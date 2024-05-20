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    20 мая 2024, 17:56 • Справки

    «Ахмат»: бронеавтомобиль-трансформер

    «Ахмат»: бронеавтомобиль-трансформер
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Отечественная военная промышленность сегодня уделяет развитию бронетехники весьма и весьма серьезное внимание. Это касается и оснащения вооруженных сил бронеавтомобилями различных типов и возможностей. «Тигр», «Тайфун», «ВПК-Урал» – эти названия прочно вошли в обиход российских военных. Очень уверенно в этом ряду выглядит и еще одна машина – «Ахмат», созданная в рекордно короткие сроки и уже успевшая зарекомендовать себя с наилучшей стороны.

    «Ахмат» – конкурент «Тайфуна»

    «Ахмат» – новейший, но не первый российский бронеавтомобиль. Так, последние несколько лет главной изюминкой завода «Ремдизель», расположенного в Татарстане в городе Набережные Челны, являлось производство бронеавтомобиля «Тайфун» и его различных модификаций – «Тайфун-ВДВ», «Тайфун-ПВО» и «Тайфун-К». 15-тонные «Тайфуны» способны развивать скорость до 100 км/ч, карабкаться в гору под углом около 30 градусов, переправляться через водные преграды глубиной до 1,5 метра. Двигатели мощностью 350 или 450 л. с. позволяют такой бронемашине без дозаправки преодолеть более 1000 км.

    Впечатляет и уровень защищенности бронеавтомобиля. Броня «Тайфуна» выдерживает подрыв на фугасном снаряде мощностью 8 кг в тротиловом эквиваленте и способна защитить экипаж от очереди из крупнокалиберного танкового пулемета Владимирова (КПВТ). Пулестойкими являются даже колеса броневика, а его стекла выдерживают попадание бронебойной пули из снайперской винтовки Драгунова. При этом экипаж «Тайфуна» благодаря пяти установленным камерам имеет отличный круговой обзор и способен вести ответный огонь по различным целям – одновременно по двум.

    Но есть у «Тайфуна» и определенные недостатки. В первую очередь речь идет о дороговизне и сроках производства. Создание самых первых «Тайфунов» обходилось бюджету примерно в 7,5 млн рублей. Кроме того, среди запчастей и комплектующих бронеавтомобиля есть и предметы иностранного производства, что значительно повышает цену изготовления и возможного ремонта, а также увеличивает сроки выпуска каждой единицы техники. В результате по своей стоимости «Тайфун» приближается к отечественным боевым машинам пехоты, уступая им при этом по возможностям.

    Начавшаяся в феврале 2022 года специальная военная операция на Украине явилась своеобразным ускорителем работы целого ряда предприятий военно-промышленной сферы.

    Стало ясно, что сложные по своей конструкции и дорогие в производстве бронеавтомобили не удовлетворяют всех потребностей вооруженных сил. Армия нуждалась в создании и скорейшей постановке в серийное производство новой техники, в том числе броневиков, которые производились бы на порядок быстрее своих визави, а стоили бы при этом на порядок дешевле.

    В марте 2022 года в рамках проекта «З-СТС» (защищенное специальное транспортное средство) на предприятиях «Ремдизеля» начались работы по созданию нового бронеавтомобиля, которые были завершены в рекордные сроки – уже в апреле. Особый интерес к работе проявил глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, фактически ставший заказчиком новой бронетехники. Поэтому созданный бронеавтомобиль и получил наименование «Ахмат», названный в честь отца чеченского лидера.

    Из Набережных Челнов до города Грозного партия «Ахматов» добралась своим ходом и была представлена публике на Параде Победы 9 мая 2022 года. Официальной же площадкой для презентации броневика стал форум «Армия-2022» в парке «Патриот» рядом с подмосковной Кубинкой, состоявшийся в августе того же года. Вся страна впервые увидела «Ахмат» 9 мая 2023 года в Москве на Параде Победы.

    Простота – залог успеха

    У созданного фактически за 25 дней «Ахмата» немало общего с уже упомянутым «Тайфуном». Серийно производимое трехосное полноприводное грузовое шасси от «КамАЗа», противопульное и противоосколочное бронирование, возможность для авиадесантирования с крупных самолетов-транспортников, наличие травмобезопасных кресел для членов экипажа. Но вместе с этим детище главного конструктора «Ремдизеля» Игоря Зараховича имеет немало своих специфических черт.

    Во-первых, все комплектующие для «Ахмата» сугубо отечественного производства. Во-вторых, созданный в 2022 году бронеавтомобиль не имеет на борту особо навороченной электроники, система управления достаточно простая. Все это позволяет удешевить производство нового образца бронетехники и, что весьма важно в условиях военных действий, ускорить процесс производства. На изготовление и выпуск одной единицы «Ахмата» уходит примерно в 7–10 раз меньше времени, чем в случае с «Тайфуном».


    При проектировании нового броневика была использована так называемая капотная схема, которая позволила несколько сдвинуть назад места для экипажа и частично повысить их безопасность в случае обстрела или подрыва. Для защиты от последнего у «Ахмата» предусмотрено также днище V-образной формы, которое позволяет выдержать взрыв мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте. Броня кузова успешно может сопротивляться обстрелу из различных видов стрелкового оружия до калибра 7,62 мм.

    При массе 18 тонн «Ахмат» способен нести груз весом 1450 кг. Бронемашина, имеющая длину 8,43 м, ширину 2,55 м, высоту 3,1 м, развивает скорость до 90 км/ч по шоссе, может преодолеть подъем с 30-градусным уклоном и водный брод глубиной 1,75 м. Для экипажа, состоящего из 10 человек, включая водителя, предусмотрены две пары бортовых дверей, а также распашная дверь на корме автомобиля. Ввиду значительной высоты дорожного просвета, которая составляет 390 мм, шасси «Ахмата» оснащаются специальными подножками.

    Разработанный Зараховичем бронеавтомобиль является не только средством передвижения и защиты, но и сам может быть оснащен различным вооружением. В крыше «Ахмата» предусмотрен люк с турелью, оснащенной броневыми щитками. Подобная турель позволяет установить 30-мм гранатомет или крупнокалиберный пулемет «Корд», способный поражать как живую силу противника, так и легкобронированные цели на расстоянии до двух километров. Обнаружить цель помогает специально установленный тепловизор.

    «Ахмат» неспроста прозвали броневиком-трансформером. Основной его задачей является транспортировка военнослужащих. Автомобиль способен перевозить различного рода грузы, а также становиться… медицинской машиной.

    Процесс перестройки занимает около двух часов. Кресла для размещения санитаров, крепления для носилок с ранеными, комплект необходимого медицинского оборудования позволяют не только быстро транспортировать пострадавших, но и оказывать им необходимую медпомощь в пути следования.

    В конце июля 2022 года первая партия бронеавтомобилей «Ахмат», состоявшая из 20 единиц, прибыла в Грозный, а вскоре была направлена в зону проведения российской спецоперации на Украине. Один из «Ахмат-мобилей» был торжественно подарен татарстанскому батальону «Алга». По заказу войск Центрального военного округа была выпущена партия броневиков для медицинских подразделений. Вскоре производство новых бронеавтомобилей «Ахмат» увеличилось фактически в пять раз.

    Любая война всегда является катализатором для создания новейших видов вооружения, боеприпасов и техники. Не стали исключением и события специальной военной операции на территории Украины. Военные действия во многом спровоцировали рост производства, в том числе и броневика «Ахмат», превращая его в массовое, а значит, надежное и популярное военно-техническое средство, стоящее на службе российских войск.

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