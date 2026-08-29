Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили летевшую к Пензенской области ракету
Ранним утром на территории Пензенской области была объявлена ракетная опасность, средствами ПВО одна ракета, направленная на регион, была уничтожена, сообщил в Max-канале губернатор Олег Мельниченко.
«Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на границе Пензенской области дежурными силами ПВО уничтожена ракета, летевшая в направлении нашего региона», – написал он.
Мельниченко поблагодарил военнослужащих за профессиональную работу, от которой зависят жизнь и спокойствие мирных граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник ВСУ ранее в августе атаковал сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района Пензенской области. Упавший беспилотник ВСУ повредил ЛЭП и дома в Пензенской области, а на подлете к Пензе были сбили ракеты.