2С7 «Пион» – советская самоходная артиллерийская установка

История создания 2С7 «Пион»

В 50-е годы XX века все проекты по развитию самоходной артиллерии были временно приостановлены, так как усилия советской промышленности пришлось направить на создание стратегических ядерных вооружений. К разработке перспективных артсистем вернулись только в 1967 году. Одним из самых амбициозных стал проект создания сверхмощной самоходки, способной применять боеприпасы с ядерными зарядами и поражать цели на дистанции около 25 км.

Проектированием гусеничного шасси занялась группа инженеров КБ-3 ленинградского Кировского завода во главе с Николаем Поповым. Артиллерийскую часть разрабатывали Георгий Сергеев и специалисты ЦКБ «Титан» волгоградского машиностроительного предприятия «Баррикады». Совместные работы по созданию боевой машины стартовали летом 1970 года. Через три года появились первые прототипы. Их полигонные испытания проходили в районе посёлка Струги Красные в Псковской области.

Интересные факты: в натовской классификации машина получила обозначение «M1975». К моменту окончания производства стоимость одной установки составляла около 521000 рублей. «Пион» не только нацелен на применение ядерного оружия или подавление подобных вооружений противника, но и оснащён системой защиты членов экипажа от воздействия различных видов оружия массового поражения. САУ способна действовать в любых метеоусловиях, днём и ночью.

В 1974 году испытания завершились и было выявлено, что ходовая часть соответствует требованиям. Однако необходимые показатели дальности стрельбы установить не удалось. Проблему решили за счёт подбора оптимального объёма порохового заряда только через год. Тогда же новую САУ приняли на вооружение. В 1975 году начался серийный выпуск машин. Их компоненты производись в Ленинграде и Волгограде, а сборка осуществлялась на ленинградском Кировском заводе.

Данные системы поступали в артрезерв Верховного Главнокомандования Сухопутных войск СССР. Из четырёх орудий формировали батарею, а из трёх батарей – дивизион. В каждой из семи советских бригад было по два дивизиона. Модернизация «Пионов» была запущена в 1986 году. Всего за 15 лет производства удалось изготовить около 500 единиц различных модификаций. Часть из них была отправлена на экспорт, остальные перешли к странам-наследницам Советского Союза.

Характеристики и преимущества 2С7 «Пион»

Конструкция машины выполнена по безбашенной схеме. Длина корпуса составляет 10,5 м, ширина – 3,38 м, а высота – 3 м. Он разделён на четыре секции. В передней располагаются места механика-водителя, командира машины и ещё одного члена экипажа. Позади них находится силовая установка и агрегаты трансмиссии. Далее располагается отделение боевого расчёта с боеукладкой, местом наводчика и трёх заряжающих. Орудие находится на корме.

Это 203-мм нарезная пушка 2А44 с длиной ствола 55,3 калибра. Она может поворачиваться в горизонтальной плоскости на 15°, а значение углов возвышения от 0° до +60°. Поршневой затвор находится в казённике, а противооткатные устройства – в люльке качающейся части. Они состоят из гидравлического тормоза и двух пневматических накатников. Благодаря им показатель отката при выстреле не превышает 1,4 м. Наведение осуществляется с помощью гидравлики или вручную.

Боекомплект состоит из четырёх выстрелов. Благодаря наличию специального подъёмного механизма, заряжание может производиться с транспортной машины, несущей по 40 зарядов или с грунта. Максимальная скорострельность САУ – 2,5 выстр/мин. Артиллеристов защищает от пуль и осколков снарядов двухслойная броня толщиной 8-16 мм. Устойчивость машины при стрельбе обеспечивается с помощью откидной опорной плиты. Боевая масса установки – около 45 т. Для развёртывания на поле боя и/или смены позиции требуется не более 5 м.

2С7 «Пион» может использовать осколочно-фугасные снаряды 3ОФ43 и активно-реактивные 3ОФ44, обеспечивающие поражение целей на дистанции до 37,4 м и 47,5 м соответственно. Кроме того, применяются кассетные боеприпасы 3-О-14 (13-30,4 м), бетонобойные выстрелы 3ВГ11, а также ядерные «Клещевина», «Саженец» и «Перфоратор». Самооборона членов экипажа обеспечивается 12,7-мм пулемётом НСВТ и переносными ЗРК 9К32 «Стрела-2».

Благодаря 12-цилиндровому дизельному двигателю В-46-1 мощностью 780 л. с. машина может развивать скорость до 50 км/ч по шоссе. В своих баках она перевозит до 1280 л топлива, обеспечивающего запас хода до 675 км. КПП механическая восьмискоростная. Ходовая часть спроектирована на платформе танка Т-80. На каждом борту располагается по семь опорных и по шесть поддерживающих катков. Ведущие колёса находятся спереди, направляющие – сзади. САУ способна преодолевать 2,5-м ров и 1,2-м брод.

Подвеска индивидуальная торсионная, укомплектованная гидравлическими амортизаторами. Гусеницы создают удельное давление на грунт равное 0,79 кг/см2. Наводчик использует прицельные устройства ПГ-1М и ОП4М-99А. Другие члены боевого расчёта пользуются перископами ТНПО-160 и приборами ночного видения ТВНЕ-4Б. Внутренняя коммуникация обеспечивается с помощью системы 1В116, а связь с другими боевыми единицами и командными пунктами – благодаря УКВ-радиостанции Р-123М.

История последующего развития 2С7 «Пион»

Разработка первой модификации данной системы началась в 1980 году. Эта версия получила наименование 2С7М «Малка». Её оснастили другой силовой установкой В-84Б, позволяющей использовать как ДТ, так и керосин с бензином. Кроме того, была переработана ходовая часть, объём боекомплекта увеличили до 8 выстрелов и внедрили цифровое оборудование. Орудие оснастили новым механизмом заряжания, системой диагностики ключевых узлов и другой аппаратурой. Серийный выпуск начался в 1986 году.

В 70-е годы XX века разрабатывался экспериментальный вариант корабельной артустановки «Пион-М». Она весила около 70 т, а размер боекомплекта составлял 75 выстрелов. Но из-за отрицательных отзывов командования флота проект был свёрнут. Кроме того, на базе шасси 2С7 созданы платформы для самоходных пусковых установок 9А82 и 9А83, РЛС 9С15 и 9С19. Для многоканальной станции наведения ракет 9С32, пуско-заряжающих установок 9А84 и 9А85, а также для командной машины 9С457.

Перечисленные объекты обеспечивают работоспособность зенитной ракетной системы С-300В. Их выпуском занимался Липецкий тракторный завод. Кроме того, в середине 90-х годов данная платформа использовалась для производства траншейных экскаваторов БТМ-4М «Тундра», а также ряда гражданских машин. Например, краны СГК-80/СГК-80Р с грузоподъёмностью до 80 т для строителей и самоходки СМ-100 для железнодорожников и спасателей.

Необходимо отметить, что за рубежом предпринимались попытки создать аналоги «Пионов». Так, в США разрабатывалась 203-мм САУ М110 и её модификации M110A1/A2. Они уступают советской артсистеме в дальнобойности (всего 30 км), размере боекомплекта и защищённости (бронировано только моторно-трансмиссионное отделение). В Ираке спроектировали 210-мм установку AL FAO, но из-за нехватки финансирования она так и осталась экспериментальной моделью. Такая же судьба постигла и китайскую 203-мм пушку от компании Norinco.

Распространение в мире и современное использование 2С7 «Пион»

Российская армия использует 125 установок различных модификаций, а ещё 160 САУ находятся на хранении. Ангола приобрела 12 единиц. Безопасность Узбекистана обеспечивает 48 машин. У Грузии осталось одно орудие, а ещё одно было захвачено у неё Южной Осетией. Азербайджан использует 12 систем базовой версии. Украина располагала 20 установками к моменту начала СВО, однако затем расконсервировала и вернула в строй ещё 79 единиц.

Интересные факты: эту САУ можно увидеть в документальном сериале «Битва оружейников». Она представлена в компьютерных играх «Wargame: European Escalation», «Multicrew Tank Combat 4», «People Playground» и «Brick Rigs». Китайский производитель сборных моделей Trumpeter выпускает копии данных установок в масштабе 1/35. Списанные экземпляры выставлены в различных музеях России, Белоруссии (Лошанский), Казахстана (Астанинский), Польши (Познаньский и Торуньский), США (Портола-Вэлли) и Украины (Шосткинский).

Бывшим оператором системы является СССР, обладавший 347 установками к 1990 году. Белоруссия получила от него в наследство 36 машин, однако затем списала их. Неустановленное количество «Пионов» было приобретено Болгарией. Перед распадом Советского Союза Польша закупила 8 установок. Они были выведены из эксплуатации в 2006 году. Чехословакия располагала 12 САУ, которые были распределены между Чехией и Словакией. Сейчас они являются музейными экспонатами.

Боевое применение 2С7 «Пион»

Советская армия не задействовала самоходку 2С7 «Пион» и её модификацию в рамках вооружённых конфликтов. В 1990-е годы, для выполнения своих обязательств по договорам о разоружении, РФ перебросила данные системы в Сибирь и на Дальний восток. Однако Грузия задействовала шесть установок во время конфликта 2008 года. Пять из них были уничтожены в районе Гори, а одна захвачена и передана осетинам.

Осенью 2020 года азербайджанские войска использовали «Пионы» для подавления армян во время Второй карабахской войны. ВСУ перебросили на Донбасс несколько установок для обстрела позиций ополченцев после начала «Русской весны» 2014 года. Благодаря хорошей дальнобойности они позволяли обходить ограничения (создание «буферной зоны»), установленные Минскими соглашениями.

Эти системы стали активнее применяться обеими сторонами конфликта после начала СВО. Один «Пион» был замечен в составе группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область. ВСУ пытались с помощью этой установки обстреливать тыловую зону группы войск «Север». Однако благодаря применению различных типов БПЛА удалось свести активность украинской артиллерии на нет. Значительная часть данных самоходок ВСУ была уничтожена ВС РФ в начале спецоперации, а оставшиеся находятся на грани выхода из строя из-за существенного износа стволов (ресурс – 1500 выстрелов).

В свою очередь, российская армия концентрирует данные машины на запорожском и донецком направлениях. Они позволяют уничтожать эшелонированную оборону противника с помощью сравнительно дешёвых боеприпасов. Например, ликвидируются заглублённые командные пункты, узлы связи, артиллерийские и миномётные расчёты, вертолётные площадки, ракетные комплексы, склады боеприпасов и ГСМ. При этом «Пионы» намного эффективнее действуют в условиях бездорожья, чем западные артсистемы.

Выдающиеся показатели дальнобойности и огневой мощи 2С7 «Пион», а также её модификации 2С7М «Малка» стали одним из ключевых преимуществ ВС РФ в контрбатарейной борьбе. Это связано как с более высоким уровнем технического оснащения российских машин, так и с численным превосходством.

Вывод

Эксплуатационный стаж 2С7 «Пион» достиг полувековой отметки, однако полноценно реализовать свой потенциал они смогли только благодаря началу СВО. Машины всё ещё сохраняют достаточную мобильность для ведения современного боя, но плохо противостоят атакам дронов-камикадзе, поэтому нуждаются в защите комплексов РЭБ. Их производство прекращено, а спецоперация должна стать первым и последним крупным конфликтом с участием данных систем.