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Нарышкин заявил о планах Запада сорвать мероприятия к 80-летию Победы
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, сорвать мероприятия к 80-летию Победы.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в ряде западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, разрабатываются планы по срыву мероприятий, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти действия направлены на то, чтобы помешать проведению торжеств, посвященных Великой Победе.
По словам Нарышкина, в одной из прибалтийских стран даже предпринимаются шаги по уничтожению воинских захоронений солдат и офицеров Красной армии, освободивших эти страны от фашизма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США обсудили взаимодействие в кризисных ситуациях. Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову и отметил историческую значимость города. Кроме того, Нарышкин предсказал крах государственности Украины.