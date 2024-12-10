Нарышкин: Россия близка к выполнению целей СВО, ВСУ на грани развала

Tекст: Вера Басилая

Сергей Нарышкин заявил в интервью журналу «Разведчик», что стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, передает ТАСС.

Нарышкин подчеркнул, что ситуация на фронте не в пользу Киева, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность. Кроме того, он отметил, что авторитет Вашингтона в мире снижается, и даже близкие союзники США все реже учитывают мнение Белого дома.

По словам Нарышкина, многие партнеры США из стран Азии, Африки и Латинской Америки в частных контактах с Россией просят продолжать военные действия на Украине, не останавливаясь на полпути.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция против киевского режима продолжается в виде затяжного конфликта с НАТО и может длиться дольше, чем планировалось.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что цели операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».