Монтаж ядерного оборудования начался на втором блоке АЭС «Эд-Дабаа» в Египте

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, процесс установки устройства локализации расплава (УЛР, «ловушка расплава») начался на втором энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа», передает ТАСС. Аль-Вакиль указал, что «проект атомной электростанции в Египте продвигается более быстрыми темпами, чем запланировано графиком».

Как заявил на церемонии начала монтажа атомного оборудования на втором энергоблоке АЭС глава компании «Атомстройэкспорт» Андрей Петров, первый бетон в основание четвертого энергоблока на атомной электростанции «Эд-Дабаа» «планируется залить до конца 2023 года» и это будет означать окончание подготовительного периода и переход к основному этапу капитального строительства всех четырех блоков АЭС «Эд-Дабаа».

Как отметил Петров, монтаж ловушки активной зоны реактора второго атомного энергоблока «является одним из важнейших этапов, который был запланирован на 2024 год и завершен досрочно в ноябре 2023 года».

Напомним, в октябре первое ядерное оборудование начали устанавливать на строящейся в Египте при участии Росатома АЭС «Эд-Дабаа».