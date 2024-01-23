Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.5 комментариев
Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»
Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Президент России Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа».
Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, означает старт строительства всего нового энергоблока. После этого проект «Эль-Дабаа» развернется на полную мощность: одновременно будут возводиться все четыре блока атомной станции, передает РИА «Новости».
АЭС «Эль-Дабаа» расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению «3+» и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС «Эль-Дабаа».
Это первая для Египта атомная станция, но и для Росатома также особенный проект – не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на Африканском континенте.
В Кремле ранее отмечали, что Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе.