  • Новость часаВысокоточным оружием поражены объекты производства ракет на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейцы из-за Украины осознали собственную слабость
    Эксперт объяснил отказ Польши от иска к России по крушению Ту-154 под Смоленском
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона
    Высокоточным оружием поражены объекты производства ракет на Украине
    Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз
    Пушилин сказал, как далеко ВСУ от Донецка
    Госдума одобрила запрет на увольнение одиноких родителей детей до 16 лет
    Путин дал старт строительству энергоблока № 4 первой АЭС в Египте
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    4 комментария
    Александр Носович Александр Носович Так работает тумблер украинской идентичности

    Идентичность – это, наверное, главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Беларусь, Молдова – это территории подвижной, плавающей идентичности.

    7 комментариев
    23 января 2024, 13:56 • Новости дня

    Путин заявил о контактах с президентом Египта по палестино-израильскому конфликту

    Путин заявил о контактах с президентом Египта по теме урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин заявил, что находится в контакте с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в том числе по теме урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем.

    Также российский лидер, выступая на церемонии начала заливки первого бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС «Эль-Дабаа», заявил, что Москва постарается сделать все возможное, чтобы Египет во время председательства России в БРИКС встроился в организацию, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин вместе с ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    23 января 2024, 10:01 • Новости дня
    Путин закрепил единый статус многодетной семьи

    Президент Путин законодательно закрепил единый статус многодетной семьи

    Путин закрепил единый статус многодетной семьи
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

    На официальном сайте правовой информации указано, в России появится банк данных о многодетных семьях, ведением которого будет заниматься правительство. Здесь будет собрана информация о предоставляемых многодетным мерах социальной поддержки.

    Также кабмину поручено вести мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и оказания им соцподдержки регионами.

    В Telegram-канале Минтруда уточняется, что статус многодетной семьи присваивается бессрочно семьям, где растет трое и более детей. Такие семьи будут получать единое удостоверение федерального образца. Согласно указу, меры соцподдержки положены многодетным семьям до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет либо 23 года, если он обучается очно.

    Согласно указу, семьи смогут получать государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, меры поддержки в трудовой сфере. Также возможны досрочный выход на пенсию многодетной матери и  профессиональное обучение многодетных родителей.

    Кроме того, многодетным семьям на законодательном уровне положено бесплатное посещение музеев, парков и выставок независимо от места жительства в порядке и на условиях, установленных регионами.

    Помимо прочего, указ подразумевает действие региональных мер соцподдержки. В частности, многодетные семьи смогут получать бесплатно рецептурные лекарства детям до шести лет, бесплатно пользоваться городским транспортом, получать школьную и спортивную формы.

    Также семьи получат льготы по оплате жилья и ЖКУ не менее 30% от общего размера оплаты услуг, будут иметь приоритет при приеме в детсады, получении помощи по соцконтракту, а также получат содействие в улучшении жилищных условий.

    В январе Путин поручил оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

    Коментарии (11)
    22 января 2024, 11:34 • Новости дня
    Историки сказали, какая зарубежная недвижимость может попасть под указ Путина

    РБК: Под указ Путина может попасть часть побережья Ниццы, здания в Иерусалиме и заводы

    Tекст: Ольга Никитина

    Под президентский указ о поиске российской государственной собственности за границей может попасть «половина побережья Ниццы», здания в Иерусалиме и производственные объекты – фабрики, заводы, судоверфи, пишут СМИ со ссылкой на историков.

    Как рассказал РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий, России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы. Речь, по его словам, идет прежде всего об объектах недвижимости, которая приобреталась в собственность лиц, принадлежащих к императорской фамилии.

    Это были особняки, замки и земельные участки, но не только: приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами. Был даже единичный случай, когда в Париже покупали городской сквер, отметил Крушельницкий.

    Кроме того, приобретались также и производственные объекты: целиком или частично – рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи. Крупные счета подданными Российской империи размещались в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, судьба большинства из которых оказалась «весьма сомнительна», подчеркнул историк.

    Некоторое имущество Российской империи и СССР, как объяснил историк, научный сотрудник Института российской истории РАН, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, впоследствии оказалось не переведено в собственность Российской Федерации. Так, по его словам, много подобных объектов есть в Иерусалиме.

    Крушельницкий напомнил также о судьбе другого актива – «тех самых денег партии коммунистической», а именно «зарубежной части секретного золотовалютного фонда КПСС, который начал формироваться не позднее середины 1918 года». Эта тема муссировалась в начале 90-х, но примерно в 1993 году упоминания об этом исчезли из прессы, отметил историк.

    Президент Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи.

    Коментарии (3)
    21 января 2024, 16:12 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина и президента Египта в мероприятии на АЭС «Эль-Дабаа»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 января примет участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Соответствующие планы он подтвердил РИА «Новости».

    Начало заливки первого бетона в фундамент так называемого ядерного острова означает старт строительства энергоблока АЭС.

    Напомним, строительство первого и второго блоков станции стартовало в 2022 году, в ноябре гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что строительство с российским участием еще двух энергоблоков на АЭС планируется начать в 2023 году.

    Коментарии (0)
    22 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Кремль: Путин даст старт Году семьи в России

    Кремль: Путин 23 января примет участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые»

    Кремль: Путин даст старт Году семьи в России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин 23 января примет участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые», в рамках которого состоится торжественная церемония старта Года семьи в России, сообщили в Кремле.

    В форуме участвуют более 1000 человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи героев России и ветеранов СВО, говорится в анонсе мероприятия, опубликованном на сайте Кремля.

    Глава государства также проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

    В 2023 году всероссийский конкурс «Семья года» прошел в восьмой раз. Участие в конкурсе приняли 384 семьи, победившие на региональных этапах (всего соревновались 3444 семьи).

    Участниками конкурса «Это у нас семейное» являются около 600 тыс. человек (более 100 тыс. семейных команд) из всех 89 регионов страны вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. До 31 января проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. В 2024 году семьи ждут окружные полуфиналы и финал.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 02:03 • Новости дня
    Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, который любит свою страну

    Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «умными и влиятельными людьми»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена

    «Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные,.. они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас (президент Байден), который, по моему мнению, не способен на это», – приводит ТАСС слова Трампа в интервью телеканалу Fox News.

    Ранее Трамп заявлял, что ы случае победы на президентских выборах в США осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до инаугурации.

    При этом, по данным американских СМИ, Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.

    Коментарии (0)
    22 января 2024, 16:07 • Новости дня
    Кремль: Путин и ас-Сиси дадут команду на заливку бетона на египетской АЭС

    Кремль: Путин и ас-Сиси 23 января дадут команду на заливку бетона на египетской АЭС «Эд-Дабаа»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января в режиме видеоконференции примут участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС «Эль-Дабаа», сообщили в Кремле.

    В анонсе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что проект сооружения первой в Египте атомной станции реализуется государственной корпорацией «Росатом» на основе российско-египетского межправительственного соглашения от 2015 года. Всего предполагается строительство четырех энергоблоков общей мощностью 4800 мегаватт.

    Как отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе.

    Коментарии (0)
    22 января 2024, 14:24 • Новости дня
    Политолог: Россияне поддержкой выдвижения Путина выразили гражданскую позицию

    Политолог Федорова: Граждане считают, что именно Владимир Путин способен обеспечить высокий уровень жизни в стране

    Политолог: Россияне поддержкой выдвижения Путина выразили гражданскую позицию
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордные показатели кампании по сбору подписей за выдвижение Владимира Путина демонстрируют сильную гражданскую позицию россиян. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч.

    «Российское общество переживает исторический максимум поддержки Владимира Путина. Уровень одобрения беспрецедентный. Вокруг кандидата сплотились все слои населения нашей огромной страны. Граждане видят изменения к лучшему, произошедшие в их жизни за последние годы, и хотят сохранить заданный курс», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Более того, россияне прекрасно осознают, что за последние несколько лет государство столкнулось с существенными внешнеполитическими вызовами. По их мнению, именно Владимир Путин способен преодолеть все образовавшиеся трудности», – отмечает эксперт.

    «Этим и объясняются столь внушительные результаты кампании по сбору подписей за кандидата. Уже сейчас его поддержали три миллиона человек. Показатель в несколько раз превышает число людей, решивших оставить свою подпись за выдвижение Владимира Путина в 2018 году», – подчеркивает собеседница.

    «Мы имеем дело с колоссальным проявлением гражданской позиции. Жители России добровольно, осознавая всю важность этого действия, буквально с утра ждут открытия избирательных штабов, чтобы выразить свое мнение и поддержать человека, способного сделать их жизни лучше», – считает она.

    «Нельзя не отметить и неоценимый вклад людей, работающих в рамках этой кампании. Тысячи волонтеров по всей стране с гордостью занимаются сбором подписей. Без них столь поразительные результаты были бы невозможны», – резюмирует Федорова.

    Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч. Об этом сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков. Данный результат был обеспечен в период с 23 декабря по 22 января.

    «Такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата. Хотел бы поблагодарить прежде всего волонтеров центрального штаба и в регионах. Также «Единую Россию», Народный фронт, которые очень активно собирали подписи», – подчеркнул он.

    По словам сопредседателя избирательного штаба Марьяны Лысенко, в ЦИК было предоставлено 315 тыс. подписей – максимум, которого требует законодательство. Она отметила, что кампания фактически пришлась на новогодние праздники. «Люди работали самоотверженно, без выходных. Поставить подпись могли люди в любых регионах, это замечательно», – подчеркнула она.

    Доверенное лицо, уполномоченный представитель группы избирателей Виктор Блажеев в свою очередь заметил, что все подписи были очень внимательно проанализированы в два этапа – в региональных и центральном штабах. Отмечается, что к составлению перечня, поданного в ЦИК, подходили с максимальной строгостью.

    «Мы внимательно следили за публичной информацией о возможных нарушениях в ходе сбора подписей – и зачастую эта информация не подтверждалась», – отметил Блажеев. Подписи избирателей, необходимые для регистрации Владимира Путина, были переданы в Центризбирком в понедельник. Сами выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (0)
    22 января 2024, 09:52 • Новости дня
    В Анкаре заявили об ожидании визита Путина в ближайшее время

    Дипломатический источник: В Анкаре ожидают визита Путина в Турцию в ближайшее время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил информированный дипломатический источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в Турции рассчитывают, что это произойдет в ближайшее время, но согласованной даты пока нет.

    Напомним, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет пока называть дату визита президента России Владимир Путина в Турцию.

    Коментарии (2)
    22 января 2024, 20:14 • Новости дня
    Эксперт: Путин является гарантом и арбитром для всех сторон в сфере трудовых отношений

    Политолог Станислав Корякин рассказал о появлении новых российских профсоюзов

    Эксперт: Путин является гарантом и арбитром для всех сторон в сфере трудовых отношений

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России сейчас активно развиваются новые профсоюзы. Их появление является показателем зрелости и развитости всей российской сферы труда, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Корякин. В понедельник Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

    «Внимание главы государства к сфере труда крайне важно, поскольку это весьма чувствительная тема из-за разных интересов у владельцев бизнеса и наемных работников. Именно защита интересов трудящихся всегда в приоритете у Путина, это базис для недопущения трудовых конфликтов в России как социальном государстве», – пояснил Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    «Профсоюзы – одна из немногих организованных общественных структур, которая досталась нам в наследство от Советского Союза. И функция этого объединения неизменна много десятилетий – это поддержка людей наемного труда. В этом процессе президент России выступает гарантом соблюдения прав и обязательств в трехстороннем сотрудничестве между работодателями, профсоюзами и государством. В необходимых случаях глава государства, безусловно, может выступать и арбитром для всех сторон. Он понимает, что права всех сторон должны быть защищены не только законодательно, но и организационно», – подчеркнул он.

    «Надо сказать, что сейчас активно развиваются новые профсоюзы, они снова актуальны в нашей стране. Недавно я узнал, что появился профсоюз арбитражных управляющих. Люди осознают, что у них общие профессиональные интересы, их надо защищать от других участников коммерческих и трудовых отношений. А это является показателем зрелости и развитости всей российской сферы труда и взаимоотношений между работодателями и наемными работниками», – резюмировал эксперт.

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Путин отметил: ФНПР существует 33 года, и за эти годы совместной работы федерация для правительства – часто неудобный партнер.

    «Но все-таки вы в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересы которых вы должны защищать по закону и по смыслу самого существования профсоюзов. Но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов», – указал глава государства. Шмаков согласился, что «интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пока Запад вводит санкции, российская экономика продолжает ставить рекорды. Россия вошла в число трех стран мира, где выросла реальная заработная плата в 2023 году. В ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) говорится, что рост реальной заработной платы в России в 2023 году составил около 17%. В других странах G20 произошло снижение реальной заработной платы, особенно в Бразилии (6,9%), Италии (5%) и Индонезии (3,5%).

    Коментарии (0)
    22 января 2024, 14:52 • Новости дня
    Путин отметил важность государственного подхода в работе профсоюзов

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственный подход очень важен в работе профессиональных союзов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

    В начале общения глава ФНПР сообщил главе государства, что организация «движется к съезду», а промежуточной датой станет 30-летие ее основания, передает ТАСС.

    «Хочу сказать, что за эти годы работы, можно сказать совместной работы, все-таки вы для правительства часто неудобный партнер. Но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций, конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересы которых вы должны защищать по закону, по смыслу самого существования профсоюзов. Но в целом государственный подход, конечно, очень важен, и я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов», – сказал Путин.

    Коментарии (0)
    22 января 2024, 12:18 • Новости дня
    Избирательный штаб Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимо

    Tекст: Ольга Никитина

    Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина с 23 декабря по 22 января собрал по всей стране в десять раз больше подписей в поддержку кандидата, чем необходимые 300 тысяч, сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков.

    «На сегодня собрано в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону (300 тысяч – прим. ВЗГЛЯД). Вы знаете, такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата. Хотел бы поблагодарить прежде всего волонтеров центрального штаба и в регионах. Также «Единую Россию», Народный фронт, которые очень активно собирали подписи», – приводит его слова ТАСС.

    Как сказала сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тыс. подписей – максимум, которого требует законодательство. «Сбор подписей фактически пришелся на новогодние праздники – люди работали очень активно, самоотверженно, без выходных. Поставить подпись могли люди в любых регионах, это замечательно», – отметила она.

    Доверенное лицо, уполномоченный представитель группы избирателей Виктор Блажеев в свою очередь заметил, что все подписи были очень внимательно проанализированы в два этапа – в региональных и центральном штабах. «Мы внимательно анализировали, все подписи, которые вызывали у нас малейшие сомнения, мы не включали их в те, которые были доставлены в ЦИК. Мы внимательно следили за публичной информацией о возможных нарушениях в ходе сбора подписей – и зачастую эта информация не подтверждалась», – добавил он.

    Ранее в понедельник сообщалось, что в Центризбирком поступили подписи избирателей, необходимые для регистрации на выборах президента кандидата Владимира Путина.

    Выборы президента России пройдут 15–17 марта. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

    Коментарии (0)
    22 января 2024, 13:00 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Лукашенко

    Песков: Контакты Путина и Лукашенко планируются

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Контакты президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, контакты ожидаются в ближайшее время, о дате Кремль сообщил дополнительно, передает ТАСС.

    Напомним, Путин и Лукашенко провели переговоры в конце декабря прошлого года.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»
    @ Росатом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, означает старт строительства всего нового энергоблока. После этого проект «Эль-Дабаа» развернется на полную мощность: одновременно будут возводиться все четыре блока атомной станции, передает РИА «Новости».

    АЭС «Эль-Дабаа» расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению «3+» и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС «Эль-Дабаа».

    Это первая для Египта атомная станция, но и для Росатома также особенный проект – не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на Африканском континенте.

    В Кремле ранее отмечали, что Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 12:44 • Новости дня
    Кремль: Путин проведет переговоры с президентом Чада

    Кремль: Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, планируется обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Отмечается, что Идрис Деби посетит Россию с официальным визитом, передает РИА «Новости».

    Планируется, что лидеры стран обсудят перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 12:36 • Новости дня
    Песков заявил, что визит Путина в Турцию находится на стадии подготовки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поездка российского лидера Владимира Путина в Турцию сейчас в стадии подготовки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Контакты между Россией и Турцией на высшем уровне на повестке дня, они готовятся, сказал Песков, передает ТАСС.

    О них сообщат сразу же, как только главы государств окончательно согласуют дату.

    До этого турецкая пресса сообщала, что Путина в Турции якобы ожидают 12 февраля.

    Также другие источники утверждали, что в Анкаре рассчитывают на визит президента России в ближайшее время.

    Коментарии (2)
    Главное
    База наемников поражена при ударах по Харькову
    Дальнобойщик сообщил о выброшенной гумпомощи для участников СВО
    ВСУ раскритиковали БМП Bradley из-за непригодности к зиме
    ФСБ разъяснила новые правила выезда за рубеж детей до 14 лет
    Участник КВН Геворкян умер в Сочи после драки
    Танец полуголой порноактрисы перед подростками в клубе Новгорода вызвал скандал
    Пенсионерка в Москве погибла из-за китайского одеяла с подогревом

    Фермеры стали новой угрозой для европейских властей

    Европейские аграрии столкнулись с пренебрежением со стороны собственных властей. В столь сложный период, когда цены на дизель за два года резко выросли, когда их лишили российских удобрений, власти решили закрыть свои финансовые дыры за счет своих же фермеров. Однако работники сельского хозяйства не дают себя в обиду. Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы из-за Украины осознали собственную слабость

    Париж и Берлин поссорились из-за объемов помощи Украине. Германия обвинила Францию в недостаточной поддержке ВСУ. Спор произошел на фоне непропорционально малого вклада некоторых членов ЕС в поддержку Украины, многократных призывов ФРГ вооружаться в ближайшие годы и отсутствия в США консенсуса по вопросу финансирования Киева. Чем вызваны разногласия европейцев и какие опасения они скрывают? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............