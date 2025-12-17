В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Лукашенко: Зеленский не хочет идти на сделку
Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Зеленский не хочет идти на сделку», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.
Лукашенко подчеркнул, что Зеленский осознает риск исчезновения Украины с политической карты. По мнению Лукашенко, дальнейшее продолжение конфликта может привести к «глобальной войне» с применением всех видов вооружения. При этом Лукашенко считает, что Зеленский все же «хочет мира», но позиции Москвы и Киева на то, чем должен закончиться конфликт, «разные».
По словам белорусского лидера, он полностью уверен, что президент России Владимир Путин сейчас стремится к миру. «Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина», – сказал Лукашенко.
Белорусский президент отметил, что на сегодняшний день важно исключить подозрения России в том, что прекращение огня используется для перевооружения Украины западным оружием.
Лукашенко считает, что США должны участвовать в урегулировании, иначе мир невозможен. Однако, по его словам, урегулирование зависит не только от президента США Дональда Трампа. Он уверен, что в случае разочарования США конфликт на Украине продлится до тех пор, пока на ситуацию не повлияют силы, вынуждающие Зеленского пойти на мир.
Лукашенко подчеркнул, что конфликт влияет на всех соседей: «У нас есть две воюющие стороны – Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит».
«Любая война заканчивается миром», – сказал Лукашенко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.