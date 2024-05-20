ЗРК «Бук»: чистое небо – его забота

От «Куба» до «Бука»



Стоит отметить, что любой зенитно-ракетный комплекс – это набор элементов, представляющих собой отдельные виды самоходной техники. Все составляющие важны для эффективности ЗРК в целом. Поэтому, хотя разработку «Бука» поручили научно-производственному объединению «Фазотрон» (ныне – НИИ приборостроения имени В. В. Тихомирова), у разных элементов были разные конструкторы.



Командный пункт разрабатывали под руководством Г. Н. Валаева (позже – В.И. Сокирана). Самоходные установки создавала команда В. В. Матяшева, а полуактивную головку управляемой ракеты – И. Г. Акопяна. Станции обнаружения и целеуказания разрабатывались специалистами НИИ измерительных приборов под командованием А. П. Ветошко.



Опыт у конструкторов был колоссальный, однако работы необходимо было выполнить в сжатые сроки. Изначально планировалось, что зенитно-ракетный комплекс «Бук» появится в 1975 году. Причем внедрение происходило поэтапно. Сначала в состав уже имеющегося комплекса «Куб-М3» ввели одну самоходную огневую установку (СОУ) 9А38. Она имела в своем арсенале три новые ракеты, оснащалась новой радиолокационной станцией.



Возможности обновленного (пока еще не полностью нового) ЗРК значительно расширились. Новая РЛС, к примеру, сочетала в себе функции как обнаружения, так и сопровождения цели, к тому же подсвечивала ее. Два передатчика – один импульсного, а другой квазинепрерывного излучения – объединялись, а также у них была общая антенна. Обновленный ЗРК, получивший индекс «Бук-1» и шифр «Куб-М4», мог ввести в два раза больше целей. Он встал на защиту Родины в 1978 году.





Полностью новый комплекс «Бук» заступил на боевое дежурство в 1979 году. К тому моменту он уже получил уникальную станцию обнаружения и целеуказания «Купол». Она могла вести круговой обзор дальностью 120 км – вдвое больше, чем у предыдущего поколения. Обновилась и СОУ – установка, сконструированная на основе 9А38, получила индекс 9А310 и плюс одну ракету к одному арсеналу. Она сопрягалась по телекодовой связи с пуско-заряжающей установкой 9А39 и пунктом управления 9С470.



Командный пункт также модернизировали, насытив его всей самой современной на тот момент автоматикой и электроникой. Он мог собирать информацию о 46 целях одновременно. Причем мчащихся на высоте до 20 км и на удалении до 100 км. Мозгом всех транспортных средств, входящих в состав данного зенитно-ракетного комплекса, стала вычислительная машина «Аргон-15», разработанная и собранная специально для «Бука».



И, конечно, особая гордость конструкторов – ракета 9М38. Дело в том, что она имела возможность захвата цели в полете. После старта 24 секунды ракета летела автономно. На этом этапе шла радиокоррекция, которая позволяла более точно навестись на маневрирующие летательные объекты. Ракета могла уничтожать цели на высоте от 25 м до 20 км на дальности от 3,5 до 32 км.



Модернизация идет постоянно



В 1980 году сразу несколько конструкторов удостоились государственных премий за разработку «Бука». Но почивать на лаврах было некогда – полным ходом шло создание комплекса «Бук-М1». Модернизация ЗРК предусматривала масштабные изменения во всех элементах комплекса. Но прежде всего – в системе обнаружения, распознавания и сопровождения целей.



Начнем с того, что станция обнаружения и целеуказания (СОЦ) «Купол» была модернизирована, получила гусеничное шасси ГМ-567М, унифицированное с другими мобильными элементами комплекса. Кроме того, «Купол-М1» оснастили плоской фазированной антенной решеткой. Кардинальных изменений не было, но характеристики несколько выросли.



А вот РЛС самоходных установок получила существенную модернизацию. Главным образом потому, что система научилась распознавать цели: вертолет, самолет, баллистическую ракету. Это давало возможность электронике передать информацию на радиовзрыватель. Дальше система определяла, когда и как лучше всего осуществить подрыв. За эту разработку коллектив под руководством доктора технических наук Т. И. Шеломенцева получил Госпремию СССР.



Уже в 1983 году «Бук-М1» встал на вооружение. Но, как можно понять, отдыхать конструкторам не дали. Нужно было трудиться над ЗРК «Бук-М2», чтобы отвечать на вызовы, которые представляли собой разработки стран НАТО. Планы у специалистов были серьезные. Во-первых, новый комплекс должен был обстреливать 24 цели. Для этого необходима была и новая РЛС, дальность действия которой достигала бы 160 км. Во-вторых, возможности зенитной управляемой ракеты комплекса расширили, ее максимальная дальность выросла до 45 км, а высота – до 25 км.



Новый ЗРК «Бук-М2» приняли на вооружение в 1988 году, в серию его должны были запустить через несколько лет, но к тому времени СССР перестал существовать. Что делать с наработками? Вопрос решился в 1992 году, когда началась модернизация прежней версии.

Новый проект получил название «Бук-М1-2». В 1998 году в условиях глубокого экономического кризиса этот ЗРК заступил на боевое дежурство в качестве компромиссного варианта. Сложно представить, что чувствовали в тот момент конструкторы, которые знали, как создать свое детище более совершенным. Но ресурсов у них для этого не было.



Тем не менее «Бук-М1-2» получил новую ракету 9А317, а значит, и новые возможности. Дальность ее поражения выросла до 50 км, а верхняя граница – до 25 км, появилась возможность сбивать цели, маневрирующие с перегрузками до 12 g. Помимо самолетов и вертолетов неприятеля ракета 9А317 могла эффективно поражать наземные цели и даже командные пункты. Повысилась эффективность уничтожения крылатых и баллистических угроз одной ЗУР. Стало возможно задействовать «Бук-М1-2» в системах ПРО, в береговой обороне и т. д.



В связи с тем, что новый вариант ЗРК имел универсальные элементы с предыдущим поколением зенитно-ракетного комплекса, то модернизацию проводили прямо на месте, в войсках. Получилось весьма экономно, а главное – эффективно. За разработку данной модификации команда конструктора Е. А. Пигина получила премию Правительства России. Было это в 2001 году.



БПЛА – новая цель «Буков»



Но уже на тот момент стало очевидно: развитие авиации и ракетостроения шагнуло далеко вперед. Дальше эксплуатировать хоть и удачный, но уже морально устаревший ЗРК не имело смысла. Нужен был новый подход. Но для начала решили обновить «Бук-М2», добавив ему современную электронику. Появилась также и станция подсвета целей и наведения 9С36. Ее антенный пост поднимался на высоту до 22 метров. Это позволило обнаруживать и поражать цели, летящие даже на предельно малых высотах.



Также обновили РЛС самоходных установок, поставив станцию с фазированной антенной решеткой. Увеличилось число как обнаруживаемых, так и обстреливаемых целей. В 2008-м «Бук-М2» стал поступать в войска, заменяя предыдущее поколение ЗРК. Но параллельно стал разрабатываться новый комплекс – уже третья версия. «Бук-М3» начали создавать в 2007 году, за дело взялась команда Е. А. Пигина. И хотя принципиальный подход остался тот же, новый ЗРК существенно превзошел своего предшественника.



Начнем с того, что в состав комплекса входят пункт боевого управления, РЛС, до шести самоходных огневых установок, до 12 пусковых установок, а также транспортно-заряжающие машины. Вариации могут быть разными. По сравнению с «Бук-М2» улучшены все основные показатели: возимый боезапас, количество целей, зоны их возможного поражения. Главное, на что делали упор разработчики, – это защита от помех радиоэлектронной борьбы.



В итоге «Бук-М3» может одновременно обстреливать до 36 целей, летящих в любом из направлений на разных высотах.

120 ракет постоянно готовы к пуску: на самоходных огневых установках их стало шесть, а на пусковых установках – 12. Да и скорость ракет подросла до 1550 м/с. Что важно отметить: «Бук-М3» имеет возможность интеграции с другими системами ПВО и ПРО, от «Тора-М2» до С-300В.



О ракете, которую получил новый комплекс, стоит рассказать отдельно. ЗУР 9М317М способна уничтожать воздушные угрозы на дистанции до 75 км с вероятностью попадания в них первым же выстрелом не менее 95–97%. Ее оснастили более мощным двигателем, а что еще важнее – целым пакетом головок самонаведения. В том числе и активной радиолокационной станцией «Сланец». Система позволяет осуществить выстрел даже с выключенным радиолокатором подсвета и наведения, что значительно усложняет противнику возможность обнаружить дивизион.



По всему бывшему СССР и за его пределами…



После распада СССР комплексы «Бук» различных модификаций оказались на вооружении у многих бывших союзных республик, а ныне независимых государств. Комплекс «Бук» применялся в Грузино-абхазском конфликте, Первой Чеченской кампании. Во время операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году Россия потеряла четыре самолета – Ту-22МР и три Су-25, и все они были сбиты именно комплексами «Бук» грузинской стороны. В свою очередь силы ПВО Абхазии сбили несколько БПЛА ракетами «Буков» ранних модификаций.



Системы «Бук-М2» в экспортном варианте поступили и в Сирию, где успешно показали себя, сумев помочь сирийской армии переломить ситуацию в воздухе. Они не только удачно отражали атаки ракет и авиации, но и сумели нанести существенный удар по репутации беспилотников Bayraktar. Комплекс, разработка которого началась еще при СССР, успешно справился с современными БПЛА.



И конечно, вся номенклатура ЗРК «Бук» применяется в ходе российской специальной военной операции на Украине.

Интересно, что в двухтысячных «Рособоронэкспорт» помогал Незалежной провести модернизацию их систем «Бук-М1». Теперь же страны НАТО помогают адаптировать советский комплекс для стрельбы их ракетами. Россия в свою очередь активно применяет как «Бук-М1-2», так и «Бук-М2» и «Бук-М3». Их целями становятся как самолеты противника, так и БПЛА.



Эффективно показывают себя отечественные ЗРК и против ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также ракетного комплекса «Точка-У» российского производства и американских баллистических ракет ATACMS, которые применяются украинской стороной. Последние являются приоритетными целями для российских расчетов «Бук-М3».

