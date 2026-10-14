Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Минобороны показало удары по цехам завода «КСМ Протек» под Киевом
Минобороны показало кадры ударов по цехам завода «КСМ Протек» под Киевом
Российские беспилотники «Герань» уничтожили цеха завода «КСМ Протек» под Киевом, сообщило Министерство обороны России.
Дроны бригады «Варяг» точными ударами уничтожили цеха предприятия, электроподстанцию в Вышгороде и радиолокатор СТ-68, передает Минобороны.
Кроме того, были поражены логистический центр и сожжен локомотив на железнодорожном перегоне.
Ранее в результате обстрела в Киевской области был полностью уничтожен завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протек».
ВС России в среду нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Во вторник Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие разведданных об ударах по Киеву.