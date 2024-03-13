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    13 марта 2024, 13:04 • Справки

    Технологичный оскал «Тигра»: бронеавтомобиль повышенной проходимости

    Технологичный оскал «Тигра»: бронеавтомобиль повышенной проходимости
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Отечественный бронированный автомобиль «Тигр» создавался как ответ на вызовы времени. Специальным подразделениям, армии и МВД требовался защищенный, маневренный, проходимый, комфортный транспорт. Классический бронетранспортер – неповоротливый и недостаточно быстрый – для этих целей не подходил. «Тигр» стал российским аналогом американского HMMWV – «Хамви», но превосходит западного собрата по многим параметрам.

    Арабы ушли, «Тигр» остался

    Первоначально «Тигр» был предназначен не для российской армии или МВД, а для заказчиков из ОАЭ. Компания Bin Jabr Group решила, что для арабской страны «Хамви» не подходит, а российский ГАЗ создаст многоцелевой бронеавтомобиль намного лучше. Опытные образцы «Тигра» произвели на Горьковском автозаводе и даже представили в Абу-Даби на выставке в 2001 году. Но совершенно неожиданно заказчик контракт разорвал, документацию и три опытных образца забрал и впоследствии на основе наработок выпустил свой автомобиль Nimr, что переводится как «тигр».

    А у ГАЗа остался разработанный образец, которым заинтересовались в МВД. В результате три первых экземпляра ГАЗ-2975 передали на испытания в московский СОБР. В Специальном отряде быстрого реагирования техника пришлась по душе, и Министерство внутренних дел решило закупить сразу партию «Тигров». К тому моменту, как автомобиль пошел в серию (это было в 2005 году), производство решили перенести из Нижнего Новгорода в Арзамас. По сей день эта техника сходит с конвейера Арзамасского машиностроительного завода (АМЗ).

    До армии, однако, «Тигр» добрался не сразу. Вслед за МВД автомобиль вызвал интерес у спецподразделений ФСБ. И лишь потом на него обратили внимание в Министерстве обороны. Но нужно понимать, что «Тигр» – это база для различных вариаций. И потому военное ведомство предъявило к машине свои требования: помимо повышенной бронированности, надежности и проходимости нужно было предусмотреть установку вооружений, в том числе противотанковых ракет.

    Ярославль вытеснил американцев

    Базовая версия «Тигра» носит название ГАЗ-2330. А модификаций создано более 40: для различных подразделений, целей и задач. Есть и гражданские версии, и даже парадные кабриолеты с элитной отделкой салона (так, в 2009–2014 годах три автомобиля ГАЗ-СП46 участвовали в парадах Победы в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади). Но армии нужен «Тигр» для конкретных целей: перевозка бойцов, эвакуация раненых, огневая поддержка, разведка, доставка грузов, а также борьба с бронетехникой (при условии оснащения соответствующим вооружением).

    Первоначально сердцами отечественных бронированных автомобилей были американские двигатели Cummins B-180, B-205 и B-215. Машины с ними испытывались подразделениями армейского спецназа на Северном Кавказе. Но позже в Ярославле специально для «Тигра» был разработан ЯМЗ-5347-10, с которым он и пошел в серию. Двигатель мощностью 215 л. с. имеет объем 4,4 л, что меньше зарубежных аналогов. Как отмечают бойцы, он не так «придирчив» к качеству топлива. Там, где иностранные аналоги не могут завестись, ярославский двигатель работает безотказно.


    Как мы и говорили выше, вариаций «Тигра» великое множество. Но главное, что их объединяет, это принцип конструкции, когда на сварную раму крепятся все узлы автомобиля, а также цельнометаллический кузов. Что касается подвески, дифференциалов и ряда других механизмов, то конструкторы решили упростить задачу себе и ремонтным батальонам, взяв готовые узлы от БТР-80. Проверено и надежно! То, что нужно для силовых структур.

    Интересно, что раздаточная коробка заимствована у другого специализированного автомобиля – ГАЗ-3937 «Водник». Коробка переключения передач у «Тигра» механическая. «Автомат», как на «Хамви», оставили только для гражданских версий. И естественно, данный автомобиль – полноприводный. Он не вязнет ни в грязи, ни в песке. Клиренс – 400 мм – вкупе с другими особенностями обеспечивает крайне высокую проходимость.

    И конечно, это очень скоростной автомобиль. На дорогах общего пользования он может развить скорость до 140 км/ч. И это при весе – в зависимости от конкретной модификации – от 5,3 до 8,4 т! Кроме того, «Тигр» может нести до 1,5 т груза. На грунтовых дорогах бронеавтомобиль легко держит скорость 70 км/ч. В условиях реального боя или специальной операции этого хватает с запасом.

    «Кошачьи» споры: «Тигр» против «Рыси»

    Судьба «Тигра» – это череда неожиданных поворотов. Когда Министерство обороны возглавлял Анатолий Сердюков, в армии едва не отказались от заказа ГАЗ-2330: из-за слабой противоминной защиты «Тигра» решили закупать итальянские бронеавтомобили IVECO, получившие у нас название «Рысь». Хотя, несмотря на бóльшую защищенность, «Рыси» по габаритам меньше «Тигров» и не предназначены для боя. Но руководство Минобороны сменилось, от итальянских машин отказались, а «Тигр» закупили еще в больших количествах. Конструкторы, в свою очередь, усилили броню.

    О бронекапсуле нужно рассказать подробно. Защита может быть как третьего, так и пятого класса, в зависимости от модификации. Но в любом случае корпус автомобиля цельносварной. Его делают из стали толщиной 5–7 мм. Чтобы защитить бойцов от вторичных осколков, внутри корпус обшит специальными пакетами баллистической ткани. Стекла у автомобиля также бронированы.

    Если мы говорим о самом распространенном на данный момент варианте АМН 233114, то он обеспечивает защиту от осколков 155-мм снарядов, бронебойных пуль калибра 7,62 мм и 5,45 мм. Противоминная защита от взрывчатки до 0,6 кг под днищем впоследствии была увеличена. У новых модификаций баллистическая стойкость повышена до класса 6А, а противоминная – до 2 кг в тротиловом эквиваленте (например, такой стала версия «Тигр-6А», имеющая запас хода до 1000 км). И это не первое подобное усиление.

    Важно отметить, что «Тигр» – это весьма комфортный автомобиль. Просторный салон, где могут разместиться до 11 человек (чаще – шесть бойцов в полной амуниции), есть кондиционер, электростеклоподъемники, термосы.

    Кресла специальные – противотравматические, чтобы езда по пересеченной местности не доставляла экипажу неудобств. Эргономика салона такова, что в случае ранения водителя кто-то из членов экипажа может быстро его заменить за рулем.

    В зависимости от модификации бронеавтомобиль «Тигр» имеет разные вариации вооружения. Самый массовый вариант – с установленным пулеметным модулем «Арбалет-ДМ». Конструкция позволяет ставить танковый модернизированный пулемет Калашникова (ПКТМ), крупнокалиберный пулемет «Корд» (с патронами 12,7×108 мм), пулемет «Печенег» или автоматический гранатомет на станке АГС-17 калибра 30 мм. Плюс к этому – установки для дымовых гранат.

    Но это лишь варианты. Есть модификации с установленными противотанковыми комплексами «Корнет», 30-мм пушкой 2А72 и тем же ПКТМ, различными зенитно-ракетными комплексами малой дальности. Были в свое время представлены и варианты «Тигра» с итальянским боевым модулем HITROLE Light и французским Nexter. Но для обеспечения независимости военно-промышленного комплекса от иностранных поставщиков эти версии не были запущены в серийное производство.

    В сирийских песках и снегах Донбасса

    Опыт применения «Тигров» российскими войсками обширен. Так, в 2008 году их использовали в Южной Осетии во время операции по принуждению Грузии к миру. Также «Тигры» были задействованы в период войны в Сирии, начавшейся в 2011-м. Здесь террористы по-настоящему охотились за ними. В Сети появилось несколько видео, где «Тигры», маневрируя, выходили из-под обстрела. Огонь по ним вели из стрелкового оружия и гранатометов. Но скорость автомобилей и мастерство водителей позволили уйти, сохранив жизнь и здоровье членов экипажей.

    Однако несколько единиц техники все же были потеряны. Например, в Сети появилось несколько фотографий АМН 233114 «Тигр-М», который получил серьезные повреждения. Скорее всего, в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Официальных данных об этом нет, но сторонние источники сообщили, что бронированный «Тигр» сохранил жизнь находившихся в нем бойцов.

    А во время «Крымской весны» в 2014 году автомобили «Тигр» стремительным броском заблокировали несколько важнейших дорог и объектов на полуострове.

    Спустя восемь лет, уже в 2022 году, «Тигры» также выполнили свою задачу – быстро доставили личный состав до стратегических объектов противника. Сейчас бронеавтомобили «Тигр» продолжают свою работу в зоне специальной военной операции. Они задействуются для сопровождения колонн, доставки грузов, эвакуации раненых. Но у них появилась и еще одна функция – психологическое воздействие. На автомобиль установили мобильный радиокомплекс. Он передает украинским военным инструкции о том, как сдаться в плен.

    В заключение хочется рассказать еще об одной модификации «Тигра», которая используется для поиска и эвакуации раненых солдат с поля боя, пострадавших из очагов техногенных катастроф, а также оказания им неотложной медпомощи. Это санитарно-эвакуационная машина называется «Тигр Айболит». Она способна перевозить до четырех лежачих или сидячих раненых. В ней может размещаться как мобильный перевязочный пункт, так и спецоборудование для интенсивной терапии. Время показало, что такая техника очень востребована.

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