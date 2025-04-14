На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.3 комментария
В Тульской области предотвращена атака дронами
Украинские дроны атаковали Тульскую область, пострадавших нет
В Тульской области средства противовоздушной обороны успешно уничтожили украинские беспилотники, попытавшиеся атаковать регион. Пострадавших и разрушений нет, однако угроза новых атак сохраняется.
Как сообщает ТАСС, в Тульской области была предотвращена попытка атаки украинскими беспилотниками. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны России. Инцидент не повлек за собой пострадавших и разрушений.
В своем телеграм-канале Миляев написал: «В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России уничтожены БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Все специальные службы работают на месте». Губернатор также подчеркнул, что в области сохраняется опасность повторных атак с использованием беспилотников.
На данный момент на месте происшествия работают все необходимые специальные службы, обеспечивая безопасность и контролируя ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способный нести до 50 кг груза.
В результате атаки беспилотников на Белгородскую область были сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.