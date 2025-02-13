Сергей Нарышкин заявил о предстоящем крахе украинской государственности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Перед Украиной маячит крах государственности, заявил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ.

Как передает ТАСС, он выступил с этим заявлением на круглом столе «От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов». Нарышкин отметил, что после распада Советского Союза киевские власти не воспользовались выпавшим шансом построить государственность, а сосредоточились на личном обогащении и заигрывании с неонацизмом. По его словам, это привело к катастрофе и неизбежному краху.

Председатель РИО подчеркнул, что территория Украинской Советской Социалистической Республики сформировалась лишь в советский период. До этого Украина не существовала как единое административное образование. Недолговечные квазигосударственные формы, такие как Центральная Рада или диктатура Гетмана Скоропадского, существовали в более скромных границах. Украинская ССР, как он отметил, представляла собой «лоскутное одеяло» из земель нескольких сопредельных государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Нарышкин предложил историкам Польши, Венгрии и Словакии обсудить права на земли Украины, опровергнув контакт с главой ЦРУ по поводу ударов по России и заявив, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции, тогда как украинские вооруженные силы теряют боеспособность.