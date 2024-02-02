Защитники неба: «Тор» и «Тор-М2»

Рождение зенитно-ракетного комплекса «Тор»



Развитие боевой техники не стоит на месте. И на создание новых средств нападения конструкторы дают еще более мощный ответ по разработке средств защиты. Так, в 1970-х появилась необходимость создать универсальное средство ПВО. Оно должно прикрывать значимые военные, административные, производственные объекты и сухопутные подразделения первого эшелона (артиллерийские, мотострелковые, танковые и пр.) от появившихся к этому времени новых угроз.



В их числе – крылатые и противорадиолокационные ракеты, управляемые авиабомбы, беспилотные летательные аппараты, самолеты и вертолеты, включая малозаметные. Для уничтожения данных целей зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) должен иметь высокую скорость реагирования, автоматизированные боевые процессы, мощный радиолокатор, скоростную зенитную управляемую ракету (ЗУР), широкую зону поражения. Производство такой системы являлось непростой задачей.



4 февраля 1975 года вышло постановление Совета министров СССР и Центрального комитета Коммунистической партии о разработке самоходного автономного ЗРК «Тор». Комплекс носит имя бога грома и молний из германо-скандинавской мифологии, защищающего людей и богов от чудовищ и великанов. Разработка была поручена сотрудникам московского Научно-исследовательского электромеханического института под руководством главного конструктора Вениамина Ефремова и ответственного исполнителя Иосифа Дризе.



Боевая машина была построена на Ижевском электромеханическом заводе. Также в создании комплекса участвовали предприятия Москвы и Подмосковья, Свердловска и Йошкар-Олы, Коврова (Владимирская область), Новосибирска и Минска. Ученым понадобилось 11 лет, чтобы создать революционный комплекс, ставший первой в мире системой ближнего боя с вертикальным пуском, как у дальнобойной зенитно-ракетной системы С-300 «Фаворит». В марте 1986 года одноканальным «Тором» начали вооружать войска.



ЗРК автономен. Он размещен на гусеничном шасси, унифицированном с ракетным комплексом «Тунгуска». Машина оснащена собственной РЛС обнаружения целей с системой «свой – чужой»; средствами сопровождения целей; РЛС наведения, ЭВМ, пусковой установкой, системами топопривязки и навигации и пр. В боезапасе – восемь ЗУР 9М330. Трансформация из походного состояния в режим боеготовности – не более трех минут, а на стоянке система реагирует уже через 5–10 секунд.



Одноступенчатая ЗУР сконструирована по схеме «утка». Она оснащена осколочно-фугасным боевым блоком, активным радиовзрывателем, радиоблоком, автопилотом, системами электропитания, газодинамических рулей и пр. На старте масса ракеты составляет 165 кг (вес боеголовки – 15 кг). Длина боеприпаса – около 3 м, диаметр корпуса – до 23–25 см, размах складного крыла – 65 см.





Единая антенно-пусковая конструкция вращается вокруг вертикальной оси. Еще до момента пуска данные о цели закладываются в автопилот боеприпаса со станции наведения. При выстреле катапультное устройство выбрасывает ЗУР. Она вертикально взлетает со скоростью 25 м/с. В этот момент у ракеты разворачиваются крылья, которые были сложены при транспортировке. С помощью газогенератора и аэродинамических рулей она разворачивается на заданный курс.



Когда ракета взлетает на высоту 16–21 м (или отклоняется от вертикали на 50 градусов), у нее включается твердотопливный двигатель. На дальности 250 м запускается режим командной работы. Через 1,5 км она уже мчится со скоростью 700–800 м/с. ЗУР готова сбить вражеский воздушный объект, несущийся со скоростью до 700 м/с на расстоянии 1,5–12 км и высоте от 10 м до 6 км.



Зенитный ракетный комплекс автоматически контролирует заданное воздушное пространство и захватывает воздушные цели. Также может работать в ручном режиме. В экипаже базовой версии – четыре человека. Система «Тор» действует в составе батареи, что является ее основным режимом работы, а также может выполнять задачи под централизованным управлением более высокого уровня.



Потомки защитника небес



Одновременно со вступлением в боевой строй первого из рода «Торов» стартовали работы по созданию его собрата «Тор-М1». Он поступил в войска в 1991 году. В результате усовершенствования у боевой машины была существенно доработана аппаратура. В частности, машина одновременно могла уничтожать уже две цели или «работать» по одной цели двумя ракетами. Увеличилась зона поражения низколетящих целей, стала более эффективной боеголовка, улучшились характеристики вычислительной системы.



Станция обнаружения получила большую защиту от ложных целей и помех, стала более чувствительной (распознает единовременно до 48 целей). Повышена точность сопровождения целей. Численность боевого расчета сократилась до трех бойцов (командир, оператор и механик-водитель). Боеприпасы находятся по четыре единицы в транспортно-пусковых контейнерах, которые возможно соединять в пакеты и перевозить на транспортно-загрузочном автомобиле.



«Тор» многократно усовершенствовался, в результате чего появилось много других модификаций.

В частности, в 1989 году на вооружение встал всепогодный ЗРК морского базирования «Кинжал». Другая версия – «Тор-М1Т» – может быть трех видов: стационарной, прицепной и колесной. У варианта «Тор-М1Б» оборудование монтируется на колесных полуприцепах. «Тор-М1ТС» имеет стационарное базирование, а «Тор-М2ДТ» предназначен для работы в Арктике.



Существует модульный вариант «Тор-М2КМ» – универсальное средство ПВО, которое устанавливается на любое шасси подходящей грузоподъемности, полуприцепы и прицепы, железнодорожные платформы, военные и гражданские корабли и на крыши зданий. Это далеко не полный список представителей семейства «Торов». Подробнее мы рассмотрим модификацию ЗРК «Тор-М2», впервые появившуюся в войсках в 2016 году.



«Тор-М2»: небесная броня



По боевым возможностям всепогодный «Тор-М2» в несколько раз превосходит своих предшественников. Так, если у «Тор-М1» боекомплект составлял восемь ракет, то боезапас его потомка увеличен вдвое – до 16 ЗУР. Если родоначальник «Торов» мог единовременно уничтожать одну цель, «Тор-М1» работал уже по двум целям одновременно, то четырехканальный «Тор-М2» способен одномоментно поражать четыре цели. Интервал пуска ракет – 3,5 секунды.



Современный усовершенствованный комплекс успешно обнаруживает и уничтожает летательные аппараты противника: самолеты, вертолеты, управляемые ракеты, планирующие и управляемые авиабомбы, БПЛА. «Тор-М2» – могучий враг любых высокоскоростных, низколетящих, малозаметных, малоразмерных, агрессивно маневрирующих целей, которые он поражает даже при интенсивном огневом противодействии, в условиях помех, днем и ночью при любой погоде.



Одно из основных отличий «Тора-М2» от его «предков» – возможность производить пуск ракет при движении боевого комплекса на скорости до 40 км/ч.

Данная задача ставилась перед специалистами еще в 1960-х годах при работе над ЗРК «Оса», но в течение полувека ученые не могли это воплотить в жизнь. Стрельба велась только при короткой остановке машины. Однако для конструктора Иосифа Дризе было делом чести выполнить техническое задание, поставленное еще при советской власти. Под его руководством «Тор-М2» стал первым в мире ЗРК, стреляющим на ходу.



Конечно, при движении в развернутом боевом положении детали конструкции подвергаются дополнительной нагрузке. Но тряска при езде по бездорожью не влияет на точность наведения ракет. И даже если антенна пострадает, зенитно-ракетная система может принимать целеуказания с другого комплекса, находящегося на расстоянии до пяти километров. Это обеспечивается за счет их совместной работы в составе единого звена.



В дивизионный комплекс входит три батареи, то есть в общей сложности 12 боевых машин 9А331М2. Каждая мобильная система имеет длину 8,9 м, ширину – 3,5 м, высоту – 5,3 м. Вместе с боекомплектом масса машины составляет 37 тонн. Гусеничные шасси стали более мобильными и защищенными, повысилась их проходимость. По шоссе «Тор-М2» двигается со скоростью до 65 км/ч. Пересеченную местность он преодолевает на скорости до 15 км/ч. На перевод орудия из походного положения в боевое затрачивается три минуты.



Машина, оснащенная современной аппаратурой, сама обнаруживает цели, определяет их госпринадлежность, а также может обмениваться данными с другими системами ПВО, передавать целеуказания зенитчикам-стрелкам переносных ЗРК.

Антенна на башне вращается со скоростью один оборот в секунду, обзор местности в секторе занимает три секунды (три оборота). Собственная станция обнаружения целей (СОЦ) единовременно обрабатывает до 48 целей на расстоянии до 32 км по азимуту 360 градусов.



Среди установленных объектов она выделяет 10 самых опасных и определяет их координаты, скорость, направление движения, траекторию и прочие данные. Станция наведения обрабатывает единовременно до четырех целей. По ним запускаются усовершенствованные сверхзвуковые ракеты 9М338К, развивающие скорость до 1000 м/с (3600 км/ч) и способные поразить вражеские летательные объекты на дистанции 1–12 км и на высотах до 10 км. При «работе» по неманевренным целям дальность ракет возрастает до 15–20 км.



Снижена масса ракеты: убраны большие несущие плоскости (ребра, крылья и пр.). ЗУР стала более «стройной» и маневренной (выходит на большие углы атаки, чем ее предшественницы). Вес ЗРК уменьшили за счет отказа от катапультного старта в пользу облегченных газогенераторов, которые выталкивают боеприпас из пусковой установки и направляют его к цели. Все это позволило увеличить боекомплект до 16 ЗУР без утяжеления заряженной боевой машины. Таким образом, там, где раньше требовалось поставить на боевое дежурство два самоходных комплекса, теперь справится один.



Небесный страж на посту



Представители грозного рода «Торов» защищают не только небо родного Отечества. Разные модификации также были экспортированы в Беларусь, Армению, Казахстан, Китай, Грецию, Иран, Египет, на Кипр и в другие государства. Неоднократно «Торы» участвовали в боевых действиях. Так, их использовали армянские силы в период конфликта в Нагорном Карабахе. В Сирии они защищали авиабазу Хмеймим, находящуюся под контролем России. Также их активно применяют российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине.



Одним из вызовов современности является стремительное развитие беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на небольшие размеры, они часто несут боезаряды, способные причинить существенный урон дорогостоящей военной технике.

Безусловно, «Торы» демонстрируют высокую эффективность в борьбе с этими малогабаритными и малозаметными целями. Однако одна ракета «небесного защитника» стоит несоизмеримо дороже дешевого дрона.



Например, в Сирии средства противовоздушной обороны часто борются с массовыми налетами кустарных беспилотников, собранных из подручных материалов в гараже, но несущих не меньшую опасность, чем пилотируемая профессиональная техника. Поэтому сегодня перед российскими разработчиками стоит задача создать новый вид ракеты, которая будет меньше по размерам, массе, дешевле по себестоимости, но более эффективна против массовых налетов дронов.



Специалисты работают и над усовершенствованием ЗРК в целом. Ученые ставят задачу создать более автоматизированную и роботизированную систему с большей зоной поражения, увеличенными боекомплектом и канальностью, повышенной чувствительностью при обнаружении малозаметных и малоразмерных целей. Без сомнений, у «Тора» впереди большое будущее. Впрочем, и на сегодняшний день, по утверждению главного конструктора МКБ «Вымпел» Виктора Елецкого, среди средств ПВО малой дальности он не имеет себе равных во всем мире.

