Египет назвал сроки установки корпуса реактора на АЭС «Эд-Дабаа»

Египет заявил об установке корпуса 1-го реактора на АЭС «Эд-Дабаа» в ноябре

Tекст: Денис Тельманов

Египетская сторона готовится к установке корпуса первого реактора на атомной электростанции «Эд-Дабаа» в ноябре этого года, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр электроэнергетики Египта Махмуд Эсмат на встрече в Москве с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Эсмат отметил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси контролирует ход строительства АЭС, подчеркнув, что после ввода в эксплуатацию «Эд-Дабаа» сможет удовлетворить растущие потребности египетского населения в электроэнергии и повысить уровень энергетической безопасности страны.

По словам вице-президента АО «Атомстройэкспорт» и директора проекта по сооружению АЭС Алексея Кононенко, корпус реактора на первом энергоблоке должен быть установлен ближе к концу года, однако планы уточнены на ноябрь. Госкорпорация «Росатом» также подтвердила это заявление.

АЭС «Эд-Дабаа» станет первой атомной электростанцией в Египте и будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского класса ВВЭР-1200. Станция строится на побережье Средиземного моря при содействии российской стороны, которая также будет обеспечивать поставки ядерного топлива и обучение персонала станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил глубокую признательность российскому лидеру Владимиру Путину за реализацию первой в стране атомной электростанции «Эль-Дабаа».

Россия является абсолютно безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Установка элементов ядерного оборудования началась на втором блоке атомной электростанции «Эль-Дабаа», которая строится в Египте в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом», сообщил глава египетского Управления по атомным электростанциям Амгед аль-Вакиль.