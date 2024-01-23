Президент Египта поблагодарил Путина за реализацию АЭС «Эль-Дабаа»

Tекст: Ольга Никитина

«Хотел бы выразить глубокую признательность российскому президенту Владимиру Путина за реализацию проекта», – приводит РИА «Новости» слова президента Египта.

Путин сообщил, что АЭС «Эд-Дабаа» поможет улучшить экологию в Египте. «В отличие от угольных и газовых электростанций, АЭС не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, что, безусловно, благотворно скажется на окружающей среде и здоровье людей», – сказал российский лидер.

Он указал, что Росатом – признанный лидер в области мирового атома – использует при возведении станции наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии. «При этом строго соблюдаются российские стандарты безопасности, все нормы и правила МАГАТЭ, самые жесткие природоохранные требования», – добавил он.

Президент напомнил, что Росатом возводит в Египте сразу четыре энергоблока АЭС общей мощностью 4800 мегаватт. Энергоблоки на реакторах поколения 3+ ежегодно смогут производить до 37 млрд киловатт-часов электроэнергии, что будет обеспечивать порядка 10% энергопотребления страны.

Напомним, Путин вместе с ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа».

Путин заявил, что находится в контакте с президентом Египта, в том числе по теме урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем, а также пригласил своего египетского коллегу принять участие в работе саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.