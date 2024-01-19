Песков заявил о безоговорочном лидерстве России в атомной индустрии

Песков: Россия является безоговорочным мировым лидером в области атомной индустрии

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля отметил, что Россия в этой сфере оказывает услуги лучше, качественнее и дешевле других участников рынка, которым очень сложно выдерживать конкуренцию с нашей страной, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин, как сообщил Песков, готовится принять участие в церемонии заливки первого бетона в основание четвертого энергоблока на атомной электростанции (АЭС) «Эд-Дабаа» в Египте. Предстоящую церемонию Песков назвал очень важной, а Египет – важным партнером России, в том числе в этой высокотехнологичной области.

В ноябре сообщалось о начале установки элементов ядерного оборудования на втором блоке атомной электростанции «Эд-Дабаа», которая строится в Египте в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом».