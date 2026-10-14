Хакер дважды взломал сеть оборонной компании Нидерландов

NRC: Хакер дважды взломал сеть нидерландского оборонного предприятия

Tекст: Мария Иванова

Оборонные компании в Нидерландах остаются уязвимыми для кибершпионажа и угроз в сфере безопасности. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на газету NRC.

Этичный хакер Ян Виллем Велдхейс, которого наняло само предприятие, смог дважды получить права администратора в сети компании. Осенью 2021 года он проник в систему менее чем за сутки и получил доступ к документам. «Две недели он мог незамеченным читать конфиденциальные документы и электронную почту», – пишет газета.

В начале 2023 года специалист повторил проверку и вновь получил права администратора, несмотря на устраненные уязвимости. На этот раз ему потребовалось восемь дней. Лишь во время третьего тестирования в конце 2023 года хакер столкнулся с цифровыми ловушками, установленными для обнаружения злоумышленников.

По словам Велдхейса, защиты внешнего периметра сети недостаточно: оборонным предприятиям следует постоянно отслеживать активность внутри своих систем и обучать специалистов выявлять скрытые способы проникновения. Издание отмечает, что европейские компании все чаще сталкиваются с угрозами в сфере кибербезопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оборонные компании Нидерландов занялись массовой вербовкой студентов.

Летом посол России отверг обвинения Нидерландов в кибератаках.