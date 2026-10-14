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Водитель автобуса во Владивостоке ослеп на один глаз после выстрела пассажира
Врачам краевой клинической больницы во Владивостоке удалось сохранить глаз 31-летнему водителю автобуса, пострадавшему от выстрела из травматического оружия, однако зрительная функция органа безвозвратно утрачена, сообщили в Минздраве Приморья.
Мужчина получил тяжелую травму в результате конфликта с группой подростков, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Специалисты офтальмологического отделения краевой клинической больницы № 2 провели сложную операцию 31-летнему мужчине, получившему тяжелую травму глаза в ходе конфликта с группой подростков. В лицо пострадавшему выстрелили из травматического пистолета. По словам медиков, глаз удалось сохранить как орган, однако зрительная функция, к сожалению, утрачена», – рассказали в министерстве.
В настоящее время пострадавший находится в стационаре. В дальнейшем ему предстоит пройти несколько пластических операций по восстановлению верхнего века.
Инцидент произошел после ссоры молодых людей в заведении быстрого питания, которая продолжилась в автобусе. Водитель и другие пассажиры попытались остановить хулиганов, но один из них ударил мужчину по лицу. При попытке преследования 18-летний правонарушитель выстрелил в водителя из травматического пистолета.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что все участники инцидента доставлены в полицию. Против стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве правоохранительные органы задержали шестерых подростков за стрельбу из сигнального пистолета.
Летом пассажирка столичного автобуса получила тюремный срок за нападение на контролера.