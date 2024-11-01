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KMZ успешно испытал патрульный катер для МЧС
Первые испытания патрульного катера РПК-640 для МЧС России прошли на KMZ
Патрульный катер РПК-640 успешно прошел первые испытания, подтвердив свою готовность к серийному производству на Кингисеппском машиностроительном заводе в рамках контракта для МЧС.
Патрульный катер РПК-640, произведенный на «Кингисеппском машиностроительном заводе» (KMZ), успешно прошел первые ходовые испытания, как сообщает ТАСС. Этот катер был создан в рамках контракта на 2,76 млрд рублей для Министерства чрезвычайных ситуаций. Испытания подтвердили высокую маневренность, надежность и скорость катера, которая достигала 70 километров в час.
Контракт на производство и поставку 199 многоцелевых катеров был заключен в мае. В его рамках KMZ обязуется построить катера трех типов: патрульные ПК-500 и РПК-640, а также несколько быстроходных всепогодных катеров RX-1173. Все модели предназначены для обеспечения безопасности водных путей на территории России.
Руководитель проекта серийного производства катеров РПК-640 Александр Яшин отметил, что катер РПК-640 успешно справился с испытаниями: «Катер отлично себя показал на воде, хорошо маневрировал, управлялся, и достиг скорости в 70 километров в час. Все оборудование катера работало исправно. Эти катера отлично справятся с обеспечением безопасности водных путей всех регионов России».
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода, который занимается производством и ремонтом дизельных двигателей и газотурбинных установок, а также осваивает сервис турбин, произведенных на Украине; Министерство обороны получит первые морские дроны до конца года, как заявил управляющий директор холдинга КМЗ Михаил Даниленко.