ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородской областью

Система ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Tекст: Ольга Иванова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом. По его словам, пострадавших нет, но осколками повреждены частные дома и транспортные средства.

«ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала система ПВО – сбиты несколько беспилотников. В результате падения их обломков в поселке Майский разбито заднее стекло легкового автомобиля, в Белгороде повреждена кровля частного дома», – написал Гладков.

Далее он уточнил, что в селе Николаевка частное домовладение было уничтожено огнем из-за удара беспилотников. В селе Ясные Зори повреждено здание социального объекта, а в Грайворонском округе в селе Безымено FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

В Борисовском районе, в хуторе Климовое, беспилотник нанес удар по частному дому. В селе Новое Волоконовского района обстрел разрушил стену и окна: в двух домах повреждено остекление. В селе Илек-Кошары Ракитянского района дрон поразил легковой автомобиль. В хуторе Новый Путь FPV-дрон повредил окна в частном доме и посек осколками автомобиль во дворе.

Ранее в селе Глотово Белгородской области мужчина получил травмы от взрывного устройства, сброшенного с беспилотника, и был госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением