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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    29 августа 2026, 07:46 • Новости дня

    «Северяне» рассказали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах

    В Сумах убит начальник ТЦК Пугач

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах.

    «В Сумах убит начальник Сумского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и соцподдержки полковник Пугач Андрей Юрьевич. Официальных комментариев о причинах гибели полковника не поступало», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продвинулись на двух участках на 150 метров, в Сумском районе – продвижение на 22 двух участках. Есть продвижения в районе Храповщины.

    В Черниговской области авиация и расчеты БПЛА «Герань» громили объекты логистики ВСУ, поражен крупных склад в районе Чернигова.

    На Харьковском направлении в Казачьей Лопани тяжелые бои идут в западной части населенного пункта. По прилегающим лесопосадкам работала российская авиация.

    На Волчанском направлении ожесточенные бои идут в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении «Северяне» продолжают ожесточенные бои в районе Должанки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 100 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поселок Хотень в Сумской области перешел под огневой контроль армии России. «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области.

    Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения.


    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в настоящее время ведет борьбу за свое настоящее и будущее, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна сегодня борется за свое настоящее и будущее, а укрепление суверенитета должно сопровождаться практическими усилиями по повышению благополучия граждан, передает РИА «Новости».

    «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

    На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    29 августа 2026, 03:03 • Новости дня
    Минприроды: Россия заняла пятое место в мире по запасам угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия вошла в пятерку мировых лидеров по объемам угольных запасов, которые к началу текущего года превысили 273 млрд тонн, сообщили в Минприроды.

    Россия располагает запасами угля в объеме 273,2 млрд тонн, занимая пятую строчку в мире по этому показателю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

    «Страна обладает крупной сырьевой базой угля и находится на пятом месте после Китая, США, Индии и Австралии», – заявили в ведомстве.

    По состоянию на начало 2026 года угольные запасы выросли на 825,6 млн тонн по сравнению с показателями 2025 года. Согласно статистике Росстата, добыча ресурса в стране за период с января по июль 2026 года сократилась почти на 2% в годовом исчислении, составив 249 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте NYT писала, что Азия вернулась к углю на фоне перебоев с газом. Угольные компании России существенно нарастили отгрузку угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поставки российского угля на индийский рынок рекордно выросли в июле. Южная Корея увеличила закупки российского угля до максимума за три года.

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    28 августа 2026, 21:21 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров назначен на должность советника по оборонным инновациям при министре обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Эту информацию распространило украинское издание «Общественное», сославшись на пресс-службу Федорова, передает ТАСС.

    «Встреча с министром обороны Италии Гуидо Крозетто. Поблагодарил Гуидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям», – цитирует Федорова издание.

    Экс-министр выразил благодарность за оказанное доверие и стратегическое партнерство. Он отметил, что на новой должности планирует помогать Италии в развитии технологий современной войны и улучшении оборонной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе украинского ведомства Михаилу Федорову должность своего советника.

    До этого отставной чиновник отклонил предложение Владимира Зеленского занять аналогичный пост на Украине.

    Позднее экс-министр выступил с резкой критикой украинского лидера из-за коррупции.

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    28 августа 2026, 19:54 • Новости дня
    Памятник российскому биологу Мичурину снесли в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бюст основоположника научной селекции растений Ивана Мичурина, находившийся на территории Селекционно-генетического института, был демонтирован в Одессе.

    Российский ученый Иван Мичурин известен как выдающийся биолог и естествоиспытатель, создавший более 350 высокоценных сортов косточковых плодовых и ягодных культур, передает ТАСС. Он вывел свыше 150 новых гибридных сортов яблонь, груш, вишен, слив и других растений.

    Кампания по переименованию улиц и сносу памятников советским и российским деятелям на Украине началась в 2015 году в рамках «декоммунизации». С 2022 года борьба с напоминаниями о российской и советской истории усилилась.

    В марте 2023 года был принят закон о «деколонизации» топонимов, обязывающий местные власти менять географические названия, связанные с Россией и советским периодом.

    В мае прошлого года подростки повредили памятник Ивану Мичурину в Полтавской области.

    В прошлом месяце власти подконтрольного Киеву Запорожья демонтировали монумент русскому композитору Михаилу Глинке.

    Осенью 2024 года участники акции в Одессе накрыли пакетом бюст поэта Александра Пушкина.

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    28 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Индия и Вьетнам заинтересовались грузоперевозками по Северному морскому пути

    Минтранс: Индия и Вьетнам заинтересовались грузоперевозками по Севморпути

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва обсуждает запуск транзитных рейсов через арктические воды с партнерами из Азии на фоне нестабильности в логистике южных морей, сообщили в Минтрансе.

    Российское министерство транспорта активно взаимодействует с логистическими предприятиями Вьетнама и Индии по вопросам транзита, передает РИА «Новости». Глава ведомства Андрей Никитин отметил растущий международный спрос на российскую арктическую артерию в преддверии Восточного экономического форума.

    «Если говорить о международном интересе, то здесь самым конкретным примером является Китай: их компания Sea Legend Shipping запускает регулярный контейнерный сервис из Нинбо через нашу Арктику напрямую в британский порт Филикстоу», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что диалог с новыми азиатскими партнерами продолжается.

    Северный морской путь привлекает иностранных судовладельцев благодаря статусу кратчайшего маршрута между Европой и Азией. Дополнительным фактором роста популярности российской акватории стала напряженная обстановка в Красном море и Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания Sealegend Shipping запустила регулярный еженедельный рейс в Европу по Северному морскому пути.

    Южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro запланировал пробный проход по арктическому маршруту.

    Россия и Китай решили удвоить объем грузоперевозок по этой транспортной артерии к 2030 году.

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    29 августа 2026, 00:25 • Новости дня
    Премьер-министр Украины рассказал, что мощно горит под Киевом

    Премьер-министр Украины рассказал о пожаре под Киевом

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно докладам министра внутренних дел Украины и руководителя ГСЧС об ударе в Бучанском районе Киевской области, после попадания там возник пожар с последующей детонацией, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

    По словам Корецкого, задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий, однако уже перекрыта трасса, а местные СМИ сообщают о повторных детонациях, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал премьера.

    «К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. Совершать одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись», – добавил украинский премьер.

    Корецкий подчеркнул, что ждет от правоохранителей «мгновенной и суровой реакции».

    Вечером 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами произошел на складах под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы Житомирская трасса, которая является частью международного маршрута М-06 Киев - Чоп, была перекрыта. Киев остался без света после взрывов.

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    28 августа 2026, 21:30 • Новости дня
    Глава Нижегородской области анонсировал появление первого госцентра ЭКО

    Губернатор Никитин: В Нижегородской области появится первый госцентр ЭКО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нижегородской области появится первый государственный центр ЭКО, который станет частью масштабного медицинского кластера «Семейный квартал», сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    Учреждение появится в рамках проекта «Семейный квартал», сообщил Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «И особый такой акцент – это «Семейный квартал». Четыре учреждения здравоохранения объединяются в один комплекс. Там будет первый государственный центр ЭКО, центр женского и мужского здоровья, детского здоровья с акцентом на репродукцию», – рассказал губернатор.

    Глава региона добавил, что в городе также реализуется проект «Город здоровья». Он объединит больницу имени Семашко и онкоцентр. Кроме того, планируется создать «Квартал здоровья», который включит в себя детскую областную клиническую больницу и кардиоцентр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Ранее глава региона доложил о рекордном приросте числа новорожденных благодаря новым демографическим программам.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил стабильное ежегодное увеличение объемов проведения процедур экстракорпорального оплодотворения в России.

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    29 августа 2026, 01:24 • Новости дня
    С осени прямые рейсы из России позволят отправиться в 42 страны

    География прямых рейсов из России расширена до 42 стран

    Tекст: Катерина Туманова

    Этой осенью для граждан России откроются прямые авиарейсы в 42 государства, включая новые маршруты в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, следует из сезонного расписания авиакомпаний.

    Сезонное расписание полетов предусматривает запуск новых и возобновление старых маршрутов, включая Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, передает РИА «Новости».

    В середине сентября Jazeera Airways возобновит полеты из Москвы в Кувейт, ранее приостановленные из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    С 1 октября пакистанская Fly Jinnah запустит ежедневные рейсы Москва – Исламабад. Алжирская Air Algerie начнет летать в Москву с 2 октября трижды в неделю.

    С 4 октября Myanmar International Airways откроет маршрут Новосибирск – Мандалай – Янгон.

    В ноябре Azur Air запустит рейсы в Хамбантоту на Шри-Ланке из восьми российских городов. Наибольшее число прямых маршрутов из России доступно в страны Западной Азии: в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию.

    Кроме того, прямы рейсы следуют во все государства Центральной Азии: Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

    Прямые перелеты возможны в шесть стран Южной Азии: Афганистан, Индию, Иран, Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланку. В четыре государства Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезия, Мьянма и Таиланд. А также три страны Восточной Азии: Китай, КНДР и Монголия.

    Африканский континент представлен семью направлениями: Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы. В Европе пока открыты рейсы в Сербию и Белоруссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля предложили Москве запустить прямые авиарейсы в Эйлат. Минтранс сообщил о планах увеличить частоту полетов между Россией и Индией. АТОР заявила, что россияне летом могут отправиться прямыми рейсами в 35 стран.

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    28 августа 2026, 23:25 • Новости дня
    Путин шуткой оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Путин оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин с юмором воспринял удивление сотрудников нижегородского автокластера, увидевших его за рулем нового автомобиля Volga.

     Путин в пятницу посетил нижегородский автокластер, где производятся автомобили Volga. Президент проехал за рулем новой машины от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании, передает РИА «Новости».

    Заметив удивление сотрудников предприятия, российский лидер с улыбкой отметил: «Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Нет, нет, все в порядке».

    После поездки на Volga К 50 журналисты поинтересовались впечатлениями президента от автомобиля. По его словам, в салоне машины тихо и мягко. Он добавил, что управлять автомобилем очень удобно, это можно делать одним пальцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках рабочей поездки Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кремль опубликовал кадры поездки Путина за рулем из салона автомобиля Volga. Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил внести изменения в ЕГЭ по ряду предметов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) предложил внести изменения в содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027.

    «Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2027 году», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии структура и содержание не изменятся. В экзамене по информатике поменяется тематика трех заданий, а структура записи ответа на одно сложное задание будет упрощена.

    КИМ по истории синхронизируют с федеральной образовательной программой 10-11-х классов и едиными учебниками. Число заданий увеличат с 21 до 22, добавив работу с историческим источником по всеобщей истории, а максимальный балл вырастет с 42 до 43.

    Максимальный балл по профильной математике увеличится с 32 до 33. В первую часть добавят базовые задания для получения минимального балла, а во вторую – задачи на моделирование реальных ситуаций и решение текстовых задач. Эти изменения отражают акцент на подготовку инженерных кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заранее анонсировал публикацию демоверсий экзаменационных материалов.

    Ранее руководитель ведомства исключил возможность отмены Единого государственного экзамена в 2027 году.

    В июле министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту о первом в истории тестирования результате в 500 баллов.

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    28 августа 2026, 19:51 • Новости дня
    Посольство России пригрозило Нидерландам жестким ответом за кражу активов

    Посольство в Нидерландах: Россия жестко ответит на кражу ее замороженных активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Нидерландах обвинило местные власти в намерении завладеть замороженными средствами Москвы.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для европейского государства, передает ТАСС.

    «Гаага вновь пытается украсть незаконно замороженные российские активы в Европе. Это подорвет доверие к банковскому сектору, поскольку ограбление совершено по указанию правительства», – говорится в заявлении посольства, опубликованном в социальной сети X.

    Представители миссии добавили, что Москва подготовит жесткий ответ, если нападки на государственную собственность не прекратятся.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы к ответному изъятию иностранной собственности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал преследовать по закону инициаторов конфискации российских средств.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила Евросоюзу крайне негативными последствиями для мировой финансовой системы.

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    28 августа 2026, 22:12 • Новости дня
    Из-за взрыва под Киевом перекрыли Житомирскую трассу

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв, из-за полыхающих арсеналов с разлетающимися ракетами перекрыто движение на Житомирской трассе, сообщили военкоры.

    В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Инцидент произошел на трассе, ведущей в Житомир.

    Предположительно, удар пришелся по военному объекту. В украинской столице продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

    Из-за возгорания арсеналов и разлетающихся ракет власти перекрыли движение транспорта. Ограничения затронули участок от 15 до 32 км автодороги М-06 «Киев – Чоп» в обоих направлениях, сообщил военкор Александр Коц.

    Ранее ВС России поразили производство химвеществ для ракет «Фламинго» под Киевом.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по крупным складам Киева.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал главной целью подобных атак уничтожение предприятий по производству ракет.

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    28 августа 2026, 22:46 • Новости дня
    В МИД предрекли Украине огромные потери из-за попыток замедлить ход СВО

    Галузин заявил о неизбежных потерях Киева при попытке затянуть спецоперацию

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление западных стран и киевских властей отсрочить достижение целей российской армии обернется для Украины катастрофическими последствиями, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    По словам Галузина, попытки помешать Москве выполнить поставленные задачи приведут к тяжелым результатам, передает РИА «Новости».

    «Мы отдаем себе отчет в том, что противник и его спонсоры изобретают все новые способы, чтобы замедлить реализацию нами целей СВО. Однако это им не поможет, а лишь приведет к еще большим потерям для самой Украины», – заявил Галузин.

    Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно выражала готовность искать пути мирного урегулирования.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отказе Киева от мирных переговоров. По этой причине армия продолжает обеспечивать позитивную динамику на линии соприкосновения, а спецоперация идет своим чередом.

    Галузин заявил, что Россия стремится к всеобъемлющему урегулированию конфликта на Украине.

    В МИД подчеркивали, что возобновление мирного процесса требует политической воли Киева и его западных спонсоров.

    Галузин также подчеркнул, что действия Владимира Зеленского вынуждают Москву продолжать боевые действия до полного выполнения задач спецоперации.

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    28 августа 2026, 22:23 • Новости дня
    Киев остался без света после взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве произошло частичное отключение электроэнергии, затронувшее левый берег города, на фоне звучащих сирен и сообщений о взрывах, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве фиксируется частичное отключение электроэнергии, передает ТАСС. В частности, без света осталась часть левого берега Киева.

    Ранее в украинской столице 11 раз была объявлена воздушная тревога. Также поступали сообщения о взрывах в городе.

    В настоящее время сирены звучат в ряде регионов страны. Воздушная тревога действует в том числе и в Киевской области.

    В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв. Движение на Житомирской трассе перекрыли из-за полыхающих арсеналов с разлетающимися ракетами.

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за три месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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