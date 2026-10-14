Лондон отказался вводить пошлины на китайские автомобили

The Guardian: Британия не стала облагать китайские авто пошлинами

Tекст: Игорь Иножарский

Министр бизнеса Джонатан Рейнолдс заявил, что британское правительство не станет менять торговые правила и вводить пошлины на автомобили из Китая под давлением Евросоюза, настаивающего на выравнивании подходов Лондона и Брюсселя к китайскому импорту, пишет The Guardian.

«Я просто хочу прояснить: когда мы принимаем любое решение в сфере торговли, касающееся защитных пошлин в отношении ЕС, оно основано на интересах Британии, а не на просьбах какой-то другой страны», – заявил Рейнолдс во время торговой поездки в Индию. Он напомнил, что в 2024 году Лондон уже тщательно изучал вопрос пошлин на китайские автомобили и продолжает держать его под контролем, учитывая потребности промышленности и экспортный характер британского автопрома.

На фоне пошлин ЕС до 45% на китайские электромобили в Брюсселе опасаются, что китайские компании смогут использовать Британию как «черный ход» на единый рынок, в том числе через возможное производство машин Chery на заводах Nissan в северной Англии. Рейнолдс отверг такие опасения, указав, что в стране пока нет крупных китайских автопроизводителей, выпускающих машины для поставок в ЕС, и признал, что санкции против китайских товаров возможны в будущем, но предупредил о риске ответных мер Пекина против британских компаний вроде Jaguar Land Rover.

Министр связал спор о пошлинах с подготовкой к ноябрьскому саммиту Британия – ЕС в Брюсселе, который премьер Эндрю Бернхэм рассматривает как первый шаг к возможному возвращению в Евросоюз и расширению доступа к единому рынку, таможенному союзу или членству. Он подчеркнул, что включение Британии в новые европейские правила Made in Europe выгодно самому ЕС из-за тесной интеграции цепочек поставок, и параллельно продвигает соглашение о свободной торговле с Индией, уже снизившее индийские пошлины на шотландский виски со 150% до 75% и открывающее путь к взаимному признанию юридических квалификаций и инвестициям в Британию на сумму свыше 1 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших 15 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая в рамках ответных мер против демпинга. На прошлой неделе Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили, обсуждая защиту собственного автопрома. В 2024 году в ЕС ввели пошлины на китайские электромобили, обосновав их необходимостью защитить европейских производителей.