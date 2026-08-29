Сенатор Шейкин раскрыл мошенническую схему с фейковой техподдержкой

Сенатор Шейкин раскрыл схему с фейковой техподдержкой

Tекст: Катерина Туманова

Злоумышленники используют отсутствие подтверждения оплаты для дальнейшего выманивания средств у доверчивых граждан.

«После этого он обращается в указанную на странице «техподдержку» и фактически продолжает общение с теми же злоумышленниками. Лжеоператор сообщает, что платеж якобы завис, деньги заморожены или произошел технический сбой», рассказал он ТАСС.

Шейкин уточнил, что затем человеку предлагают пройти «верификацию», внести страховой платеж, налоговый депозит или временно перевести еще одну сумму для возврата денег. Также его могут убеждать повторить операцию несколько раз.

По словам сенатора, мошенники рассчитывают на желание жертвы быстро вернуть потерянные деньги. При этом аферист выступает в роли специалиста, помогающего решить проблему.

Однако настоящая служба поддержки никогда не требует дополнительных переводов для возврата средств, напомнил эксперт.

В случае неудачной покупки следует прекратить общение и обратиться в свой банк. Связываться с компанией нужно только по контактам на официальном сайте или в приложении.

Попытки самостоятельно исправить ситуацию по инструкциям неизвестных лиц часто приводят к еще большим финансовым потерям, предупредил сенатор.



