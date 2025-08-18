Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Ученые обнаружили древнейшие луки и стрелы в Азии
Ученые Институат археологии нашли в Узбекистане наконечники стрел возрастом 80 тыс. лет
Одни из самых древних каменных наконечников стрел, обнаруженные в гроте Оби-Рахмат в Узбекистане, свидетельствуют о появлении охоты с луком на территории Азии уже 80 тыс. лет назад, сообщили в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
Международная группа археологов обнаружила в Узбекистане одни из самых древних свидетельств использования лука и стрел человеком за пределами Африки, передает РИА «Новости».
Каменные наконечники, найденные в гроте Оби-Рахмат, датируются возрастом около 80 тыс. лет. Это открытие позволяет существенно пересмотреть представления о сроках появления дистанционной охоты в Евразии.
В научном институте подчеркнули, что ранее эксперты связывали освоение лука и стрел в Евразии только с поздним каменным веком. Однако находки из Оби-Рахмата относятся к среднему палеолиту и оказываются старше, чем считалось ранее. Слой, в котором найдены наконечники, насчитывает не менее 80 тысяч лет и содержит целую серию мелких треугольных каменных сколов длиной до 3 сантиметров.
«На предметах из Оби-Рахмата оказались следы износа, типичные для метательных орудий. Форма артефактов и предполагаемые размеры древков также указали на то, что данные изделия использовались в качестве наконечников стрел», – заявила ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Лидия Зоткина.
Особую ценность открытию придает то, что в том же гроте были найдены останки людей, сочетающих признаки неандертальцев и древних представителей современного человека. Кому именно принадлежала технология изготовления наконечников – одному из видов или их гибридным потомкам – ученым еще предстоит выяснить.
Ранее археолог заявил о дискуссионном статусе даты основания Москвы.
Тульские археологи обнаружили следы неизвестных племен на верхней Оке. А в Омской области нашли уникальный меч саргатской культуры.