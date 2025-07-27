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В Китае назвали «знаменательным достижением» расширение трассы М-12 в России
В середине июля президент России Владимир Путин на церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.
Власти Китая в течение суток отреагировали на заявление России, высказав одобрение фразой, которую китайский портал 163.com счел зашифрованным посланием американскому президенту, который стал угрожать России 100-процентными пошлинами.
«Китай отреагировал на удивление быстро. В течение 24 часов Министерство иностранных дел назвало это «знаменательным достижением». Как можно так назвать строительство дорог? Речь явно идет о строительстве наземной «антиамериканской линии жизни»! Шаг Путина был очень дальновидным», – говорится в статье.
В материале подчеркнули, что маршрут М-12 пролегает напрямую к границе Китая, Казахстана, Монголии и Северной Корее, сокращая время движения из Москвы в Пекин с одного-двух месяцев по морю до 12-24 дней. Он снижает расходы на 40% и полностью исключает водные пути, контролируемые Западом, что существенно отражается на логистике.
Таким образом, российский лидер в ответ на угрозы, требования и недружественные выпады стран Запада молчит и предъявляет реализованные проекты, один значительнее другого.
«Молчание Путина говорит красноречивее любого дипломатического заявления: в новых международных отношениях молчание порой является самым сильным выражением», – отмечается в материале.
В заключение делается вывод о том, что России уже не вернуться за покерный стол на равных с Китаем и США. Остается выстраивать свою позицию между двумя полюсами – Китаем и США – в поисках наибольшего жизненного пространства.
Как писала 16 июля газета ВЗГЛЯД, Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.
Он также рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР.