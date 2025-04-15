Tекст: Дмитрий Зубарев

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в ряде западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, разрабатываются планы по срыву мероприятий, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти действия направлены на то, чтобы помешать проведению торжеств, посвященных Великой Победе.

По словам Нарышкина, в одной из прибалтийских стран даже предпринимаются шаги по уничтожению воинских захоронений солдат и офицеров Красной армии, освободивших эти страны от фашизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США обсудили взаимодействие в кризисных ситуациях. Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову и отметил историческую значимость города. Кроме того, Нарышкин предсказал крах государственности Украины.