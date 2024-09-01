Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане

Офицер «Альфы» Демидкин: у спецназа в Беслане изначально был другой план

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он вспомнил, что около 80 человек спецназовцев находились на стрельбище, в 60 километрах от Беслана, в составе отряда были гранатометчики, снайперы, бойцы из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие, передает РИА «Новости».

«Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, но план изменился.

Демидкин добавил, что в районе 13.00 был получен приказ возвращаться обратно, не называя причин, и лишь потом спецназовцы узнали, что в школе прозвучали взрывы.

«На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов. Мы подъехали к школе, в зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», — говорит Демидкин.

Боевики забросали спецназ гранатами Ф-1, открыв огонь из пулеметов и автоматов, те, в свою очередь, рассредоточились по классам, стреляя в ответ, и когда последняя огневая точка террористов была уничтожено, перестрелка закончилась.

Ранее полковник «Альфы» Виталий Демидкин, руководивший действиями одним из штурмовых подразделений во время теракта в школе Беслана, прокомментировал фильм Юрия Дудя* «Беслан. Помни».