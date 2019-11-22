Командовавший штурмом в Беслане полковник захотел дать в челюсть Дудю

Полковник «Альфы» Виталий Демидкин, руководивший действиями одним из штурмовых подразделений во время теракта в школе Беслана, прокомментировал фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни».

«Очень больно, когда люди погибли, люди получили ранения, шли на крайние меры и рисковали своей жизнью, а потом нас... прямо обливают грязью. Конечно, это очень обидно», – сказал Демидкин, передает RT.

На вопрос экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, что бы он сказал Юрию Дудю, если бы встретил его, Демидкин ответил: «Да не знаю... Дело все в том, что воспитывать-то человека нужно, пока он лежит поперек кровати. Когда он вдоль лег, уже, наверное, сложновато. Ну (если бы не было камер и не было последствий) дал бы ему в челюсть, наверное. По-простому».

Демидкин также добавил: «Неприятно общаться с таким человеком. Просто неприятно».

Фильм Дудя также комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.