой находятся стабилизатор и приемник лазерного излучения.

Для подрыва снаряда используется так называемый электронный дистанционно-контактный взрыватель.

Как отмечали в пресс-службе «Уралвагонзавода», время подрыва автоматически программируется системой управления огнем при стрельбе, что позволяет формировать облако осколков в точке встречи с воздушной целью или над наземными целями. По такому же принципу работают боевые заряды зенитных ракет. Точного попадания в воздушную цель не требуется – для нейтрализации осколками достаточно разрыва рядом. В условиях борьбы с различными видами БПЛА это особенно актуально.

Для ускорения боевой работы в состав комплекса 2С38 включена транспортно-загрузочная машина (ТЗМ) 9Т260, которая способна перевозить 592 57-миллиметровых снаряда и 10 коробок с 2 тысячами патронов к пулемету. Расчет из двух человек может полностью загрузить машину за 2 часа, а передать боекомплект на боевую машину всего за 20 минут. Каждая ТЗМ одновременно может «питать» два зенитно-артиллерийских комплекса, для чего предусмотрены специальные транспортеры для перегрузки боеприпасов.

Транспортно-загрузочная машина оснащена современным бортовым оборудованием (в том числе средствами навигации и связи), противопожарной системой, фильтровентиляционной установкой и дегазационным комплектом специальной обработки. Это позволяет расчету достаточно долго обеспечивать действия зенитно-артиллерийского комплекса, сопровождая его на маршруте движения.

Несмотря на то что основной задачей «Деривации-ПВО» является борьба с воздушными целями, комплекс может эффективно использоваться и для борьбы с наземными целями – например, бронетранспортерами и БМП противника.

Как отмечает РИА «Новости», на сегодняшний день в мире не существует бронетехники этих классов, способной гарантированно выдержать попадание 57-миллиметрового снаряда. Что касается морально устаревших осколочно-трассирующих выстрелов, то они в состоянии сказать свое слово при подавлении вражеской пехоты.

В апреле 2024 года «Ростех» заявил об ускорении производства и поставок «Деривации-ПВО» в войска. Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев подчеркнул, что новый зенитно-артиллерийский комплекс обладает самыми передовыми боевыми качествами, обеспечивает надежную защиту экипажа, что делает установку весьма необходимой в современных боевых условиях.