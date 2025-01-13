Россия и Китай нарастили товарооборот до 244,81 млрд долларов

Китайско-российская торговля в 2024 году выросла до 244,81 млрд долларов

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, объем торговли между Китаем и Россией в 2024 году достиг рекордной отметки в 244,81 млрд долларов, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году.

Импорт из России в Китай за этот период остался практически на прежнем уровне и составил 129,32 млрд долларов. В то же время, экспорт товаров из Китая в Россию показал рост на 4,1%, достигнув 115,49 млрд долларов.

Эксперты подчеркивают, что рост китайского экспорта стал главным двигателем увеличения общего объема торговли между двумя странами.

Ранее сообщалось, что министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России.