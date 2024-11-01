KMZ успешно испытал патрульный катер для МЧС

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    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней
    В Кремле не поняли признание Трампа в уничтожении «Северного потока – 2»
    Стало известно о возобновлении работы по возвращению подворья России в Иерусалиме
    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу
    Морпехи ТОФ освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР
    КНДР выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    NYT сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе
    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом
    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

    6 комментариев
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 14:14 • Новости дня

    KMZ успешно испытал патрульный катер для МЧС

    Первые испытания патрульного катера РПК-640 для МЧС России прошли на KMZ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патрульный катер РПК-640 успешно прошел первые испытания, подтвердив свою готовность к серийному производству на Кингисеппском машиностроительном заводе в рамках контракта для МЧС.

    Патрульный катер РПК-640, произведенный на «Кингисеппском машиностроительном заводе» (KMZ), успешно прошел первые ходовые испытания, как сообщает ТАСС. Этот катер был создан в рамках контракта на 2,76 млрд рублей для Министерства чрезвычайных ситуаций. Испытания подтвердили высокую маневренность, надежность и скорость катера, которая достигала 70 километров в час.

    Контракт на производство и поставку 199 многоцелевых катеров был заключен в мае. В его рамках KMZ обязуется построить катера трех типов: патрульные ПК-500 и РПК-640, а также несколько быстроходных всепогодных катеров RX-1173. Все модели предназначены для обеспечения безопасности водных путей на территории России.

    Руководитель проекта серийного производства катеров РПК-640 Александр Яшин отметил, что катер РПК-640 успешно справился с испытаниями: «Катер отлично себя показал на воде, хорошо маневрировал, управлялся, и достиг скорости в 70 километров в час. Все оборудование катера работало исправно. Эти катера отлично справятся с обеспечением безопасности водных путей всех регионов России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода, который занимается производством и ремонтом дизельных двигателей и газотурбинных установок, а также осваивает сервис турбин, произведенных на Украине; Министерство обороны получит первые морские дроны до конца года, как заявил управляющий директор холдинга КМЗ Михаил Даниленко.

    31 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию

    Небензя заявил о гневе Зеленского из-за миграции украинцев в новые регионы России

    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Как передает ТАСС, по словам Небензи, украинские граждане, которые покинули страну и отправились в западные государства, теперь возвращаются и переезжают в регионы, вошедшие в состав России.

    Небензя отметил, что в интернете можно найти множество видео, где украинские мужчины радостно обсуждают свое бегство с Украины, называя ее «концлагерем Зеленского». Многие из них выбирают Россию в качестве нового места жительства. По словам дипломата, с февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыло 5,3 млн украинцев, сейчас это число значительно возросло.

    Дипломат подчеркнул, что украинцы, уехавшие на Запад, сталкиваются там с бытовыми трудностями и дискриминацией по языковому признаку, что побуждает их переселяться в Россию, в том числе в новые регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что социально-экономические трудности на новом месте вынуждают внутренне перемещенных граждан Украины возвращаться на неподконтрольные Киеву территории, с чем ранее уже сталкивались многие беженцы.

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    31 октября 2024, 18:34 • Новости дня
    Машину олимпийской чемпионки забросали бутылками с водкой

    На машину олимпийской чемпионки сбросили бутылки с водкой и коньяком из окна соседнего дома

    Машину олимпийской чемпионки забросали бутылками с водкой
    @ Артур Лебедев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На автомобиль двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян из окна дома сбросили бутылки со спиртным, она подала заявление в правоохранительные органы.

    На автомобиль Егорян и автомобиль еще одной девушки, стоявший рядом, выбросили бутылки с водкой и коньяком из окна соседнего дома, рассказала спортсменка РИА «Новости».

    Инцидент произошел вечером в среду. Сама собеседница и другая потерпевшая подали заявление в полицию, теперь ожидается официальное письмо в течение десяти дней.

    Ущерб оказался значительным, Егорян выразила надежду на то, что виновные будут найдены. Спортсменка также призвала людей заниматься спортом, а не отвлекаться на алкоголь.

    В августе 2023 года неизвестные разбили автомобиль президента академии футбольного клуба «Спартак» на улице Маросейка в центре Москвы.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 23:39 • Новости дня
    В России перестанут продавать пиво в алюминиевых банках 0,5 литра

    Российский производитель алюминиевой тары отказался от банок 0,5 литра

    В России перестанут продавать пиво в алюминиевых банках 0,5 литра
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    В России больше не будут производиться и продаваться напитки в банках объемом 0,5 литра, компании начнут использовать тару емкостью 0,45 литра.

    Крупнейший производитель алюминиевой тары в России, компания «Урбан Крафт», прекращает выпуск пол-литровых банок. Начиная с 25 октября, клиенты должны заказывать тару объемом 0,45 литра, сообщило РИА «Новости».

    По словам представителей компании, пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка. Это решение обусловлено снижением спроса на классические банки объемом 0,5 литра.

    Таким образом, компания адаптируется к изменяющимся потребностям рынка, предлагая альтернативный объем тары. Это изменение может повлиять на ассортимент напитков, доступных для покупки в России, говорится в заявлении производителя.

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    31 октября 2024, 19:34 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами

    Расчет ТОС группировки «Север» уничтожил скопление ВСУ в районе Волчанска

    Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопление украинских военных уничтожено в укрытии в районе Волчанска в Харьковской области с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) группировки «Север», сообщили в Минобороны.

    Разведка группировки вскрыла у Волчанска скопление живой силы ВСУ, находившейся в укрытии, полученные данные проанализировали, после чего было принято решение о применении огневого воздействия по противнику, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Расчет ТОС группировки «Север» термобарическими снарядами уничтожил личный состав украинских боевиков.

    Ранее в октябре в Курской области экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины, проводившую ротацию войск.

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    31 октября 2024, 17:59 • Новости дня
    В Петербурге приняли решение по времени продажи алкоголя в магазинах

    В Петербурге не обсуждали сокращение времени продажи алкоголя в магазинах

    Tекст: Ольга Иванова

    Законодательное собрание Петербурга не планирует сокращать время продажи алкоголя в магазинах, сосредоточив внимание на борьбе с «наливайками», сообщил председатель бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок.

    По его словам, более актуальной задачей в настоящее время является противодействие незаконным заведениям, известным как «наливайки», передает РИА «Новости».

    «В свете появившихся новостей сообщаю, что в законодательном собрании Санкт-Петербурга не рассматривается возможность сокращения времени продажи алкоголя в магазинах по опыту региональных коллег. Куда более острый вопрос для нас – борьба с засильем пресловутых наливаек», – отметил Четырбок.

    Депутат также напомнил, что на последнем заседании рабочей группы было установлено время продажи алкоголя во всех объектах общественного питания, кроме ресторанов, с 11 до 22 часов. Это соответствует уже существующему графику продажи алкоголя в магазинах.

    На ваш взгляд
    Вы бы поддержали сокращение времени продажи алкоголя в вашем регионе?



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    Напомним, глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе. Губернатор объяснил необходимость таких ограничений тем, что 71% смертей трудоспособного населения региона связаны с употреблением спиртного. Председатель комитета Госдумы Нина Останина выразила сомнение в эффективности ужесточения мер по продаже алкоголя, объяснив, что любые запреты можно обойти.

    Коментарии (16)
    1 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    Трамп признался в уничтожении «Северного потока – 2»

    Трамп рассказал Карлсону о своей роли в уничтожении «Северного потока – 2»

    Трамп признался в уничтожении «Северного потока – 2»
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в беседе с Такером Карлсоном, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток – 2», введя в 2019 году санкции против его строительства.

    Трамп заявил, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток – 2», передает «Лента.ру».

    «Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток – 2». Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион», – сказал Трамп.

    Политик отметил, что считает людей, так думающих, больными.

    Трамп объяснил, что уничтожил проект, введя в 2019 году санкции против участников строительства трубопровода. Эти санкции значительно затормозили проект и повлияли на его реализацию, что стало стратегической целью бывшего президента США.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее указал на обострение истории с расследованием взрывов на «Северных потоках». Он напомнил, что США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.

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    31 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»
    Грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция, которая заявила о непризнании субботних выборов в парламент, созывает митинг протеста в понедельник в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге представитель «Коалиции перемен» Елена Хоштария заявила, что оппозиция добьется признания выборов нелегитимными и проведения нового голосования, для чего «фундаментально нужны уличные акции». По ее словам, «надо бороться против конституционного переворота, организованного нашим врагом – Россией». «Надо изгнать Россию из Грузии», – заявила она.

    Представитель коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе заявила о том, что на выборах «Грузинская мечта» победила потому, что их проводили «российские спецслужбы». «Российские спецслужбы украли у нас выборы», – сказала она.

    Тинатин Бокучава от саакашвилевского «Единого национального движения» в свою очередь сказала, что «прозападной оппозиции» «народ доверил управлять страной», поэтому «наша победа неизбежна». По ее словам, грузинскую оппозицию «поддерживает весь свободный мир», а «Грузинскую мечту» – такие страны, как Россия, Венесуэла и Никарагуа».

    Ранее «Грузинскую мечту» поздравили Венгрия, Азербайджан, Армения, Турция, Китай, а о признании ее победы названными Тинатин Бокучава странами говорит только сама оппозиция. Оппозиция продолжит консультации с президентом Саломе Зурабишвили по плану действий.

    На брифинге не было представителей еще одной оппозиционной партии, которая преодолела барьер в пять процентов, – «За Грузию». Ее представители заявляют, что полностью разделяют недовольство оппозиции.

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    31 октября 2024, 20:42 • Новости дня
    Эксперт рассказал о ситуации ВСУ в Красноармейске

    Эксперт Киселев: ВСУ в Красноармейске напуганы и роют окопы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины в Красноармейске (украинское название – Покровск) испуганы приближением российских войск, они начали беспорядочное строительство фортификаций, заявил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские военные хаотично возводят фортификационные сооружения и роют окопы, сказал Киселев в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС. Эти действия связаны с угрозой наступления и артиллерийских ударов со стороны российских войск, которые находятся на расстоянии всего шести с половиной километров от города.

    «Это расстояние удара миномета. Логистические пути уже под ударами нашей артиллерии. Информацию из Покровска мы точно так же получаем. Суета очень большая, военные очень напуганы, не знают, что делать», – сказал он.

    Большинство мирных жителей уже покинуло Красноармейск, а оставшиеся стремятся сохранить свои дома. Украинские власти также эвакуировались из города, забрав с собой документацию, добавил Киселев.

    Глава городской военной администрации Красноармейска Сергей Добряк ранее заявлял о блокировке города для передвижения и призвал жителей эвакуироваться. Ранее украинские военные сообщили, что обстановка на Красноармейском направлении продолжает оставаться сложной для их армии.

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    1 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной

    Глава МИД России Лавров выразил недоумение из-за военного сотрудничества Турции и Украины

    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение, оно противоречит желанию Анкары быть посредником в украинском конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

    Лавров заявил, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает вопросы на фоне заявлений Анкары о готовности стать посредником в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», – заявил министр иностранных дел России.

    Он отметил, что российская сторона ценит усилия Турции по содействию в урегулировании кризиса на Украине, а также напомнил о важной роли Турции в организации переговоров в Стамбуле весной 2022 года и в содействии заключению зерновой сделки.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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    1 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу

    Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за участие в программе на российском ТВ

    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу
    @ Petr David Josek/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал нынешнего премьера Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском шоу, где тот критиковал политику Евросоюза на Украине, пишет Politico.

    Матович подверг резкой критике действующего главу правительства Словакии за его участие в российской телевизионной программе «60 минут», назвав Фицо «вероломным хорьком», передает РИА «Новости».

    Фицо заявил в эфире, что Евросоюз якобы предоставляет Украине оружие и финансовую помощь, но на самом деле хочет дистанцироваться от конфликта. Он также выразил намерение посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

    Фицо также подверг сомнению мнение западных СМИ о способности российской армии, заявив, что создается противоречивый образ.

    Так, с одной стороны, российские войска изображаются неспособными удержать даже небольшую территорию, с другой – представляются как угроза всей Европе. Он отметил, что это недостоверные мифы, которые необходимо развеивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.

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    1 ноября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Зеленский сообщил о намерении использовать операцию ВСУ в Курской области для дипломатии

    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Операция ВСУ в Курской области может сыграть важную роль в украинских дипломатических инициативах, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, успешное завершение операции может иметь значимое влияние и будет использовано в тактических целях для урегулирования конфликта, передает Ura.ru.

    Кроме того, украинский президент подчеркнул, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив. Он выразил уверенность в том, что действия ВСУ могут стать значимым инструментом в тактических и дипломатических переговорах касательно конфликта.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    1 ноября 2024, 12:49 • Новости дня
    В Тбилиси объяснили Зеленскому, где побеждает Россия
    В Тбилиси объяснили Зеленскому, где побеждает Россия
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заниматься наступлением России на своей родине, а не говорить о «победе России в Грузии» по итогам выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Россия продвигается вперед на Украине, а в это время, к сожалению, президент Украины говорит о победе России в Грузии», – заявил Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции.

    «Это у них (на Украине) Россия продвигается вперед», – заявил он.

    «Продвигается и продвигается (Россия на Украине), а ее президент говорит о «победе России в Грузии». Эти люди (обвиняющие Грузию) о чем вообще думают? Мы же видим это все!» – сказал исполнительный секретарь «Грузинской мечты».

    Накануне вечером грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России».

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    31 октября 2024, 18:07 • Новости дня
    Лавров исключил ничейное окончание конфликта на Украине

    Лавров исключил ничью в конфликте на Украине, заявив о приоритете справедливости

    Лавров исключил ничейное окончание конфликта на Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Понятие «вничью» не отражает необходимость обеспечения интересов всех сторон в конфликте на Украине, победа должна быть за справедливостью, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как сообщает «Российская газета», по итогам международной конференции по евразийской безопасности, прошедшей в Минске, Лавров заявил, что понятие «вничью» не соответствует необходимости надежного обеспечения интересов всех сторон. Он подчеркнул, что это должно быть сделано в масштабах всего континента.

    Лавров отметил, что термин «вничью» может быть применен к Стамбульским договоренностям 2022 года, но в текущих условиях это неприемлемо. Глава МИД РФ подчеркнул, что «победа будет за нами» означает победу справедливости. Он добавил, что сначала справедливость должна быть обеспечена для тех людей, чьи предки столетиями жили и осваивали эти земли. Только после этого можно будет искать подходящий термин для описания завершения кризиса.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял необходимость договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

    Также сообщалось, что Украина не получила приглашение на международную конференцию по безопасности в Минске, так как киевская политика идет в другом направлении, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова.

    Ранее Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим.

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    31 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

    В ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене Орбан выразил свое мнение о текущей политической ситуации в Европе, передает ТАСС.

    Венгерский премьер охарактеризовал отказ европейских стран от переговоров с Москвой как варварство с дипломатической точки зрения и подчеркнул, что Европа довольна отсутствием диалога с Россией.

    По мнению Орбана, Украина не сможет добиться успеха в текущем конфликте. Он заявил, что ситуация с каждым днем ухудшается, и отметил, что разумные аналитики предсказывают невозможность победы для Украины. Орбан подчеркнул необходимость остановки боевых действий и прекращения огня.

    Орбан также отметил, что достижение мира должно быть приоритетом для европейских стран, но вместо этого они стремятся к победе над Россией. По его мнению, Франция и ФРГ должны сыграть ключевую роль в этом процессе, он призвал их начать переговоры с Москвой. Орбан считает, что переговоры должны быть открытыми, а не тайными, как это происходит сейчас.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

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    1 ноября 2024, 02:12 • Новости дня
    Польша ответила Зеленскому на упреки по МиГ-29

    Сикорский и Косиняк-Камыш объяснили невозможность передачи МиГ-29 Украине

    Польша ответила Зеленскому на упреки по МиГ-29
    @ gov.pl

    Tекст: Максим Попов

    Польские министры Сикорский и Косиняк-Камыш пояснили, почему страна не может передать Украине обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты, ссылаясь на ограничения Варшавы и отсутствие согласия НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ответили на критику президента Владимира Зеленского относительно нежелания передавать Украине обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты над украинской территорией, передает ТАСС.

    Сикорский, выступая на пресс-конференции в Ольштыне, заявил, что возможности Варшавы ограничены. Он подчеркнул: «У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно».

    Одновременно с этим глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш указал на приоритет обеспечения обороноспособности Польши над помощью Киеву. Он отметил, что Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно, но пределом для помощи является безопасность страны. Отказ перехватывать ракеты над Украиной он объяснил отсутствием согласия НАТО: «Решение сбивать ракеты всегда является ответом всего НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения со стороны альянса нет»,  – подчеркнул он.

    Напомним, в четверг на встрече с главами территориальных общин Закарпатской области президент Зеленский выразил недовольство тем, что Польша ограничилась обещаниями передать Украине истребители МиГ-29, хотя договоренности с НАТО предполагали такие поставки.

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    Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему рост ключевой ставки все еще не затормозил перегревшуюся экономику. На самом деле, в России сложилась уникальная ситуация. И она заключается не в недостатке кредитования, а в нехватке производственных мощностей, говорит глава ЦБ. Что это за необычная ситуация и почему ее придется решать еще большим повышением ставки? Подробности

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    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней

    Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта. Однако западная пресса критикует действия ВСУ в приграничье. По оценке The New York Times, именно этот шаг Киева привел к колоссальным территориальным потерям страны в октябре 2024 года. Почему США не поддерживают данную операцию ВСУ и почему Зеленский уделяет ей так много внимания? Подробности

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    Хиджабы довели депутатов до угроз

    Решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в школах спровоцировало негативную реакцию со стороны части кавказских религиозных деятелей и политиков, среди которых депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Противники запрета говорят о якобы нарушенных правах на вероисповедание. Эксперты напоминают, что тему хиджабов уже изучал Верховный суд, а критикам следует поменьше «хайповать» на теме. Подробности

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    Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР

    Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу. На каждом из этих островов причины волнений разные, но всех их объединяет одно обстоятельство, которое наблюдалось и при распаде СССР. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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