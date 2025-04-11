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Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова до 25 июня
Басманный суд продлил арест Булгакову и другим обвиняемым по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы продлил до 25 июня арест экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова и его сообщников, обвиняемых в мошенничестве на 50 млн рублей при установке освещения в Военно-медицинской академии в Петербурге.
Басманный суд Москвы, как сообщает ТАСС, удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей генералу армии Дмитрию Булгакову, а также Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу до 25 июня. Также на тот же срок продлено следствие по делу. Об этом заявил адвокат Булгакова Сергей Севрук.
По делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Булгакова и других обвиняемых, к которым относятся его однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев, выдвинуто обвинение по статье 159 УК РФ. Уголовное дело связано с контрактами на установку и настройку систем освещения в Военно-медицинской академии в Петербурге.
Следствие утверждает, что Булгаков использовал подконтрольное ему предприятие для выполнения контракта, завысив стоимость работ на 50 млн рублей. Булгаков отрицает свою вину, заявляя, что контракт был заключен после его ухода с военной службы. Потерпевшей стороной признана «Петербургская сбытовая компания».
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-замминистра обороны Булгакова обвиняют в создании организованной преступной группы для хищения имущества и мошенничества в особо крупном размере.
Совладелец Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич отказался признать свою вину в суде, несмотря на наличие показаний свидетелей и экспертиз, подтверждающих его причастность.
Пребывание замминистра обороны Дмитрия Булгакова в СИЗО создает угрозу для его жизни, заявили в зале суда представители его защиты.