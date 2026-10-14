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    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    19 комментариев
    14 октября 2026, 10:40 • Новости дня

    Лондон отказался вводить пошлины на китайские автомобили

    The Guardian: Британия не стала облагать китайские авто пошлинами

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр бизнеса Британии Джонатан Рейнолдс заявил, что правительство не будет вводить импортные пошлины на автомобили из Китая ради сближения с Евросоюзом, и отверг опасения по поводу «черного хода» на рынок ЕС.

    Министр бизнеса Джонатан Рейнолдс заявил, что британское правительство не станет менять торговые правила и вводить пошлины на автомобили из Китая под давлением Евросоюза, настаивающего на выравнивании подходов Лондона и Брюсселя к китайскому импорту, пишет The Guardian.

    «Я просто хочу прояснить: когда мы принимаем любое решение в сфере торговли, касающееся защитных пошлин в отношении ЕС, оно основано на интересах Британии, а не на просьбах какой-то другой страны», – заявил Рейнолдс во время торговой поездки в Индию. Он напомнил, что в 2024 году Лондон уже тщательно изучал вопрос пошлин на китайские автомобили и продолжает держать его под контролем, учитывая потребности промышленности и экспортный характер британского автопрома.

    На фоне пошлин ЕС до 45% на китайские электромобили в Брюсселе опасаются, что китайские компании смогут использовать Британию как «черный ход» на единый рынок, в том числе через возможное производство машин Chery на заводах Nissan в северной Англии. Рейнолдс отверг такие опасения, указав, что в стране пока нет крупных китайских автопроизводителей, выпускающих машины для поставок в ЕС, и признал, что санкции против китайских товаров возможны в будущем, но предупредил о риске ответных мер Пекина против британских компаний вроде Jaguar Land Rover.

    Министр связал спор о пошлинах с подготовкой к ноябрьскому саммиту Британия – ЕС в Брюсселе, который премьер Эндрю Бернхэм рассматривает как первый шаг к возможному возвращению в Евросоюз и расширению доступа к единому рынку, таможенному союзу или членству. Он подчеркнул, что включение Британии в новые европейские правила Made in Europe выгодно самому ЕС из-за тесной интеграции цепочек поставок, и параллельно продвигает соглашение о свободной торговле с Индией, уже снизившее индийские пошлины на шотландский виски со 150% до 75% и открывающее путь к взаимному признанию юридических квалификаций и инвестициям в Британию на сумму свыше 1 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая в рамках ответных мер против демпинга. На прошлой неделе Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили, обсуждая защиту собственного автопрома. В 2024 году в ЕС ввели пошлины на китайские электромобили, обосновав их необходимостью защитить европейских производителей.

    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

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    13 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Бывшего британского дипломата задержали после возвращения с «Валдая»

    Британского экс-дипломата задержали в Лондоне после поездки на «Валдай»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывшего британского дипломата Иэна Прауда на несколько часов задержала контртеррористическая полиция после возвращения в Лондон с мероприятий Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Экс-дипломата остановили в ночь на 2 октября после рейса из Москвы через Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Прауда для американского издания Responsible Statecraft.

    «Я не имел права хранить молчание и подвергся тщательному обыску, предоставив отпечатки пальцев и образец ДНК. Мне также пришлось сдать электронные устройства и сообщить пароли от них», – заявил Прауд.

    По его словам, правоохранители объяснили свои действия желанием задать несколько вопросов и проверить, не планирует ли он враждебный акт против Британии. При этом Прауд отметил, что не подозревался ни в чем незаконном.

    Бывший дипломат назвал свое задержание очередной эскалацией войны британских властей со свободой слова. Он подчеркнул, что заранее открыто уведомил МИД Британии о планируемой поездке, но не получил ответа от ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Британия подала России сигналы о возобновлении военных контактов.

    В июне посол России в Лондоне Андрей Келин обвинил Соединенное Королевство в стремлении уничтожить Россию.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России

    The Guardian: Лондон и Варшава призвали ЕС разобраться с активами России

    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский политик Эд Милибанд и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявили о необходимости скорейшего решения вопроса с использованием замороженных российских активов.

    Британия готова работать с Евросоюзом над вопросом замороженных российских активов, так как каждый неверный сигнал Москве вредит безопасности, пишет The Guardian.

    «Европе предстоит принять важные решения, в том числе по российским суверенным активам. Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу», – заявил Милибанд.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский добавил, что Варшава годами испытывает разочарование из-за недостаточных действий европейских властей в отношении замороженных средств. По его словам, Еврокомиссия разрабатывает юридический инструмент для распределения рисков, чтобы Бельгия не оставалась один на один с возможными судебными исками со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы. Летом ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от заблокированных средств России. В прошлом году депозитарий Euroclear похвалил решение европейских властей отказаться от изъятия российских активов.

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

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    14 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Британский военный флот остался без единственного ледокола из-за поломки
    Британский военный флот остался без единственного ледокола из-за поломки
    @ Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Единственный ледокол (ледокольное патрульное судно) Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Protector был отбуксирован обратно в порт после выхода в море из-за неисправности сразу двух двигателей, пишет Telegraph.

    HMS Protector был вынужден прервать рейс и вернуться в порт Девонпорт. Инцидент произошел во вторник утром, когда корабль покидал Великобританию, пишет Telegraph.

    Теперь британским военным предстоит оценить, подлежит ли судно ремонту. Отмечается, что если ледокол не удастся восстановить, замена ему может появиться не раньше 2030-х годов.

    «В рамках плана инвестиций в оборону HMS Protector будет заменен на более современный вариант для сохранения возможностей ледового патрулирования», – заявил представитель Королевского флота.

    Он добавил, что корабль остается в составе флота, а любые решения о его ближайшем будущем будут приняты в надлежащее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году на Украину прибыл британский ледокол James Clark Ross, который Украина приобрела для антарктических экспедиций.

    Его спуск на воду состоялся в 1990 году. Лондон согласился продать его Киеву за 5 млн долларов при начальной цене 10 млн.

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    13 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Рябков: Новые санкции Евросоюза отрицают сами себя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые санкционные пакеты Европейского союза в отношении российской нефти отрицают сами себя, поскольку европейские политики уже не знают, что еще придумать.

    Власти европейских стран испытывают очевидные трудности с изобретением новых антироссийских ограничений, поэтому им следует внимательнее изучить списки уже принятых мер. В Европе исчерпали фантазию для усиления давления на Москву, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Эти пакеты, пакетные решения, они уже как бы сами себя отрицают. Они не знают, что придумать. Взяли бы для начала проверили, сколько юридических и физических лиц дублируется в этих пакетах», – заявил Рябков во время общения с журналистами по поводу очередного пакета европейских санкций, касающихся поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник структуры ЕС начали готовить новые санкции против России вопреки сделке Дональда Трампа.

    В понедельник постпредство России сравнило санкции Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    Позже Брюссель ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».

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    14 октября 2026, 02:46 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС О'Салливан: Большинство стран не соблюдают санкции к России

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран мира не считают нужным соблюдать европейские рестрикции против России из-за отсутствия мандата ООН, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан на Варшавском форуме по безопасности.

    «Проблема наших санкций заключается в том, что они не санкционированы ООН. Поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать. Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки», – посетовал О'Салливан.

    Он добавил, что у западных производителей нет технической возможности контролировать дальнейший путь своей продукции после того, как она несколько раз сменит владельца, передает РИА «Новости».

    «Компании теряют контроль после второй или третьей перепродажи. Они даже не знают, куда попадает их продукция», – отметил спецпредставитель ЕС по санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских ограничений и обсудила возможные новые запреты.

    О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.

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    14 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила Украине продавать зерно в Африку и Азию

    Еврокомиссар Кос: Украина может продавать зерно в Африку и Азию

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна в особом порядке войти в общую аграрную политику ЕС и продавать зерно на рынки Африки и Азии, чтобы не усугублять перепроизводство в Евросоюзе, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

    «Что касается договоренностей по сельскому хозяйству, Украина должна будет стать частью общей аграрной политики Евросоюза в специально оговоренном порядке. Как именно это произойдет – это будут обсуждать страны ЕС и, конечно, сама Украина. Детали будут определять страны – члены ЕС во время переговоров о приеме Украины по пятому переговорному кластеру. Мы в Еврокомиссии хотим защищать европейских фермеров и одновременно помочь Украине продавать ее продукцию на ее традиционных рынках», – сказала Кос.

    Позднее она уточнила, что под традиционными рынками Еврокомиссия понимает Африку, Азию и Ближний Восток, куда, по ее словам, Украина должна иметь возможность экспортировать аграрную продукцию. Еврокомиссия пока не понимает, как аграрный сектор на Украине сможет вписаться в европейский рынок, который уже сталкивается с перепроизводством, передает ТАСС.

    Аграрный характер экономики на Украине создает для стран ЕС серьезные трудности, поэтому переговорный блок по сельскому хозяйству в переговорах о вступлении пока не открыт.

    Общая аграрная политика ЕС, призванная поддерживать сельское хозяйство государств Евросоюза, включая масштабные субсидии фермерам, сейчас получает более трети бюджета ЕС. В случае приема Украины в Евросоюз ситуация, по оценке Еврокомиссии, может резко обостриться из-за больших объемов и значительно более низкой себестоимости украинской продукции по сравнению с европейской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС.

    Украина заявила, что не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна.

    Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

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    13 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Освобожденные британские заключенные вновь заполнили тюрьмы

    Telegraph: Тюрьмы Британии за неделю заполнили вышедшие по УДО преступники

    Tекст: Мария Иванова

    В Британии более трети мест в тюрьмах, освободившихся после массового выхода заключенных по условно-досрочному освобождению (УДО), снова заполнились в течение недели.

    Места были заняты теми же преступниками, которых правоохранителям приходилось арестовывать в течение нескольких дней или часов после их выхода из тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    Сообщается, что 1 октября состоялось досрочное освобождение, увеличившее количество свободных мест в тюрьмах Англии и Уэльса на 677. Общее количество свободных мест достигло 2,2 тыс.

    «Однако всего неделю спустя свободные места сократились на 282, составив 1951», – пишет издание.

    С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Британии предложили переделать университеты в тюрьмы.

    Летом переполненные британские тюрьмы лишились тысяч камер из-за ремонта. Кроме того, они оказались переполнены из-за рецидивистов.

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    14 октября 2026, 00:29 • Новости дня
    Британские военные отработали возвращение контроля над Фолклендскими островами

    Times: Британия провела учения по захвату Фолклендских островов

    Tекст: Антон Антонов

    Британские военные в октябре провели на Фолклендских (Мальвинских) островах крупные учения по их захвату для возвращения контроля с участием десантников и местных сил обороны, пишет Times со ссылкой на источники.

    «Британские солдаты провели учения по захвату Фолклендских островов… Учения отразили события, имевшие место во время операции «Саттон» в мае 1982 года, когда Великобритания высадила войска для отражения аргентинского вторжения», – пишет Times.

    В учениях участвовали около 150 британских солдат из парашютно-десантного полка и около 100 местных волонтеров из Сил обороны Фолклендских островов. Военные отработали высадку морского десанта, ночную передислокацию на дистанцию более 30 км и боевые задачи в ближнем бою на скалистой местности, передает РИА «Новости».

    Прикрытие с воздуха во время учений обеспечивал истребитель Typhoon. Отмечается, что британская армия регулярно проводит тренировки на Фолклендах, но в октябре впервые был использован сценарий реальных боевых действий, тогда как в оборонном ведомстве настаивают, что маневры не связаны с недавними геополитическими событиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября политолог предсказал возможный ответ Британии на ультиматум Аргентины по Мальвинским островам.

    Тогда Аргентина предъявила Лондону ультиматум, потребовав начать переговоры по суверенитету над архипелагом.

    Дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов.

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

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    14 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

    ЕС открыл переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении по двум кластерам

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз открыл с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении еще по двум тематическим кластерам членства, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Евросоюз открыл с Украиной переговоры по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост», передает РИА «Новости».

    «Сегодня ЕС и Украина сделали еще один важный шаг в процессе вступления», – говорится в заявлении.

    Одновременно Евросоюз открыл переговоры с Молдавией по данным кластерам, передает ТАСС.

    По оценке Еврокомиссии, Молдавия могла бы перейти к этим кластерам еще в июле, однако страна включена в одну группу расширения с Украиной, поэтому ключевые этапы переговоров о вступлении для государств одной группы проходят синхронно, и открытие новых блоков для Кишинева зависит от готовности стран ЕС двигаться вперед в переговорах с Киевом.

    Процесс переговоров о приеме новых членов в ЕС разбит на 33 главы, объединенные в шесть тематических кластеров.

    Для завершения переговоров по открытым главам установлены контрольные показатели, выполнение которых будет оцениваться позднее и не ведет к автоматическому вступлению в Евросоюз.

    Кандидатам на вступление необходимо привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС, выполнить все условия по каждому разделу и получить единогласное одобрение стран объединения для приема.

    Черногория ведет переговоры о вступлении с июня 2012 года, а Сербия – с января 2014 года, при этом, несмотря на открытие множества переговорных глав, обе страны до сих пор не стали членами Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия предложила Украине направлять избыточные объемы зерна на рынки Африки и Азии.

    В понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    13 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к тысяче долларов

    Биржевые цены на газ в Европе достигли 995 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе ускорила рост в ходе торгов во вторник, вплотную приблизившись к отметке 995 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе газового распределительного центра TTF в Нидерландах выросли на 2%, достигнув 994,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Резкий рост цен на энергоносители начался на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По итогам сентября средние биржевые котировки увеличились на 20% и составили 897 долларов за тысячу кубометров. Эксперты допускают, что предстоящей зимой стоимость газа может превысить 1200 долларов из-за трудностей с заполнением хранилищ.

    По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, средняя заполненность европейских подземных хранилищ по итогам сентября превысила 71,5%, однако этот показатель стал самым низким за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем предупредила, что запасы газа могут сократиться до 11% к концу зимы в случае сохранения ограничений на поставки СПГ и прекращения трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с конца 2022 года.

    В понедельник стоимость топлива выросла до 950 долларов за тысячу кубометров.

    В пятницу котировки опускались ниже 900 долларов.

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    13 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    В Евросоюзе признали ограниченный эффект санкционной политики

    Спецпредставитель Евросоюза признал пределы возможностей санкционной политики

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.

    Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности констатировал неспособность рестрикций гарантировать выполнение поставленных задач, передает РИА «Новости».

    «Думаю, мы должны понимать, что возможности санкций всегда имеют пределы», – заявил О'Салливан.

    В качестве примеров неэффективности ограничений он привел развитие КНДР и Ирана в условиях многолетнего давления.

    Спецпредставитель Евросоюза признал, что запреты на передачу критически важных технологий далеко не всегда позволяют предотвратить их распространение.

    О'Салливан добавил, что технологические изменения существенно усложнили применение рестрикций и экспортного контроля, заметно снизив возможности государств полностью контролировать распространение технологий и продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета санкций против России.

    В понедельник постоянное представительство России при Евросоюзе сравнило европейские ограничительные меры с игрой отчаявшегося картежника.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не станет умолять об отмене рестрикций.

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    13 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Засуха в Британии обнажила остатки поселений бронзового века

    Independent: В Британии на дне водохранилища нашли поселения бронзового века

    Tекст: Мария Иванова

    В британском графстве Девон на территории частично пересохшего водохранилища Фернворти нашли каменные хижины возрастом около 4 тыс. лет.

    Остатки доисторических поселений, включая восемь круглых домов, показались на поверхности после сильной летней жары, которая привела к падению уровня воды в водохранилище до 30% от максимума, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    Ученые считают, что люди жили в этом районе как минимум с 2300 года до нашей эры. Перед наполнением водохранилища в 1942 году археологи уже находили там древнюю керамику и артефакты эпохи Тюдоров, связанные с добычей олова, а также монеты 1540 года. Само поселение, по оценкам специалистов, было заброшено около 1000 года до нашей эры.

    Из-за аномально засушливого лета в Великобритании пострадали многие водоемы. На данный момент 12 из 31 водохранилища в стране заполнены менее чем наполовину, а восемь находятся на критически низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе аномальная засуха оставила Британию без овощей.

    В прошлом году в Омской области нашли уникальный меч саргатской культуры.

    Ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.

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    14 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Убийство рядом с Европарламентом вызвало панику среди сотрудников ЕС

    Politico: Убийство у Европарламента в Брюсселе напугало сотрудников ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Убийство человека в непосредственной близости от здания Европарламента в Брюсселе вызвало серьезную обеспокоенность среди европейских чиновников из-за ухудшения криминогенной обстановки.

    Мужчину застрелили в понедельник вечером на улице Вирц неподалеку от Европарламента, Европейского экономического и социального комитета и Европейского комитета регионов. Следователи предполагают, что преступление связано со сведением счетов организованных преступных групп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Организованная преступность в целом представляет угрозу для наших институтов, однако этот инцидент не связан с ЕС», – заявил прокурор Брюсселя Жюльен Муани.

    Представитель профсоюза сотрудников европейских институтов Кристиано Себастьяни отметил, что после происшествия работники прислали множество сообщений, выражающих страх за свою безопасность. Ситуация с преступностью в городе заметно ухудшилась в последние годы.

    Издание напоминает, что сотрудники ранее неоднократно жаловались на проблемы с безопасностью в Северном квартале Брюсселя. В прошлом году случайная пуля попала в одно из зданий Евросоюза, а в 2023 году помощник депутата получил огнестрельное ранение на авеню де ла Туазон д’Ор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Брюсселе произошла стрельба из автомата Калашникова.

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