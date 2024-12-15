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Нарышкин опроверг контакт с главой ЦРУ по поводу ударов по России
Нарышкин опроверг контакты с директором ЦРУ по поводу ударов и ответа «Орешником»
Глава СВР России Нарышкин сообщил, что не вел переговоров с директором ЦРУ Бернсом о западных ударах по России и ответах «Орешником».
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у него не было общения с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом в контексте применения западным оружием киевского режима ударов по территории России и ответа под кодовым названием «Орешник», передает РИА Новости.
Нарышкин ответил: «Нет, не общался».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нарышкин сообщил о проведении ЦРУ тайных операций, в том числе связанных с Украина. Глава Службы внешней разведки России не исключил возможность контактов с главой ЦРУ в ближайшее время. Нарышкин также обвинил англосаксонские спецслужбы в подрыве «Северных потоков».