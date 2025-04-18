Tекст: Денис Тельманов

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что планы западных стран не допустить россиян и белорусов к участию в памятных мероприятиях, посвященных юбилею Победы над фашизмом, являются аморальными. По его словам, это политическое решение, лишенное морального права, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что послы России и Белоруссии не получили приглашения на мероприятие в немецком бундестаге, которое состоится 8 мая. Швыдкой подчеркнул, что подобные действия на Западе – это «чистое политиканство».

Он отметил, что западные исторические книги редко упоминают о роли советской армии и народа в Победе, и это недопустимо. Швыдкой подчеркнул важность защиты исторической памяти для будущих поколений, добавив, что «молодым людям нужно рассказывать о том, как было на самом деле».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своем намерении посетить Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на предостережения главы дипломатии ЕС.

Президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление извне.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, сорвать мероприятия к 80-летию Победы.