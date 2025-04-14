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    Сбитый украинский F-16 стал легкой мишенью ПВО России
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    США и Китай начали обсуждение торговых отношений
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    Озвучены результаты медосмотра Трампа
    Newsweek опубликовал карту раздела мира Россией, Китаем и США
    Мнения
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нем и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    28 комментариев
    14 апреля 2025, 03:48 • Новости дня

    В Тульской области предотвращена атака дронами

    Украинские дроны атаковали Тульскую область, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тульской области средства противовоздушной обороны успешно уничтожили украинские беспилотники, попытавшиеся атаковать регион. Пострадавших и разрушений нет, однако угроза новых атак сохраняется.

    Как сообщает ТАСС, в Тульской области была предотвращена попытка атаки украинскими беспилотниками. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны России. Инцидент не повлек за собой пострадавших и разрушений.

    В своем телеграм-канале Миляев написал: «В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России уничтожены БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Все специальные службы работают на месте». Губернатор также подчеркнул, что в области сохраняется опасность повторных атак с использованием беспилотников.

    На данный момент на месте происшествия работают все необходимые специальные службы, обеспечивая безопасность и контролируя ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способный нести до 50 кг груза.

    В результате атаки беспилотников на Белгородскую область были сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.

    13 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Названо число сдавшихся в плен в Курской области украинских военных

    Свыше 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 украинских военнослужащих, включая колумбийского наемника по имени Пабло Пуэртес, сдались в плен российским военным в Курской области.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, был случай, когда целое подразделение ВСУ получило приказ на штурм российских позиций, но решило сдаться в плен.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные подразделения ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинских военных в этом регионе им будет гарантирована жизнь.

    Глава государства предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

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    13 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО

    Генерал-майор Попов: Украинские F-16 – легкие мишени для российской ПВО

    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Олег Исайченко

    Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении F-16 средствами ПВО.

    «Российские силы могли уничтожить F-16 на границе одного из секторов управления используемого воздушного пространства. У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО. К тому же экспортные варианты истребителя поставляются с менее функциональными автоматическими системами управления и защиты», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    В целом, по его словам, F-16 и Mirage уместны на Украине только для интегрирования в зональную ПВО и работе вместе с ЗРК. «Если они собьют два из шести наших барражирующих боеприпасов «Герань-1» или одну из десяти наших крылатых ракет Х-101 – то для них это уже хороший результат», – признался аналитик.

    «А в зоне СВО F-16 становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов. У них стоит упрощенная система опознавания «свой-чужой» обзорного плана и нет соответствующей инфраструктуры поддержки на земле», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, эргономика F-16 не соответствует психофизиологическим особенностям человека. Это факт, подтвержденный авиационными врачами. Все эти факторы приводят к тому, что пилоты не способны совершать противоракетные маневры и не рискуют вступать в воздушный бой с нашими истребителями поколения 4++, например, с Су-35С», – указал эксперт.

    Ранее командование воздушных сил Украины сообщило о гибели 26-летнего летчика-истребителя Павла Иванова при выполнении боевого задания на истребителе F-16 Viper. В заявлении говорится, что самолет был атакован при «выполнении боевых задач в невероятно сложных условиях, осуществляя прикрытие ударных авиагрупп и нанося удары по объектам противника».

    Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным источника BBC, по истребителю выпустили три ракеты. «Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета Р-37 класса "воздух – воздух"», – сказал собеседник.

    Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины, отметив, что F-16, Dassault Mirage 2000 и «МиГи» «героически выполняют задания, поддерживают наземные операции, защищают Украину от российских ракет и беспилотников».

    Если F-16 сбил комплекс С-400, это говорит о том, что украинский самолет действовал в хорошо защищенной зоне около Сумской области, пишет болгарский военный эксперт Бойко Николов в статье для Bulgarian military. По его словам, произошедшее отражает широкую стратегию России по созданию «бесполетной» зоны над большей частью линии фронта.

    Аналитик отмечает: С-400 и истребители с ракетами Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16. Он напомнил, что в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году истребители совершили тысячи вылетов, нанося удары по иракским целям благодаря поддержке самолетов AWACS, заправщиков и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас же в зоне СВО F-16 действуют в условиях ограниченной инфраструктуры.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    13 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    СМИ сообщили о предстоящих переговорах России и Украины в Анкаре

    CNN Turk: Переговоры России и Украины по безопасности судоходства пройдут в Анкаре

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут в Анкаре 15-16 апреля, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.

    Телеканал сообщил, что представители России и Украины обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море 15 и 16 апреля. Встреча состоится в штабе ВМС Турции, находящемся в Анкаре. Источник информации ссылается на заявление министерства обороны Турции, которое подтвердило проведение переговоров в указанные даты, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

    Эрдоган заверил в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

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    13 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    ПВО России сбила F-16 ВВС Украины
    ПВО России сбила F-16 ВВС Украины
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский F-16, JDAM и HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что средствами ПВО России был сбит самолет F-16 воздушных сил Украины. Также были поражены восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов, выпущенных из системы залпового огня HIMARS производства США.

    Кроме того, ведомство сообщает о сбитии 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары по инфраструктуре военного аэродрома, складам оружия и боеприпасов, а также по центрам подготовки операторов беспилотников были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

    Отмечается, что всего был поражен 141 район, в том числе места временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников, а также места размещения оперативно-тактических ракет.

    Накануне военный летчик ВС России Алексей Воевода рассказал, что истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью, пытаясь уйти от трех ракет, выпущенных ПВО, одна из них настигла цель.

    Напомним, в субботу на Украине сообщили о гибели 26-летнего летчика F-16 Павла Иванова, который награжден тремя орденами. Позже военный эксперт Василий Дандыкин рассказал газете ВЗГЛЯД о версиях гибели украинского летчика на F-16.

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    13 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах

    Мэр Конотопа: В месте удара в Сумах были сборы 117-й бригады теробороны ВСУ

    Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По этому месту был нанесен ракетный удар.

    На месте удара в Сумах проводились сборы 117-й бригады теробороны ВСУ, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину своего создания, сообщил мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, передает Strana.ua.

    Ранее в воскресенье депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ракетный удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на торжественное построение. Она напомнила, что это не первый случай, когда военные ВСУ погибают на аналогичных мероприятиях.

    Глава Сумской области, генерал-лейтенант ВСУ Владимир Артюх бежал с места удара по построению в Сумах, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова мэра Конотопа. После обстрела Семинихин призвал Артюха извиниться, уволить главу местной СБУ и уйти в отставку.

    В воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщили РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

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    13 апреля 2025, 09:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили штурмовые группы ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области, что стало известным от российских силовых структур.

    Как сообщает ТАСС, российские военные ликвидировали несколько штурмовых групп из числа Сил специальных операций (ССО) ВСУ в районе хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области. По информации российских силовых структур, украинские вооруженные силы продолжают перебрасывать личный состав в этот район.

    По словам источника, в Сумской области значительные потери несет 67-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ. Несколько ее подразделений были уничтожены в окрестностях сел Веселовка и Беловоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, которые они создали для защиты позиций от российских сил.

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    13 апреля 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике, одновременно нанеся поражение украинским подразделениям в нескольких других районах, сообщили в Минобороны.

    Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщает, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили Елизаветовку в ДНР.

    В результате действий подразделений группировки войск «Север» нанесено поражение украинским формированиям в районе Белгородского направления. На Харьковском направлении подразделения атаковали механизированную бригаду и бригаду теробороны в районах населенных пунктов Карасевка и Шубы. Потери составили до 90 военнослужащих, несколько единиц техники и три орудия полевой артиллерии, также были уничтожены три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение украинским подразделениям в районах Харьковской области и Донецкой народной республики. Зафиксированы потери ВСУ в количестве до 260 военнослужащих и уничтожение нескольких станций радиоэлектронной борьбы. Также подразделения группировки «Юг» улучшили свое тактическое положение, нанеся серьезный урон противнику в Донецкой области, заявили в ведомстве.

    В ходе операции подразделения «Центр» нанесли поражение нескольким украинским бригадам, включая морскую пехоту и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих и значительное количество техники. Операция также включала воздушные удары и использование артиллерии для уничтожения инфраструктуры и техники противника. Средствами ПВО сбит самолет F-16, несколько управляемых бомб и беспилотников.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, уточнили в пресс-службе.

    «Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Новоандреевка в Запорожской области, Садовое, Никольское и Антоновка в Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и два склада боеприпасов», – заявили в Минобороны.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Катериновку в ДНР.

    10 апреля сообщалось, что российские войска освободили Журавку в Сумской области. До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

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    13 апреля 2025, 13:54 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения объединенной группировки «Север» нанесли значительные потери формированиям ВСУ в Курской области. Отмечается, что поражены формирования двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

    Кроме того, огневые удары были нанесены по живой силе и технике противника в населенных пунктах Сумской области, включая Беловоды, Гнилицу, Локню и другие. За сутки потери ВСУ составили до 190 военных, уничтожены различные виды техники, включая танк, боевую машину пехоты и реактивную систему залпового огня «Град», уточнили в пресс-службе.

    Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении включают более 74 тыс. военнослужащих, 406 танков и 333 боевые машины пехоты. Кроме того, уничтожены 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства США, и 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов. Операция по уничтожению сил ВСУ продолжается, заявили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, которые они установили для защиты позиций от российских сил.

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    13 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Водитель грузовика погиб в Белгородской области при ударе украинского дрона

    Tекст: Ольга Иванова

    Водитель грузовика погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Ракитное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное. В результате удара водитель грузовика получил смертельные ранения и скончался на месте. Гладков выразил соболезнования семьям погибшего от имени всех жителей области.

    Ракитянский район, в котором произошел инцидент, расположен в северо-западной части Белгородской области. Этот район не имеет непосредственной границы с Украиной, на севере он граничит с Беловским районом Курской области, а на западе – с Краснояружским районом Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что результате атаки беспилотников на Белгородскую область сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.

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    13 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Премьер Словакии упрекнул оппозицию за перемену мнения об Украине

    Фицо обвинил оппозицию в изменении мнения о военных на Украине под давлением СМИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию в изменении позиции по отправке военных на Украину после критики в СМИ.

    Фицо выразил недовольство действиями оппозиции, изменившей свое мнение насчет отправки словацких военных на Украину. Ранее представители оппозиции заявляли, что не поддерживают участие их военных в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Однако, как подчеркнул Фицо, после критики в ряде словакских СМИ, таких как SME, Dennik N и Aktuality, они изменили свою позицию. Премьер заявил: «Сначала они выступили против, но после того, как их обругали в СМИ, они сразу меняют мнение». Это заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в воскресенье в социальной сети, запрещенной в России.

    Фицо также выразил разочарование в том, что некоторые политики и партии в Словакии готовы менять свои взгляды в зависимости от внешнего давления и стремления к власти, и не способны придерживаться последовательности даже на протяжении суток.

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

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    13 апреля 2025, 22:10 • Новости дня
    В Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способен нести до 50 кг груза.

    Украинский беспилотник, вес которого составил 200 кг, был обнаружен на территории Глушковского района Курской области, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, и в ближайшее время саперы приступят к разминированию.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что беспилотник способен поднимать до 50 кг груза и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч. Он подчеркнул, что такой аппарат может причинить значительный урон. Видеоматериалы с места происшествия также были опубликованы.

    Хинштейн добавил, что работы у саперов в приграничье много, ежедневно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы и мины. Он напомнил жителям о необходимости соблюдения ограничений на въезд в приграничные районы области для их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.


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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    СМИ: Россия начала разработку систем подавления Starlink с помощью РЭБ

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    13 апреля 2025, 09:58 • Новости дня
    Украинские военные забили до смерти жителя Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ноябре 2024 года в слободе Гончаровка Курской области украинские военнослужащие, вторгшиеся на территорию России, жестоко избили местного жителя, что привело к его смерти, и сожгли его дом, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По ее словам, украинские военнослужащие неоднократно избивали жителя слободы Гончаровка в Суджанском районе Курской области, что привело к его смерти, передает ТАСС. Петренко сообщила, что инцидент произошел в ноябре 2024 года. Военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию России, применяли физическое насилие к местному жителю и сожгли его дом.

    По словам матери погибшего, сына били прикладами по спине и ногам, ставили на колени и угрожали расстрелом. Мужчина старался защитить свою мать, прикрывая ее. Из-за запрета хоронить на кладбище, сына похоронили в огороде в целлофановом мешке. Мать также пострадала: в марте получила ранение при обстреле, после чего ее выхаживали соседи.

    Следственный комитет России сообщил, что дом женщины был обстрелян целенаправленно. После освобождения Суджи, ей была предоставлена медицинская помощь в госпитале. Петренко заверила, что следствие установит и привлечет к ответственности виновных в этих преступлениях представителей вооруженных формирований Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС воссоединило с семьями 1700 эвакуированных из Курской области . Волонтеры эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи. МЧС эвакуировало из Суджанского района Курской области 395 человек.

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    13 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков заявил о лживости позиции Киева

    Песков отметил внимание стран к лживой позиции Киева по важным вопросам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине либо не могут, либо не хотят соблюдать мораторий на удары по энергетике, что имеет катастрофические последствия, и это замечают все больше стран, включая европейские.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран, включая европейские, обращают внимание на лживую позицию киевского режима по ряду принципиальных вопросов. По его словам, эти вопросы являются серьезными и определяют конфигурацию урегулирования.

    Песков подчеркнул, что Киев либо не желает, либо не способен соблюдать временный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. «И то, и другое катастрофично», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о двух новых ударах Украины по объектам энергетики страны. Ранее Минобороны заявляло о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России. До этого Минобороны также сообщало об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России.

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    13 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    ВС России уничтожили две группы иностранных наемников ВCУ в Купянском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Купянском районе военнослужащие группировки «Запад» уничтожили две группы иностранных наемников ВСУ в лесном массиве, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, военнослужащие российской группировки «Запад» уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе на Украине, передает РИА «Новости». Бигма сообщил, что операция прошла в лесном массиве.

    Также Бигма отметил, что в течение суток Вооруженные силы Украины потеряли более 250 военнослужащих в зоне действия группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке, после чего, в результате интенсивных боев, украинские военные покинули свои позиции в районе Новой Кругляковки. Российские войска, в свою очередь, продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов.

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