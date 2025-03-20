«Королева пехоты». Как устроена боевая машина пехоты БМП-3

Tекст: Александр Гулин, Ангелина Бурмистрова

В начале 2025 года в ВС РФ поставлена первая в текущем году партия боевых машин пехоты (БМП-3), уже зарекомендовавшими себя в условиях боевых действий. По словам исполнительного директора предприятия Игоря Гиске, производитель при поддержке Ростеха модернизирует производственные мощности, а также набирает дополнительных сотрудников.

Современные БМП-3 предназначены как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машины имеют мощный комплекс вооружения и оснащены автоматизированной системой управления огнем, защищают экипаж и мотострелковый десант от различных поражающих факторов, могут преодолевать водные преграды и оказывать огневую поддержку пехоте.

Как появилась боевая машина пехоты третьего поколения

Работа по созданию БМП-3 стартовала еще в конце 1970-х годов. К тому времени Советский Союз располагал боевыми машинами БМП-1 и разработанным, но еще не запущенным в серийное производство вариантом БМП-2. Но взгляды на перспективы использования бронетехники менялись, поэтому армия нуждалась в более совершенной машине для мотострелковых подразделений. Новый образец должен был обладать высокой подвижностью, большей огневой мощью и улучшенной, по сравнению с предшественниками защитой.

Тактико-технические характеристики бронемашины третьего поколения были окончательно доработаны и утверждены в 1983 году. Разработкой новой БМП занялось Специальное конструкторское бюро машиностроения под руководством главного конструктора Александра Благонравова. Испытания техники завершились только в 1987 году, после чего БМП-3 официально была принята на вооружение. Планировалось в течение ближайших 10-15 лет полностью укомплектовать новыми машинами все мотострелковые части. Благодаря ряду нововведений в конструкции, БМП-3 обещала стать как минимум одной из лучших машин своего класса.

Технические характеристики БМП-3

При массе в 18,7 т БМП-3 достаточно мобильна и способна развивать скорость около 70 км/ч. Специально для БМП-3 была разработана дизельная силовая установка УТД-29, а с 1980-х годов впервые в стране для подобных машин стала применяться полуавтоматическая коробка передач. Данный образец боевых машин пехоты преодолевает уклон в 35 градусов, а благодаря реактивным водометам может передвигаться в водной стихии со скоростью 10 км/ч.

Так называемая катаная броня, изготовленная на бронеалюминия АБТ-102, способна выдержать удар 30-мм снаряда в лоб и попадание из 12,7 мм пулемета в борт. Этим машина третьего поколения выгодно отличается от своих предшественниц, лобовая броня которых предохраняла лишь от крупнокалиберного стрелкового оружия. Интересно, что для улучшения защитных качеств БМП-3 разработчики модифицировали ее балансировку, передвинув башню ближе к передней части, а моторно-трансмиссионное отделение поместив на корму. При этом задняя часть машины была уравновешена с помощью бронелистов.

Итоговый комплекс вооружения «тройки» был определен после многочисленных споров между разработчиками. Варианты оснащения машины двойной пусковой установкой для противотанковых ракет, как и комбинация автоматической пушки, пулемета и автоматического гранатомета на скругленной крыше вместо башни одобрения не получили. В итоге, за основу был принят вариант тульского КБ приборостроения с объединением в одном башенном блоке 100-мм пусковой установки, 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета.

Разработанное конструктором Василием Грязевым бортовое вооружение заметно увеличило огневую мощь новой машины. 100-мм установка с вертикальным углом наведения в 60 градусов способна работать в автоматическом режиме, при котором снаряды подаются в канал ствола, а оператору остается лишь наводить орудие на цель. 30-мм пушка объединена с пусковой установкой в один блок, что положительно сказалось на точности и кучности стрельбы. Боекомплект для БМП-3 составляют осколочно-фугасные снаряды ЗУОФ-17 и ЗУОФ-19 «Вишня», а также противотанковые управляемые ракеты 9М-117 и 9М-117М-1 «Аркан» с увеличенной дальностью полёта до 5500 метров и бронепробиваемостью до 750 мм.

Автоматическая система управления огнем позволяет БМП-3 «работать» ракетами во время движения, действовать при любой видимости и обнаруживать цели в несколько раз быстрее по сравнению со «второй» машиной пехоты. Она включает в себя прицел – прибор наведения «1К-13-2», прибор «ППБ-2», прицел «1П-3-10», прибор «ТНП-3ВЭ-01-01», стабилизатор вооружения «2Э-52», дальномер «1Д-16», баллистический вычислитель «1В-539», датчики крена, скорости и курсового угла.

Прицел – прибор наведения (ППН) «1К-13-2» наводчика-оператора – комбинированный (дневная и пассивно-активная ночная ветви) с независимой стабилизацией поля зрения в двух плоскостях. Дополнительный прицел наводчика-оператора «ППБ-2» предназначен для стрельбы по воздушным и наземным целям.

Помимо этого, для наблюдения можно использовать призменные смотровые блоки, а также несколько призменных блоков по периметру люка. Для подсветки целей и местности ночью видимым и инфракрасным излучением имеются фары «ФГ-125» и «ФГ-127», осветители «ОУ-5» и «ОУ-3Г-А2» (ОУ-3ГА-2М) с инфракрасными фильтрами.

Экипаж БМП третьего поколения состоит из трех человек – командира, наводчика и механика-водителя. Позади башни размещается отделение для пяти десантников, которые находятся внутри и имеют возможность ведения огня из стрелкового оружия через специальные амбразуры. Внутри машины могут перевозиться различные образцы гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов, а в БМП гранатометных взводов предусмотрено крепление для автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя».

Опыт использования БМП-3

По данным Ростеха, на сегодняшний день БМП-3 остается единственной боевой машиной пехоты, оборудованной системами активной защиты. В ней используются четыре типа контейнеров с динамической защитой, которые в 80-90% случаев предотвращают поражение от легких противотанковых ракет и гранат. Кроме того, решена и задача работы машины в условиях применения оружия массового поражения. У БМП-3 герметичный корпус и специальная вентиляционная установка. В 2022 году началось серийное производство БМП-3 с модулями противокумулятивной динамической защиты «Кактус» на башне. Оснащенная такой системой защиты машина способна выдержать попадание кумулятивных гранат с бронепробитием до 550 миллиметров.

К недостаткам «тройки» ряд специалистов относит, в первую очередь, кормовое расположение двигателя, которое замедляет выход из машины десантников. В боевых условиях подобное любое промедление при десантировании способно стать роковым. Расположенные в передней части машины топливные баки, в свою очередь, являются весьма опасной мишенью. Конструкция шасси является довольно сложной, а, значит, и затратной для ремонта.

В то же время военный эксперт Сергей Суворов отмечал, что «наши БМП отлично зарекомендовали себя практически во всех конфликтах, в которых принимали участие. <...> Они и сейчас себя хорошо показывают в зоне СВО. Ведь если разобраться, все импортные БМП из ФРГ, Швеции и США так и не смогли показать какие-то результаты: все, которые доехали до поля боя, по сути, встали и были поражены. Что, собственно, лишний раз показало правильность выбранных нашими конструкторами направлений развития БТВТ (бронетанкового вооружения и техники)».

Несмотря на указанные недостатки, БМП-3 является одной из самых массовых образцов боевых машин пехоты и эксплуатируется на протяжении нескольких десятков лет. Сегодня существует целый ряд модификаций, созданных на базе «тройки», а экспортные модели в свое время укрепили вооруженные силы целого ряда стран – Ирака, Кувейта, ОАЭ, Венесуэлы. Только в ОАЭ было поставлено около 600 единиц. История «королевы пехоты» продолжается.