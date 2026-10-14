Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Хакер дважды взломал сеть оборонной компании Нидерландов
NRC: Хакер дважды взломал сеть нидерландского оборонного предприятия
Этичный хакер Ян Виллем Велдхейс смог дважды получить права администратора в сети одной из нидерландских оборонных компаний для демонстрации недостатков кибербезопасности.
Оборонные компании в Нидерландах остаются уязвимыми для кибершпионажа и угроз в сфере безопасности. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на газету NRC.
Этичный хакер Ян Виллем Велдхейс, которого наняло само предприятие, смог дважды получить права администратора в сети компании. Осенью 2021 года он проник в систему менее чем за сутки и получил доступ к документам. «Две недели он мог незамеченным читать конфиденциальные документы и электронную почту», – пишет газета.
В начале 2023 года специалист повторил проверку и вновь получил права администратора, несмотря на устраненные уязвимости. На этот раз ему потребовалось восемь дней. Лишь во время третьего тестирования в конце 2023 года хакер столкнулся с цифровыми ловушками, установленными для обнаружения злоумышленников.
По словам Велдхейса, защиты внешнего периметра сети недостаточно: оборонным предприятиям следует постоянно отслеживать активность внутри своих систем и обучать специалистов выявлять скрытые способы проникновения. Издание отмечает, что европейские компании все чаще сталкиваются с угрозами в сфере кибербезопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оборонные компании Нидерландов занялись массовой вербовкой студентов.
Летом посол России отверг обвинения Нидерландов в кибератаках.